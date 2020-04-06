Exclusive Imperium MT5

Exclusive Imperium MT5 — 自動売買システム

Exclusive Imperium MT5 は MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザー（EA）で、市場分析アルゴリズムとリスク管理に基づいています。EAは完全自動で稼働し、トレーダーの介入は最小限で済みます。

注意！購入後すぐにご連絡ください。設定手順をお渡しします！
重要: すべての例、スクリーンショット、テストはデモ目的のみです。あるブローカーで特定の通貨ペアが良好な結果を示しても、他のブローカーでも同様になるとは限りません。各ブローカーには独自のレート、スプレッド、取引条件があります。したがって、各通貨ペアはユーザー自身が個別に最適化する必要があります。実際の口座では 単一通貨モードのみ で稼働させてください。マルチ通貨モードのスクリーンショットは参考例にすぎません。市場環境は変化するため、最適化は少なくとも 年に1回 繰り返すことを推奨します。
重要情報:

EAのデモ版は評価目的のみです。最適化なしのテスト結果はアルゴリズムの実際の動作を反映しません。完全な利用には、ブローカー、資金、選択した銘柄に応じた個別の最適化が必要です。いずれにせよ、最適化はユーザー自身が行い、少なくとも 年に1回 繰り返す必要があります。

忘れないでください: 最終的な結果は、あなたの経験と最適化後に設定するパラメータに直接依存します。

主な特徴

  • 分析アルゴリズム: インジケーターとフィルターの組み合わせで取引機会を検出。
  • 柔軟性: 変化する市場環境や異なるボラティリティに適応。
  • 最新の注文執行タイプ: IOC、FOK、Return、BOC。
  • リスク管理: 適応型ストップロスと動的な資金保護戦略。
  • クイックスタート: インストール直後にテスト可能な内蔵パラメータ。

動作原理

Exclusive Imperium MT5 は内蔵アルゴリズムで市場を分析し、設定条件に従って取引を開始します。資金管理メカニズムにより、取引中のリスクを制御します。

最適化と使用方法

以下の通貨ペアは例として挙げています: EURPLN、EURSEK、EURNZD、EURJPY、EURHKD、EURUSD、EURGBP、NOKSEK、NZDCAD、EURDKK、GBPUSD、AUDCAD、AUDUSD、NZDUSD、USDCAD、EURCAD、GBPZAR、AUDNZD、GBPSGD、USDSGD、USDMXN、USDPLN、USDSEK。

実際の取引では、各ペアをユーザー自身が個別に最適化する必要があります。資金が多いほど、より多くの通貨ペアを最適化して稼働させることが可能です。この作業は 購入者 が行うものであり、作者ではありません。

技術パラメータ

  • EAの起動: 各通貨ペアごとに個別設定・起動
  • タイムフレーム: M15
  • 口座タイプ: Pro、Zero
  • レバレッジ: 1:500以上
  • 最低入金額: $1000以上（アルゴリズムの正常動作に推奨）
  • VPS: 安定稼働のため推奨

推奨ブローカー

低スプレッドのブローカーで利用可能です。例: IC Markets Global、Exness、RoboForex、Tickmill、FxPro、XM、Alpari、AMarkets、FP Markets、Pepperstone、HFM、FXTM、Octa、FreshForex。リストは完全ではなく、条件が適した他の信頼できるブローカーでも利用可能です。

免責事項: 金融市場での取引にはリスクが伴います。損失しても生活に影響しない資金のみを使用してください。著者は損失に対して責任を負いません。すべての例やテスト結果はデモ目的のみであり、将来の成果を保証するものではありません。

すべての製品は MQL5 公式サイトでのみ入手可能です: 販売者プロフィール

サポート:

インストールや設定に関する質問は、MQL5のプライベートメッセージまたはメールでご連絡ください: 📧 mila88899sup99@yandex.ru

RSI Master PRO EA
Luis Corso
エキスパート
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
エキスパート
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Goldmost MT5
Hongliang Ding
エキスパート
Goldmost – Precision Trading for XAUUSD This EA implements a multi-timeframe breakout strategy for XAUUSD, identifying critical support/resistance levels to execute trades with dynamic SL/TP adjustments, and intelligent exit protocols for optimized risk management. The parameters are updated regularly to adapt to evolving market conditions. This ensures the model continuously adjusts to shifting sentiment, investor behavior, and emerging trends - keeping your strategy aligned with current marke
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
エキスパート
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Kintech Gold
Doan Van Hai
エキスパート
Following our guide, you will gain more than you lose. EA for long-term. Stable profit - min risk. Symbol:  XAUUSD Attach to any timeframe Min deposit:   3000$ - Calculate profit by month Live signal:  https://www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA input instruction: 1. With XAU 2 digits (eg: 1843.23) please set - Input   [3. Max spread]: 55 - Input   [9. Step point]: 100 2. With XAU 3 digits (eg: 1843.235) please set - Input   [3. Max spread]: 550 - Input   [9. Step point]:
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
エキスパート
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
エキスパート
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
エキスパート
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Nova MFI Scalper
Anita Monus
エキスパート
Nova MFI Scalper brings the Buy‑Side’s favourite oscillator straight to your MT5 chart. Built around the Money Flow Index (MFI) —a volume‑weighted RSI variant that filters out weak price moves—the EA zeroes‑in on genuine accumulation and distribution. The result? Cleaner entries, faster exits, and fewer fake‑outs. Why traders add Nova MFI Trader to their toolbox Volume‑confirmed signals: MFI combines price and tick‑volume, weeding out low‑conviction moves. No‑nonsense engine: Absolutely zero M
Mine Farm
Maryna Kauzova
エキスパート
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
エキスパート
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
エキスパート
Venom US30 Scalp – VENOM LABSによる高精度なUS30スキャルピング 絶対に口座を飛ばさないEA（エキスパートアドバイザー） SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 異なるタイムゾーンのブローカー（Exnessなど）を使用している場合、ブローカーがGMT+3でない場合は最後の入力を TRUE に設定してください。 H1 分足のみを使用してください。 ️ 警告 ：タイムゾーンまたは時間足の設定が正しくないと、EAが正しく動作しない可能性があります。 エントリープライスは24時間限定！今すぐご購入を！ Venom US30 Scalpとは？ Venom US30 Scalpは、US30（ダウ・ジョーンズ指数）の H1 時間足での取引に最適化された、完全自動型のエキスパートアドバイザー（EA）です。 このEAは、インジケーター、ニューストレード、グリッド、マーチンゲールを一切使用せず、独自の数学的アルゴリズムのみを利用しています。 Venom Labsによって開発されたこのEAは、リスクの高い戦
