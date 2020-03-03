Mother Earth MT5

Mother Earth MT5 — 自動売買システム

Mother Earth MT5 は、マーケット分析アルゴリズムとリスク管理に基づいた MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザーです。完全自動で動作し、トレーダーの介入は最小限です。

注意！購入後すぐにご連絡ください。設定手順をお送りします！

Mother Earth MT5 を選ぶ理由

  • 分析アルゴリズム： 内蔵モデルを使用した 24 時間自動取引。
  • 柔軟性： ボラティリティや市場環境の変化に適応。
  • 最新の注文執行タイプ： IOC、FOK、Return、BOC に対応。
  • リスク管理： 適応型ストップロスと動的な資金保護戦略。
  • 迅速なスタート： すべてのパラメータは事前に最適化済み。

動作原理

Mother Earth MT5 は内蔵アルゴリズムで市場を分析し、設定された条件に従って取引を開始します。資金管理メカニズムにより、取引中のリスクを制御します。

開始に必要な条件

  • 通貨ペア： AUDCAD, NZDCAD
  • 推奨起動： AUDCAD
  • その他の通貨： 自動的に有効化
  • 口座タイプ： ECN
  • レバレッジ： 1:500
  • 最低入金額： $1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨）
  • タイムフレーム： M15
  • VPS： 安定稼働のため推奨
  • 推奨ブローカー： RoboForex
免責事項： 金融市場での取引にはリスクが伴います。損失が財務状況に影響しない資金のみをご利用ください。著者は損失に対して責任を負いません。すべての例やテスト結果はデモ目的であり、将来の成果を保証するものではありません。

すべての製品は MQL5 公式サイトでのみ入手可能です：販売者プロフィール

サポート:

インストールや設定に関する質問は、MQL5 のプライベートメッセージまたはメールでご連絡ください：📧 mila88899sup99@yandex.ru

