Exclusive Prime MT5

Exclusive Prime MT5 — MetaTrader 5 向けプロフェッショナル取引アドバイザー

Exclusive Prime MT5 は次世代のエキスパートアドバイザーであり、自動化・安定性・厳格なリスク管理を重視するトレーダーのために設計されています。アルゴリズムは市場の知的分析と資金管理システムを組み合わせ、正確な取引執行と多様な市場環境への適応を実現します。

注意！購入後すぐにご連絡ください。設定手順をお渡しします。
重要: すべての例、スクリーンショット、テストはデモ目的のみです。あるブローカーで特定の通貨ペアが良好な結果を示しても、他のブローカーでも同様になるとは限りません。各ブローカーには独自のレート、スプレッド、取引条件があります。したがって、各通貨ペアはユーザー自身が最適化する必要があります。実際の口座では必ず単一通貨モードで運用してください。マルチ通貨モードのスクリーンショットは例示のみです。市場環境は変化するため、最適化は少なくとも年に一度行うことを推奨します。
重要情報:

デモ版アドバイザーは試用目的のみです。最適化を行わないテスト結果はアルゴリズムの実際の動作を反映しません。完全な利用には、ブローカー・資金・選択した銘柄に応じた個別の最適化が必要です。いずれの場合も、最適化はユーザー自身が行い、少なくとも年に一度繰り返す必要があります。

忘れないでください: 最終的な成果は、あなたの経験と最適化後に設定するパラメータに直接依存します。

主な特徴

  • 知的分析: トレンド系とオシレーター系指標の組み合わせによる偽信号のフィルタリング。
  • 適応性: 市場環境やボラティリティ水準に自動調整。
  • 最新の注文執行: IOC、FOK、Return、BOC に対応。
  • 資金保護: ダイナミックなストップロス、トレーリングストップ、柔軟なリスク管理。
  • 迅速な開始: 組み込みパラメータにより、インストール直後からテスト可能。

動作原理

アドバイザーは、設定された条件が満たされた場合のみ取引を開始します。内蔵された資金管理機構がポジションサイズとストップレベルを制御し、安全性と柔軟性のバランスを維持します。

最適化とテスト

主要通貨ペア: AUDCAD、NZDCAD、AUDUSD — スクリーンショットは例示のみです。実際の取引では、これらを含むすべての通貨ペアをユーザー自身が最適化し、実口座では必ず単一通貨モードで運用してください。マルチ通貨モードのスクリーンショットはデモ目的のみです。

追加通貨ペア: USDZAR、GBPSGD、EURPLN、EURSGD、GBPNOK、NOKJPY、NOKSEK、USDCAD、EURUSD、AUDNZD、GBPUSD、GBPCAD、GBPAUD、GBPCHF、XAGUSD — IC Markets Global ブローカーを基にした例です。他のブローカーでは提供されない場合や銘柄構成が異なる場合があります。

注意: 実際の取引では各ペアをユーザー自身が最適化する必要があります。資金が多いほど、より多くの通貨ペアを最適化して稼働させることが可能です。この作業は購入者が行うものであり、作者ではありません。

技術パラメータ

  • 時間足: M15
  • 最低入金額: $1000 以上（アルゴリズムの正常動作推奨）
  • 推奨レバレッジ: 1:500 以上
  • 口座タイプ: ECN / Raw Spread（下記ブローカー一覧参照）
  • VPS: 安定稼働のため推奨

推奨ブローカー

アドバイザーは低スプレッドのブローカーで利用可能です。例: IC Markets Global、Exness、RoboForex、Tickmill、FxPro、XM、Alpari、AMarkets、FP Markets、Pepperstone、HFM、FXTM、Octa、FreshForex。リストは完全ではなく、条件が適した他の信頼できるブローカーでも利用可能です。

免責事項: 金融市場での取引にはリスクが伴います。損失しても生活に影響しない資金のみを使用してください。著者は損失に対して責任を負いません。すべての例やテスト結果はデモ目的のみであり、将来の成果を保証するものではありません。

すべての製品は MQL5 公式サイトでのみ入手可能です: 販売者プロフィール

サポート:

インストールや設定に関する質問は、MQL5 のプライベートメッセージまたはメールでご連絡ください: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

おすすめのプロダクト
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
エキスパート
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
エキスパート
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
Nova WDX Trader
Anita Monus
エキスパート
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
エキスパート
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
エキスパート
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
エキスパート
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
エキスパート
Hamster Scalpingは、マーチンゲールを使用しない完全に自動化された取引アドバイザーです。夜のスキャルピング戦略。 RSIインジケーターとATRフィルターが入力として使用されます。アドバイザには、ヘッジ口座タイプが必要です。 実際の作業の監視、およびその他の開発については、https：// www.mql5.com/en/users/mechanic/sellerを参照してください 。 一般的な推奨事項 最小デポジット$ 100、最小スプレッドのECNアカウントを使用し、eurusd M5 gmt +3のデフォルト設定。 入力パラメータ EAは、4桁と5桁の両方の引用符で機能します。入力パラメータでは、5文字の値をポイントで示し、すべてを4文字で自動的に再計算します。 NewCycle-モードがオンの場合、アドバイザーは停止せずに動作します。モードがオフの場合、一連の取引の完了後、アドバイザーは新しい注文を開きません。 期間インジケーター1-最初のインジケーターの期間。 アップレベル-アドバイザーが売りを開始する最初のインジケーターの上位レベル。 ダウンレベル
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
エキスパート
MACDインジケーターのトレーディングロボット これはトレーディングロボットの簡易バージョンであり、1つのエントリー戦略のみを使用します（高度なバージョンには10を超える戦略があります） 専門家のメリット： スキャルピング、マーチンゲール、グリッド取引。 1つの注文または注文のグリッドのみで取引を設定できます。動的、固定、または乗数のステップと取引ロットを備えた高度にカスタマイズ可能な注文グリッドにより、エキスパートアドバイザーをほぼすべての取引手段に適合させることができます。 ドローダウン回復システム、重複する損失注文とバランス保護 グリッド取引がリバウンドしない価格変動に対して脆弱であることは周知の事実ですが、注文回収システムのおかげで、アドバイザーはほとんどのドローダウンから抜け出すことができます。ドローダウンからの脱出は、最も遠い不採算の注文を、利益のある市場に最も近い注文とオーバーラップさせることによって実行されます。取引ロボットは、手動取引または他の専門家によって開かれた取引のために、アカウントの負けたポジションを回復するために使用できます。マジックナンバ
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
エキスパート
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Missy Fab MT5 — 自動売買システム Missy Fab MT5 は、マーケット分析アルゴリズムとリスク管理戦略に基づいた MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーです。完全自動で稼働し、トレーダーの介入は最小限で済みます。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお渡しします！ Missy Fab MT5 を選ぶ理由 市場分析アルゴリズム： 内蔵モデルによる24時間自動取引。 柔軟性： ボラティリティや市場環境の変化に適応。 最新の注文執行タイプ： IOC、FOK、Return、BOC に対応。 リスク管理： 適応型ストップロスと動的な資金保護戦略。 迅速なスタート： すべてのパラメータは事前に最適化済み。 動作原理 Missy Fab MT5 は内蔵アルゴリズムで市場を分析し、設定条件に従って取引を開始します。資金管理メカニズムにより、取引リスクを制御します。 利用開始に必要な条件 通貨ペア： AUDCAD 推奨稼働： AUDCAD その他の通貨ペア： 自動的に有効化 口座タイプ： Raw Spread レバレッジ： 1:500 最低入金額： $10
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
IlanisMT5
Mikhail Sergeev
3.86 (7)
エキスパート
Ilanis is an Expert Advisor for stock trading, it can be used for trading on Forex and other markets, including commodities, metals and index markets. To determine the market entry, the EA uses the modern and ultra-light adaptive indicator FourAverage. Principle of position maintaining is similar to that of the popular Forex robot Ilan, using averaging. But unlike Ilan, Ilanis uses an accurate entry into the market. The robot pays a lot of attention to position control, if the price goes in the
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
エキスパート
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakevenは、2025年12月8日までプロモーション価格にて販売開始いたします。 このエキスパートアドバイザーはあらゆる資産に対応し、汎用性も備えています。 マルチアセットスキャルパーEAは、MetaTrader 5プラットフォーム向けに開発されたプロフェッショナルな自動取引システムで、複数の資産で同時にスキャルピング取引を行うように設計されています。バージョン8.2では、トリプルコンファームと統合リスク管理機能を備えたマルチタイムフレーム技術が採用されています。 テクニカルアーキテクチャ 1. インテリジェントシグナルシステム マルチタイムフレーム計算：トリプル分析（操作、高速および低速コンファーム） 投票システム：調整可能なウェイトを備えた3つの主要指標（EMA、MACD、RSI） リスクモード：感応度に影響を与える5段階（超アグレッシブ→超保守） 2. 高度なリスク管理 ハイブリッドロット計算：固定またはリスクベース（USD） Infinite Breakeven：pipsではなくドル単位のプ
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
エキスパート
Future of the Enjoy Dax40 Scalper: Unlock the potential of your trading journey with the Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulously crafted for scalping strategies across higher time frame trends. This powerful EA excels in navigating the intricacies of the Dax40 (De40) or Ger40 indices, extending its proficiency to the UsTec (Nasdaq100) and US30 (DJ IND) markets. Boasting a strategic blend of our proprietary custom trend indicator and other short-term and long MT5 standard trend indicators, this EA o
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
エキスパート
Exp-TickSniper- 各通貨ペアのパラメーターを自動的に自動選択する高速ティックスカルパー。 取引パラメータを自動的に計算するアドバイザーを夢見ていますか？自動的に最適化および調整されますか？ MetaTrader4のシステムのフルバージョン：       MetaTrader4用の TickSniper   スカルパー TickSniper-完全な説明     +デモ+ PDF EAは、ほぼ10年間のEAプログラミングで得られた経験に基づいて開発されました。 EA戦略はどのシンボルでも機能します。 時間枠は関係ありません。 ロボットは、現在の相場、ティックの到着速度、スプレッドサイズ、およびその他の契約仕様パラメーターに基づいています。 システムは、有利なストップロスとテイクプロフィットレベル、平均ポジションの距離、トレーリングストップ距離などを自動的に定義します。 EAは、トレンドに対して追加のオープニングのシステムを適用します（「平均化」）。 その設定は、実際のアカウントでテストするために最適化されています。 Expert Advisorは、絶対にすべての通貨ペアで
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
RSI Master PRO EA
Luis Corso
エキスパート
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
エキスパート
SmartRisk MA Pro Strategy Overview: SmartRisk MA Pro is an optimized, risk-oriented automated trading strategy (Expert Advisor) developed for the MetaTrader 5 platform. It is designed to identify trading opportunities based on price deviations from moving averages and incorporates a comprehensive capital management system. The Expert Advisor operates on a "new bar" logic, ensuring stability and predictability in trade signal execution. Operating Principles and Trading Logic: At its core, the st
GoldRobotics
Patiwat Phinitsuwan
エキスパート
GoldRobotics EA: Automated Gold Trading with Precision and Speed GoldRobotics is a sophisticated Expert Advisor designed for automated trading on the XAUUSD (Gold) market. This EA employs a unique strategy based on precise candle pattern recognition and volume analysis, enabling swift entries and exits for optimal performance in volatile market conditions. It prioritizes quick reactions to market fluctuations, making it ideal for scalping strategies without relying on news events. ️ Unlik
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
エキスパート
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
エキスパート
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
エキスパート
Max ScalperSpeed MT5   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose t
Blazing Night Scalper MT5
Scott Fredeman
エキスパート
BLAZING NIGHT SCALPER ALL NEW GRID RECOVERY SYSTEM ADDED Night scalping using Stop Losses have worked incredibly well in previous years prior to 2022. Blazing Night Scalper was originally tested on more than 10 years of Tick Data using Take profit and Stop Loss with amazing results. As soon as we hit 2022 night scalpers became gradually more difficult to gain profits most likely due to many reason such as brokers increasing spreads and having too many Expert advisors trading during these hours
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
エキスパート
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Gold2H
Saeid Soleimani
5 (1)
エキスパート
GOLD2H Expert Advisor GOLD2Hは、H1時間枠でXAUUSD（金）取引用に設計されたエキスパートアドバイザーで、パターン認識にニューラルネットワーク手法を実装しています。このEAは、市場状況の慎重な分析と正確な取引管理を通じて、体系的なゴールド取引アプローチを採用しています。 正確な バックテスト **結果を得るために、入力パラメータで正しい GMTオフセット **を設定してください。 価格と利用可能性 初期価格：$69 利用可能なライセンス：4 ステータス：5回の購入ごとに価格が$50上昇 次のティア：$119（現在のライセンスが売り切れた後） 技術的特徴 エキスパートアドバイザーには以下が含まれます： セッション管理のための時間ベース分析システム リスク管理を統合したポジションサイジング ブレイクパターン認識システム 証拠金監視および保護システム 自動GMT検出と手動調整オプション 取引アプローチ エキスパートアドバイザーはH1時間枠で動作し、以下を通じて市場状況を分析します： ボラティリティ評価 マルチタイムフレーム分析 セッションベースのパラメータ調整
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
エキスパート
他のEAを無料で入手!!!他のEAを無料で入手!!!他のEAを無料で入手!!!他のEAを無料で入手!!!他のEAを無料で入手!!! RSIグリッドはRSIの買われ過ぎと売られ過ぎの条件に基づいており、取引が市場の負け側にあるときにグリッドを開きます。 RSIはテクニカルトレーダーに強気と弱気の価格の勢いに関するシグナルを提供し、多くの場合、資産の価格のグラフの下にプロットされます。資産は通常、RSIが70％を超えると買われ過ぎと見なされ、30％を下回ると売られ過ぎと見なされます。 パラメーター： タイムフィルター 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日 始まる時間 終了時間 RSI設定 RSI期間 買われ過ぎ 売られ過ぎ 時間枠 資金管理 Autolot 最大ロット 利益を得る グリッドサイズ 乗数 トレーリングオプション トレーリングストップ トレーリングステップ トレイルオフセット ファイルを設定する v1.8GBPUSDセット1 https://youtu.be/a7PfCr1jYXQ htt
Chanlun Master
Evgeniy Scherbina
エキスパート
Chanlun Master: A Fusion of Eastern Market Philosophy and Neural Networks Chanlun Master is a professional trading robot that combines the legendary Chinese theory of price movement with modern Deep Learning technologies. >>>>> ===== <<<<<< 35% Holiday Discount — Grab It Now for $210! >>>>> ===== <<<<<< History: What is Chanlun? In 2006, a mysterious trader appeared in the Chinese segment of the internet under the pseudonym Chan Shi ("Zen Master"). He published a series of articles describi
Colorful Long tailed Tit EA
Tetsushi O-nishi
エキスパート
Colorful Long-tailed Tit は、シンプルかつ堅実なロジックで動作する自動売買EAです。 トレンド判定には Gann HiLo を、エントリー条件には ボリンジャーバンドのレンジ幅 を利用し、ATRに基づくダイナミックなリスク管理を組み合わせています。 本EAの特徴は、 EURUSD・GBPUSD・USDJPYの3通貨ペアでセットファイルを用意する必要なく、そのまま同一ロジックで稼働できる汎用性 にあります。複数通貨ペアを一貫した設定で運用できるため、ポートフォリオ構築にも適しています。 自動でエントリーから決済まで完結 シンプルなインジケータ組み合わせによる明快なロジック 余計なパラメータ調整を必要とせず、複数通貨で統一稼働可能 ノーマーチンゲール、ノーグリッド、ノースキャルピング 初心者から経験者まで扱いやすいEA設計となっています。
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
エキスパート
Benefit EA Uses only hedging accounts.     Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the oper
Tendency Expert Trader
Jing Yi He
エキスパート
Strategy: 1.This EA is a trend trade, used for USDCHF H1 charts. 2.This EA is  using indicators such as the Bolling band and moving average. 3. The initial amount of this EA is only $1000.This EA has a profit of over $3000. 4.The EA has detailed test data from January 2018 to June 2021, which is stable and profitable. 5.If you just want to put a small amount of money to get double reward, this EA trader is your best choice！
Sevolter
Yuriy Bykov
エキスパート
同時に機能する多くのシンプルな戦略を組み合わせた多通貨エキスパート アドバイザー。各戦略は、ボラティリティの高い市場の瞬間における単純な取引アルゴリズムに基づいています。各戦略は、過去 5 年間にわたって最適化されてきました。 Expert Advisor は、「群衆の正しさ」の統計原理を使用します。異なる戦略からのシグナルを平均化し、好ましい方向に市場ポジションを開きます。 この原則は、相関する取引手段に関する同時作業とともに、不利な市場フェーズへの耐性と成長期間の分布の均一性を大幅に高めることを可能にします。 オプション 予想される最大ドローダウン (%)       -- 予想されるおおよその最大ドローダウン。これにより、ドローダウンが設定値を超えないように、開いているポジションのパラメータが自動的に選択されます。このパラメーターは、過去 5 年間のテスト データに基づいており、今後の作業中に発生する可能性のある実際のドローダウンは、上下の両方で、宣言されたものとはわずかに異なる場合があります。 取引用定期預金     -- 取引に使用する資金の固定額を設定します。開かれたポジ
GOLD longterm
G Sridhar
エキスパート
XAUUSD gold trading with long-term by Default settings, Never loss strategy, Slow and Steady Profits in long-term, 0.01Lot is recommended, Do back test before buying the product with appropriate settings in Inputs, 1)Individual stoploss should keep (0) in Inputs. 2)Add in trades should keep (1000) in inputs. 3)Daily max (1000) in inputs, 4)Max position (250) in inputs, Trading is only should be the second source of income, Recommended to trade only on XAUUSD with default settings, For others lik
MT Monster
MASSINISSA AINOUZ
エキスパート
This EA has been backtested with real ticks since January 2012 untill March 2025, with no delay in execution, and then with a delay of 1000ms, the backtest showed a drawdown of 30% with a 10k USD backtest account. The EA default parameters are optimised to work best on EURUSD pair, but can work on other currencies and metals like XAUUSD. Before using this EA and in order to not lose all your money make sure you have at least 5000USD in your account. Do not use another EA with this one on the sam
TrendCockpit EA
Michael Kolawole Shodimu
エキスパート
TrendCockpit EA – Smart Autonomous Trading TrendCockpit EA is an advanced yet user-friendly Expert Advisor designed to automate trend-following strategies with precise risk management. It’s perfect for traders of all levels who want to trade efficiently without constant monitoring. TrendCockpit is a tactical-grade Expert Advisor built for traders who treat execution as a discipline. With cockpit-style controls, dynamic risk logic, and multi-symbol heatmap intelligence, it transforms your chart i
ONR Correlation Master
Onur Erkan Yildiz
エキスパート
ONR CORRELATION MASTER PRO | STATISTICAL ARBITRAGE ENGINE STOP GAMBLING. TRADE LIKE A HEDGE FUND. Tired of guessing market direction? Sick of the trend reversing the moment you enter a trade? Stop guessing. Major banks and fund managers don't guess; they use MATH. Now, you have that power too. ONR Correlation Master Pro is not an ordinary indicator bot. It is a professional Statistical Arbitrage (Pairs Trading) system designed to exploit price inefficiencies. It focuses on the relationship
Timty Gold Sniper
Timothy Ogunlade
エキスパート
Timty Gold Sniper 1. Precision Trading on Gold (XAUUSDm) Designed for micro or mini gold trading, adaptable to most broker symbols. Operates on the 15-minute chart (M15), ensuring frequent trade opportunities while staying responsive to market changes. 2. Smart Signal Generation Uses a weighted scoring system combining multiple technical indicators for reliable signals: EMA Trend (50 vs 200): Detects strong trends (golden/death crosses). RSI (14) : Identifies overbought/oversold conditions for
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (8)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。このEAは、異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 EAはエントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAのコアロジックは特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによってオープンされたすべての取引は、事前定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   お知らせチャンネル  | 設定ファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します： 戦略 1 (M30):   この戦略は、特定の弱気パターンの後に潜在的な強気反転シグナルを特定するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2 (H4):   こ
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
4 (3)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
作者のその他のプロダクト
Exclusive DC
Natalyia Nikitina
エキスパート
Exclusive DC — Prop Firm チャレンジ用アドバイザー (XAUUSD) Exclusive DC はゴールド (XAUUSD) 取引専用に設計されたアルゴリズムで、Prop Firm チャレンジに参加するトレーダーのために作られました。アドバイザーは完全に最適化されており、インストール後すぐに使用可能です。ユーザーの主な役割はリスク管理であり、その他のプロセスはすべて自動的に処理されます。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお送りします！ 重要: Prop Firm チャレンジが何か分からない場合は、このアドバイザーを購入しないでください。 独自性: アドバイザーはマーチンゲールやグリッド戦略を使用せず、ドローダウンを制限します。アルゴリズムは厳格なストップロスとテイクプロフィットを設定した 1 件の取引のみを開きます — これが Prop Firm チャレンジを突破するためのユニークなソリューションです。 主な利点 XAUUSD に最適化: 追加の設定ファイルは不要 簡単: インストールと起動は数分で完了 自動化: 市場分析と取引実行を 24/5
PropSurge One MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
PropSurge One MT5 — Propチャレンジ突破のためのアドバイザー この取引アルゴリズム は、規律とProp企業の要件遵守に重点を置いて設計されています。そのアーキテクチャはトレーニング環境を想定しており、リスク管理と資本ルールの遵守が重要な要素です。アルゴリズムは評価プログラム内で安定して機能するよう最適化されています。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお送りします！ 重要: Prop Firm Challengeが何か分からない場合 — このアドバイザーを購入しないでください。 独自性: アドバイザーはマーチンゲールやグリッドを使用せず、ドローダウンを制限します。アルゴリズムは厳格なストップロスとテイクプロフィットを伴う1回の取引のみを行います — これがProp Firm Challenge突破のためのユニークなソリューションとなっています。 技術仕様 プラットフォーム: MetaTrader 5 戦略タイプ: ボラティリティに基づくモメンタム取引 エントリ方法: モメンタム方向への指値注文 リスク管理: 1回の取引、固定ストップロス、マーチンゲー
Piazza MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
エキスパート
Piazza MT5 — プロフェッショナル自動売買ツール Piazza MT5 は MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーであり、体系的なアプローチとテクノロジーを重視するトレーダーのために設計されています。そのアーキテクチャは、市場分析アルゴリズムと適応型リスク管理メカニズムを組み合わせ、取引プロセスを自動化し、主観的な判断の影響を軽減します。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお送りします！ Piazza MT5 の主な特徴 アルゴリズム分析： 内蔵モデルが市場パターンを検出し、エントリーシグナルを生成します。 適応性： システムはボラティリティや市場状況に応じてパラメータを調整します。 最新の注文執行タイプ： IOC、FOK、Return、BOC に対応し、柔軟な注文処理を実現。 リスク管理： ダイナミックなストップロスと資金保護メカニズムを搭載。 すぐに使用可能： 最適化された設定により、インストール後すぐに利用可能。 動作原理 Piazza MT5 はリアルタイムで市場データを分析し、体系的な資金管理を適用します。このアプローチはリスク管理を助け
Universe EA
Natalyia Nikitina
5 (1)
エキスパート
こんにちは、トレーダーの皆さん！私は Universe EA です。安定した運用とリスク管理のために設計されました。エキスパートアドバイザーは完全自動モードで動作し、トレーダーの介入は最小限で済みます。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお渡しします！ 重要: すべての例、スクリーンショット、テストはデモ目的のみで提供されています。ブローカーによっては、価格、スプレッド、取引条件の違いにより結果が異なる場合があります。したがって、 各通貨ペアはユーザー自身が個別に最適化 し、リアル口座では 単一通貨モード で運用してください — 通貨ペアごとに別々に実行します。市場環境は変化するため、最適化は少なくとも 年に一度 行うことを推奨します。 重要な情報: デモ版は体験用です。最適化を行わないテストはアルゴリズムの実際の動作を反映しません。完全な利用には、ブローカー、資金、選択した銘柄に応じた個別設定が必要です。 ご注意ください: 最終的な成果は、あなたの経験と、EAを最適化した後に自分で設定するパラメータに直接依存します。 主な特徴 分析アルゴリズム: インジケーターとフィ
Imperator Legacy
Natalyia Nikitina
5 (1)
エキスパート
Imperator Legacy — 精密な短期取引のためのエリート・エキスパートアドバイザー Imperator Legacy は、高いボラティリティと低スプレッドの金融商品向けに設計されたプレミアム自動売買アドバイザーです。中核には複数のコンポーネントからなるアルゴリズムがあり、市場をリアルタイムで分析し、最大速度で反応します。 このEAは最小限の遅延でプライスアクション戦略を実装しており、スキャルピングに特に効果的です。固定ロットと動的に計算されるロットサイズの両方に対応。すべてのタイムフレームで動作します。安定性を高めるためにVPSの使用が推奨されますが、必須ではありません。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお渡しします！ 概要 Imperator Legacy は XAUUSD に最適化され、Tickstory を使用して実際のスプレッドと手数料条件下で 99.99% の精度でテストされています。 RoboForex Prime アカウントでは、金の手数料が低いため最良のパラメータが得られます。これは高頻度取引において、各エントリーポイントがスプレッドに敏感であ
SniperScope
Natalyia Nikitina
インディケータ
SniperScope — 正確なマーケットエントリーのためのインジケーター SniperScope は MetaTrader 4 プラットフォーム用に開発されたインジケーターで、市場への正確なエントリータイミングを判断するために設計されています。シグナルフィルタリングシステムは 2 つの RSI と 2 つの MA を組み合わせ、市場ノイズを効果的に除去し、信頼性の高い非リペイントシグナルを提供します。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定方法の詳細をご案内します。 利点 矢印は一度表示されると固定され、消えることはありません RSI と MA による二重フィルタリング アラート機能：テキスト、サウンド、メール、プッシュ通知 明確なビジュアル表示：矢印、ゾーン、レベル すべてのタイムフレームに対応 情報パネル：リアルタイムでシグナルの有効性を表示 エントリーとエグジット エントリー： RSI と MA の条件が同時に満たされたとき、矢印シグナルが生成されます カラーゾーンが視覚的認識を強化し、迅速な判断をサポートします 矢印はローソク足のクローズ時に固定され、リペイントを防ぎます
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Exclusive Black Pro Max MT5 — 自動売買システム Exclusive Black Pro Max MT5 は、MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーであり、高度な市場分析アルゴリズムとリスク管理戦略に基づいています。EAは完全自動で稼働し、トレーダーの介入は最小限で済みます。 注意！購入後はすぐにご連絡ください 。設定手順をお渡しします！ 重要: すべての例、スクリーンショット、テストはデモ目的のみです。あるブローカーで特定の通貨ペアが良好な結果を示しても、他のブローカーでも同様になるとは限りません。各ブローカーには独自のレート、スプレッド、取引条件があるため、 各通貨ペアはユーザー自身が最適化 し、リアル口座では 単一通貨モードのみ で稼働させる必要があります。マルチ通貨モードのスクリーンショットは例示のみです。 重要情報: EAのデモ版は評価目的のみです。最適化なしのテスト結果はアルゴリズムの実際の性能を反映しません。完全な利用には、ブローカー、証拠金、選択した銘柄に合わせた個別の最適化が必要です。最適化は必ずユーザー自身で行い、少なくと
Maksimus EA MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Maksimus EA MT5 — 自動売買システム Maksimus EA MT5 は MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーで、外国為替市場での取引を自動化するために設計されています。トレンド分析アルゴリズムとポジション管理ツールを組み合わせており、基本的な戦略から高度な取引システムまで幅広く対応します。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお送りします！ 重要: この説明に記載されているすべての例、スクリーンショット、テストは、 GBPUSD 通貨ペアと IC Markets Global ブローカーで実施されたものであり、デモ目的のみです。実際の取引を行う前に、 必ずご自身で最適化を行う必要があります 。市場環境や価格は時間とともに変化するため、最適化は 少なくとも年に一度 繰り返すことを推奨します。著者はユーザーのために最適化を行わず、その責任も負いません。 アドバイザーの特徴 トレンド分析: 指標（例: WPR）を使用して市場の方向を判断し、取引を開始します。 ECN口座対応: 低スプレッドと高速注文執行に対応。 リスク管理: 預金額とリスクレベル
Exclusive Maximus MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Exclusive Maximus MT5 — 自動売買システム Exclusive Maximus MT5 は、マーケット分析アルゴリズムとリスク管理戦略に基づいた MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザー（EA）です。完全自動で稼働し、トレーダーの介入は最小限で済みます。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定方法の詳細をご案内します。 重要: すべての例、スクリーンショット、テストはデモ目的のみです。あるブローカーで特定の通貨ペアが良好な結果を示しても、他のブローカーで同じ結果になるとは限りません。各ブローカーには独自のレート、スプレッド、取引条件があります。したがって、 各通貨ペアはユーザー自身が個別に最適化する必要があります 。リアル口座では 単一通貨モードのみ — ペアごとに別々に稼働させてください。マルチ通貨モードのスクリーンショットは例示のみです。市場環境は変化するため、最適化は少なくとも 年に一度 行うことを推奨します。 重要情報: EA のデモ版は試用目的のみです。最適化を行わないテスト結果はアルゴリズムの実際の性能を反映しません。完全な利用には、ブ
Synergetic MT5
Natalyia Nikitina
5 (1)
エキスパート
Synergetic MT5 — 自動売買システム Synergetic MT5 は MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーで、市場分析アルゴリズムとリスク管理に基づいています。完全自動で動作し、トレーダーの介入は最小限です。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお送りします！ Synergetic MT5 の特徴 分析アルゴリズム： 適応的な方法で取引機会を検出。 柔軟性： 市場状況やボラティリティに応じて調整。 最新の注文執行タイプ： IOC、FOK、Return、BOC に対応。 リスク管理： 資本保護メカニズムと適応型ストップロスを搭載。 簡単な起動： 推奨パラメータはすでにシステムに組み込まれています。 動作原理 Synergetic MT5 はリアルタイムで市場を分析し、設定された条件が満たされたときに取引を開始します。資金管理メカニズムによりリスクを制御し、戦略の安定性を高めます。 推奨パラメータ 通貨ペア： AUDCAD アドバイザー起動： AUDCAD での使用を推奨 その他の通貨： 自動的に有効化 口座タイプ： SVG / ECN レバレッ
Jardin MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Jardin MT5 — 市場パターンに基づく自動売買システム Jardin MT5 は完全自動化されたエキスパートアドバイザー（EA）であり、 価格が急激に変動した後のリトレースメントなど、主要な市場パターンを活用します。 自動モードで動作し、ユーザーの介入は最小限です。 使用方法： EAを AUDCAD のチャートに設定してください。 その他の通貨ペアは自動的に有効化され、マルチカレンシー取引が可能になります。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお送りします！ 開始に必要な条件 通貨ペア： AUDCAD, NZDCAD 推奨起動： AUDCAD その他の通貨ペア： 自動的に有効化 口座タイプ： SVG / ECN レバレッジ： 1:500 最低入金額： $1000以上（アルゴリズムの正常動作に推奨） タイムフレーム： M15 VPS： 安定稼働のため推奨 推奨ブローカー： Deriv 免責事項： 金融市場での取引にはリスクが伴います。 損失を許容できる資金のみをご利用ください。 著者は損失について一切の責任を負いません。 すべての例やテスト結果はデモ目的であり、将来の成
Princess of Milana MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Princess of Milana MT5 — 自動売買システム Princess of Milana MT5 は、マーケット分析アルゴリズムとリスク管理戦略に基づいた MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーです。完全自動で稼働し、トレーダーの介入は最小限です。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお送りします！ なぜ Princess of Milana MT5 を選ぶのか？ 分析アルゴリズム： 組み込みモデルによる24時間自動取引。 柔軟性： ボラティリティや市場環境の変化に適応。 最新の注文実行タイプ： IOC、FOK、Return、BOC に対応。 リスク管理： 適応型ストップロスと動的な資金保護戦略。 迅速なスタート： すべてのパラメータは事前に最適化済み。 動作原理 Princess of Milana MT5 は、組み込みアルゴリズムで市場を分析し、設定条件に従って取引を開始します。資金管理メカニズムにより、取引リスクを制御します。 開始に必要な条件 通貨ペア： AUDCAD 推奨稼働： AUDCAD その他の通貨ペア： 自動的に有効化 口座タ
Missy Fab MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Missy Fab MT5 — 自動売買システム Missy Fab MT5 は、マーケット分析アルゴリズムとリスク管理戦略に基づいた MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーです。完全自動で稼働し、トレーダーの介入は最小限で済みます。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお渡しします！ Missy Fab MT5 を選ぶ理由 市場分析アルゴリズム： 内蔵モデルによる24時間自動取引。 柔軟性： ボラティリティや市場環境の変化に適応。 最新の注文執行タイプ： IOC、FOK、Return、BOC に対応。 リスク管理： 適応型ストップロスと動的な資金保護戦略。 迅速なスタート： すべてのパラメータは事前に最適化済み。 動作原理 Missy Fab MT5 は内蔵アルゴリズムで市場を分析し、設定条件に従って取引を開始します。資金管理メカニズムにより、取引リスクを制御します。 利用開始に必要な条件 通貨ペア： AUDCAD 推奨稼働： AUDCAD その他の通貨ペア： 自動的に有効化 口座タイプ： Raw Spread レバレッジ： 1:500 最低入金額： $10
Mother Earth MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Mother Earth MT5 — 自動売買システム Mother Earth MT5 は、マーケット分析アルゴリズムとリスク管理に基づいた MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーです。完全自動で動作し、トレーダーの介入は最小限です。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお送りします！ Mother Earth MT5 を選ぶ理由 分析アルゴリズム： 内蔵モデルを使用した 24 時間自動取引。 柔軟性： ボラティリティや市場環境の変化に適応。 最新の注文執行タイプ： IOC、FOK、Return、BOC に対応。 リスク管理： 適応型ストップロスと動的な資金保護戦略。 迅速なスタート： すべてのパラメータは事前に最適化済み。 動作原理 Mother Earth MT5 は内蔵アルゴリズムで市場を分析し、設定された条件に従って取引を開始します。資金管理メカニズムにより、取引中のリスクを制御します。 開始に必要な条件 通貨ペア： AUDCAD, NZDCAD 推奨起動： AUDCAD その他の通貨： 自動的に有効化 口座タイプ： ECN レバレッジ： 1:500
Pelagia MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Pelagia MT5 — 自動売買システム Pelagia MT5 は、市場パターンの分析に基づいた完全自動のトレーディングアドバイザーです。急激な価格変動後の調整で取引するよう設計されており、トレーダーの継続的な監視を必要としません。 アドバイザーは使いやすく、チャート上で有効化するだけで自動的に稼働を開始します。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお送りします！ 取引情報 主要通貨ペア： AUDCAD タイムフレーム： M15 口座要件 口座タイプ： Classic レバレッジ： 1:500 最低入金額： $1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨） VPS： 安定稼働のため推奨 推奨ブローカー： FreshForex アドバイザー設定 Trade Comment: ログや取引履歴に表示 Trade Pairs M15: アクティブな通貨ペアのリスト（サフィックスに依存する場合あり） Magic: ポジションのユニーク識別子 Lot Sizing Method: リスクレベルに応じたロット計算方法 Fixed Lot: 初回取引の固定ロットサイズ Deposit
Duramax MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Duramax MT5 — 自動売買システム Duramax MT5 は、分析アルゴリズムと適応的手法を用いて変化する市場環境に対応するエキスパートアドバイザー（EA）です。急激な価格変動後の調整局面での取引を目的として設計されており、完全自動モードで動作します。 EAは完全に自動化されており、ほとんど操作は不要です。開始するには、通貨ペア AUDCAD_e のチャートに設置するだけで、その他のパラメータは自動的に有効化されます。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお送りします！ 口座要件 通貨ペア: AUDCAD 口座タイプ: ECN レバレッジ: 1:500 最低入金額: $1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨） 時間足: M15 VPS: 安定稼働のため推奨 推奨ブローカー: FreshForex 入力パラメータ 取引コメント: ジャーナルと口座履歴に表示 M15取引ペア: 有効なペアのリスト（サフィックスに依存する場合あり） Magic: ポジションのユニーク識別子 ロット計算方法: リスクレベルに基づく 証拠金負荷 %: 初期ロットサイズの設定 仮想TP:
Ride the wind MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Ride the Wind MT5 — 自動売買システム Ride the Wind MT5 は、市場分析アルゴリズムとリスク管理に基づいたエキスパートアドバイザーです。完全自動で動作し、トレーダーの介入は最小限に抑えられます。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお送りします！ なぜ Ride the Wind MT5 を選ぶのか？ 分析アルゴリズム: 内蔵モデルを使用した24時間自動取引。 柔軟性: ボラティリティや市場環境の変化に適応。 最新の注文執行タイプ: IOC、FOK、Return、BOC に対応。 リスク管理: 適応型ストップロスと動的な資金保護戦略。 迅速なスタート: すべてのパラメータは事前に最適化済み。 動作原理 Ride the Wind MT5 は内蔵アルゴリズムで市場を分析し、設定された条件に従って取引を開始します。資金管理メカニズムにより、取引中のリスクを制御します。 開始に必要な条件 通貨ペア: NZDCAD, AUDCAD 推奨稼働: NZDCAD その他の通貨ペア: 自動的に有効化 口座タイプ: ECN レバレッジ: 1:500 最低入金額
Winter MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Winter MT5 — 自動売買システム Winter MT5 は、高度な分析アルゴリズムと適応的手法を用いて変化する市場環境に対応するエキスパートアドバイザーです。急激な価格変動後の調整局面での取引を目的として設計されています。システムは完全自動で稼働し、常時監視は不要です。 開始するには、 NZDCAD_e のチャートにEAを設置するだけで、他の通貨ペアは自動的に有効化されます。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお送りします！ 口座要件 通貨ペア: NZDCAD_e, AUDCAD_e 口座タイプ: ECN レバレッジ: 1:500 最低入金額: $1000 以上（アルゴリズムの正常動作のため推奨） 時間足: M15 VPS: 安定稼働のため推奨 推奨ブローカー: FreshForex 入力パラメータ 取引コメント: ジャーナルや口座履歴に表示 M15 通貨ペア: 有効なペアのリスト（サフィックスに依存する場合あり） Magic: ポジションのユニーク識別子 ロット計算方法: リスクレベルに基づく 証拠金使用率 %: 初期ロットサイズの設定 仮想TP: false
BaLLzProtector MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
BaLLzProtector MT5 — 自動売買システム BaLLzProtector MT5 は、分析アルゴリズムと適応手法を用いて変化する市場環境に対応するエキスパートアドバイザーです。急激な値動き後の価格反発などのパターンに基づいており、完全自動モードで動作します。 起動するには、 AUDCAD_e 通貨ペアのチャートにアドバイザーを設置するだけで、他のペアは自動的に有効化されます。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお送りします！ 口座要件 通貨ペア: AUDCAD_e, NZDCAD_e 口座タイプ: ECN レバレッジ: 1:500 最低入金額: $1000 以上（アルゴリズムの正常動作のため推奨） 時間足: M15 VPS: 安定稼働のため推奨 推奨ブローカー: FreshForex 入力パラメータ 取引コメント: ログと口座履歴に表示 M15 取引ペア: 有効なペアのリスト（サフィックスに依存する場合あり） Magic: ポジションの一意識別子 ロット計算方法: リスクレベルに基づく 証拠金負荷 %: 初期ロットサイズの設定 仮想TP: false スナイ
TradeRanger MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
TradeRanger MT5 — 自動売買システム TradeRanger MT5 は完全自動化されたトレーディングアドバイザーであり、急激な値動き後の価格反発など、市場の主要なパターンに基づいています。自動モードで動作し、トレーダーによる継続的な監視は不要です。 開始するには、 AUDCAD のチャートにアドバイザーを設定するだけで、他の通貨ペアは自動的に有効化されます。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお送りします！ 取引通貨ペア AUDCAD NZDCAD 口座要件 口座タイプ： Classic レバレッジ： 1:500 最低入金額： $1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨） 時間足： M15 VPS： 安定稼働のため推奨 推奨ブローカー： FreshForex アドバイザーのパラメータ Trade Comment: ログや口座履歴に表示 Trade Pairs M15: 有効な通貨ペアのリスト（サフィックスに依存する場合あり） Magic: ポジションの一意識別子 Lot Sizing Method: リスクレベルに基づくロット計算方法 Fixed Lo
Requiem MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Requiem MT5 — 市場パターンに基づく自動売買システム Requiem MT5 は、急激な値動き後の価格反発など、主要な市場パターンを活用するエキスパートアドバイザー（EA）です。完全自動で動作し、トレーダーによる常時監視は不要です。 開始するには、 NZDCAD のチャートに EA を設置するだけで、他の通貨ペアは自動的に有効化されます。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお送りします！ 取引ペア NZDCAD AUDCAD 口座要件 口座タイプ： Classic レバレッジ： 1:500 最低入金額： $1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨） タイムフレーム： M15 VPS： 安定稼働のため推奨 推奨ブローカー： FreshForex 設定パラメータ Trade Comment: ジャーナルや口座履歴に表示 Trade Pairs M15: 有効な通貨ペアのリスト（サフィックスに依存する場合あり） Magic Number: ポジションの一意識別子 Lot Sizing Method: リスクレベルに基づくロット計算方法 Fixed Lot: 初回取
Astra MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Astra MT5 — 市場パターンに基づく自動売買システム Astra MT5 は MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーで、急激な値動き後の価格反発など、主要な市場パターンを活用します。システムは完全に自動化されており、トレーダーによる継続的な監視は不要です。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお送りします！ Astra MT5 の特徴 分析アルゴリズム： 価格パターンと市場構造を活用。 適応性： 様々な市場環境やボラティリティに対応。 最新の注文執行タイプ： IOC、FOK、Return、BOC に対応。 リスク管理： 資金保護メカニズムと適応型ストップロスを搭載。 簡単な操作： 推奨パラメータがすでに組み込まれています。 使用方法 まず NZDCAD のチャートにアドバイザーを設置してください。起動後、他の通貨ペアは自動的に接続されます。システムは完全に自律的で、最小限の操作しか必要ありません。 開始に必要な条件 通貨ペア： NZDCAD, AUDCAD 初期起動： NZDCAD での使用を推奨 その他の通貨： 自動的に有効化 口座タイプ： SVG
Beskar Sovereign EA MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Beskar Sovereign EA MT5 — 自動売買システム Beskar Sovereign EA MT5 は MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーで、高度な市場分析アルゴリズムとリスク管理戦略に基づいています。完全自動で動作し、トレーダーの介入は最小限です。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお送りします！ Beskar Sovereign EA MT5 を選ぶ理由 市場分析アルゴリズム： 内蔵モデルに基づく自動売買。 適応性： ボラティリティやトレンド変化のある市場環境でも効率的に稼働。 注文執行タイプ： IOC、FOK、Return、BOC に対応。 リスク管理： 適応型ストップロスと動的な資金保護戦略。 クイックスタート： すべてのパラメータは事前に最適化済み。 動作原理 Beskar Sovereign EA MT5 は内蔵アルゴリズムで市場を分析し、設定された条件に従って取引を行います。資金管理メカニズムによりリスクを制御し、戦略の安定性を高めます。 開始に必要な条件 通貨ペア： NZDCAD, AUDCAD 推奨ペア： NZDCAD
Solaris Imperium MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Solaris Imperium MT5 — 自動売買システム Solaris Imperium MT5 は MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーで、市場分析アルゴリズムとリスク管理に基づいています。完全自動で動作し、トレーダーの介入は最小限です。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお送りします！ Solaris Imperium MT5 を選ぶ理由 分析アルゴリズム： 内蔵された市場分析モデルに基づく自動売買。 適応性： ボラティリティや市場トレンドの変化に効果的に対応。 注文執行タイプ： IOC、FOK、Return、BOC に対応。 リスク管理： 適応型ストップロスと動的な資金保護戦略。 クイックスタート： すべてのパラメータは事前に最適化済み。 動作原理 Solaris Imperium MT5 は内蔵アルゴリズムで市場を分析し、設定条件に従って取引を開始します。資金管理メカニズムによりリスクを制御し、戦略の安定性を高めます。 開始に必要な条件 通貨ペア： NZDCAD, AUDCAD 推奨ペア： NZDCAD その他の通貨ペア： 自動的に有効化
Force Strategy MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Force Strategy MT5 — 自動売買システム Force Strategy MT5 は MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーで、市場分析アルゴリズムとリスク管理に基づいています。完全自動で動作し、トレーダーの介入は最小限です。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお渡しします！ Force Strategy MT5 を選ぶ理由 分析アルゴリズム： 内蔵された市場分析モデルに基づく自動売買。 適応性： ボラティリティやトレンド変化のある市場環境でも効果的に動作。 注文執行タイプ： IOC、FOK、Return、BOC に対応。 リスク管理： 適応型ストップロスと動的な資金保護戦略。 クイックスタート： すべてのパラメータは事前に最適化済み。 動作原理 Force Strategy MT5 は内蔵アルゴリズムで市場を分析し、あらかじめ設定された条件に従って取引を行います。資金管理メカニズムによりリスクを制御し、戦略の安定性を高めます。 開始に必要な条件 通貨ペア： AUDCAD, NZDCAD 推奨起動： AUDCAD その他の通貨ペア： 自動的に
Divine Duality MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Divine Duality MT5 — 自動売買システム Divine Duality MT5 は、マーケット分析アルゴリズムとリスク管理戦略に基づいた MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーです。完全自動で動作し、トレーダーの介入は最小限です。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお送りします！ Divine Duality MT5 を選ぶ理由 市場分析アルゴリズム： 内蔵モデルに基づく自動売買。 適応性： ボラティリティやトレンド変化のある市場環境でも効果的に動作。 注文執行タイプ： IOC、FOK、Return、BOC に対応。 リスク管理： 適応型ストップロスと動的な資金保護戦略。 クイックスタート： すべてのパラメータは事前に最適化済み。 動作原理 Divine Duality MT5 は内蔵アルゴリズムで市場を分析し、設定条件に従って取引を開始します。資金管理メカニズムによりリスクを制御し、戦略の安定性を高めます。 開始に必要な条件 通貨ペア： NZDCAD, AUDCAD 推奨稼働： NZDCAD その他の通貨ペア： 自動的に有効化 口座タイプ
Exclusive Imperium MT5
Natalyia Nikitina
エキスパート
Exclusive Imperium MT5 — 自動売買システム Exclusive Imperium MT5 は MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザー（EA）で、市場分析アルゴリズムとリスク管理に基づいています。EAは完全自動で稼働し、トレーダーの介入は最小限で済みます。 注意！購入後すぐにご連絡ください 。設定手順をお渡しします！ 重要: すべての例、スクリーンショット、テストはデモ目的のみです。あるブローカーで特定の通貨ペアが良好な結果を示しても、他のブローカーでも同様になるとは限りません。各ブローカーには独自のレート、スプレッド、取引条件があります。したがって、 各通貨ペアはユーザー自身が個別に最適化する必要があります 。実際の口座では 単一通貨モードのみ で稼働させてください。マルチ通貨モードのスクリーンショットは参考例にすぎません。市場環境は変化するため、最適化は少なくとも 年に1回 繰り返すことを推奨します。 重要情報: EAのデモ版は評価目的のみです。最適化なしのテスト結果はアルゴリズムの実際の動作を反映しません。完全な利用には、ブローカー、資金、選
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信