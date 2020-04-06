Exclusive Prime MT5 — MetaTrader 5 向けプロフェッショナル取引アドバイザー

Exclusive Prime MT5 は次世代のエキスパートアドバイザーであり、自動化・安定性・厳格なリスク管理を重視するトレーダーのために設計されています。アルゴリズムは市場の知的分析と資金管理システムを組み合わせ、正確な取引執行と多様な市場環境への適応を実現します。

注意！購入後すぐにご連絡ください。設定手順をお渡しします。

重要: すべての例、スクリーンショット、テストはデモ目的のみです。あるブローカーで特定の通貨ペアが良好な結果を示しても、他のブローカーでも同様になるとは限りません。各ブローカーには独自のレート、スプレッド、取引条件があります。したがって、 各通貨ペアはユーザー自身が最適化する必要があります 。実際の口座では必ず単一通貨モードで運用してください。マルチ通貨モードのスクリーンショットは例示のみです。市場環境は変化するため、最適化は少なくとも年に一度行うことを推奨します。

重要情報: デモ版アドバイザーは試用目的のみです。最適化を行わないテスト結果はアルゴリズムの実際の動作を反映しません。完全な利用には、ブローカー・資金・選択した銘柄に応じた個別の最適化が必要です。いずれの場合も、最適化はユーザー自身が行い、少なくとも年に一度繰り返す必要があります。 忘れないでください: 最終的な成果は、あなたの経験と最適化後に設定するパラメータに直接依存します。

主な特徴

知的分析: トレンド系とオシレーター系指標の組み合わせによる偽信号のフィルタリング。

適応性: 市場環境やボラティリティ水準に自動調整。

最新の注文執行: IOC、FOK、Return、BOC に対応。

資金保護: ダイナミックなストップロス、トレーリングストップ、柔軟なリスク管理。

迅速な開始: 組み込みパラメータにより、インストール直後からテスト可能。

動作原理

アドバイザーは、設定された条件が満たされた場合のみ取引を開始します。内蔵された資金管理機構がポジションサイズとストップレベルを制御し、安全性と柔軟性のバランスを維持します。

最適化とテスト

主要通貨ペア: AUDCAD、NZDCAD、AUDUSD — スクリーンショットは例示のみです。実際の取引では、 これらを含むすべての通貨ペア をユーザー自身が最適化し、実口座では必ず単一通貨モードで運用してください。マルチ通貨モードのスクリーンショットはデモ目的のみです。

追加通貨ペア: USDZAR、GBPSGD、EURPLN、EURSGD、GBPNOK、NOKJPY、NOKSEK、USDCAD、EURUSD、AUDNZD、GBPUSD、GBPCAD、GBPAUD、GBPCHF、XAGUSD — IC Markets Global ブローカーを基にした例です。他のブローカーでは提供されない場合や銘柄構成が異なる場合があります。

注意: 実際の取引では各ペアをユーザー自身が最適化する必要があります。資金が多いほど、より多くの通貨ペアを最適化して稼働させることが可能です。この作業は購入者が行うものであり、作者ではありません。

技術パラメータ

時間足: M15

M15 最低入金額: $1000 以上（アルゴリズムの正常動作推奨）

$1000 以上（アルゴリズムの正常動作推奨） 推奨レバレッジ: 1:500 以上

1:500 以上 口座タイプ: ECN / Raw Spread（下記ブローカー一覧参照）

ECN / Raw Spread（下記ブローカー一覧参照） VPS: 安定稼働のため推奨

推奨ブローカー

アドバイザーは低スプレッドのブローカーで利用可能です。例: IC Markets Global、Exness、RoboForex、Tickmill、FxPro、XM、Alpari、AMarkets、FP Markets、Pepperstone、HFM、FXTM、Octa、FreshForex。リストは完全ではなく、条件が適した他の信頼できるブローカーでも利用可能です。

免責事項: 金融市場での取引にはリスクが伴います。損失しても生活に影響しない資金のみを使用してください。著者は損失に対して責任を負いません。すべての例やテスト結果はデモ目的のみであり、将来の成果を保証するものではありません。

すべての製品は MQL5 公式サイトでのみ入手可能です: 販売者プロフィール。