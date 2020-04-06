Exclusive Imperium MT5
- エキスパート
- Natalyia Nikitina
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
Exclusive Imperium MT5 — 自動売買システム
Exclusive Imperium MT5 は MetaTrader 5 用のエキスパートアドバイザー（EA）で、市場分析アルゴリズムとリスク管理に基づいています。EAは完全自動で稼働し、トレーダーの介入は最小限で済みます。
EAのデモ版は評価目的のみです。最適化なしのテスト結果はアルゴリズムの実際の動作を反映しません。完全な利用には、ブローカー、資金、選択した銘柄に応じた個別の最適化が必要です。いずれにせよ、最適化はユーザー自身が行い、少なくとも 年に1回 繰り返す必要があります。
忘れないでください: 最終的な結果は、あなたの経験と最適化後に設定するパラメータに直接依存します。
主な特徴
- 分析アルゴリズム: インジケーターとフィルターの組み合わせで取引機会を検出。
- 柔軟性: 変化する市場環境や異なるボラティリティに適応。
- 最新の注文執行タイプ: IOC、FOK、Return、BOC。
- リスク管理: 適応型ストップロスと動的な資金保護戦略。
- クイックスタート: インストール直後にテスト可能な内蔵パラメータ。
動作原理
Exclusive Imperium MT5 は内蔵アルゴリズムで市場を分析し、設定条件に従って取引を開始します。資金管理メカニズムにより、取引中のリスクを制御します。
最適化と使用方法
以下の通貨ペアは例として挙げています: EURPLN、EURSEK、EURNZD、EURJPY、EURHKD、EURUSD、EURGBP、NOKSEK、NZDCAD、EURDKK、GBPUSD、AUDCAD、AUDUSD、NZDUSD、USDCAD、EURCAD、GBPZAR、AUDNZD、GBPSGD、USDSGD、USDMXN、USDPLN、USDSEK。
実際の取引では、各ペアをユーザー自身が個別に最適化する必要があります。資金が多いほど、より多くの通貨ペアを最適化して稼働させることが可能です。この作業は 購入者 が行うものであり、作者ではありません。
技術パラメータ
- EAの起動: 各通貨ペアごとに個別設定・起動
- タイムフレーム: M15
- 口座タイプ: Pro、Zero
- レバレッジ: 1:500以上
- 最低入金額: $1000以上（アルゴリズムの正常動作に推奨）
- VPS: 安定稼働のため推奨
推奨ブローカー
低スプレッドのブローカーで利用可能です。例: IC Markets Global、Exness、RoboForex、Tickmill、FxPro、XM、Alpari、AMarkets、FP Markets、Pepperstone、HFM、FXTM、Octa、FreshForex。リストは完全ではなく、条件が適した他の信頼できるブローカーでも利用可能です。
すべての製品は MQL5 公式サイトでのみ入手可能です: 販売者プロフィール。
インストールや設定に関する質問は、MQL5のプライベートメッセージまたはメールでご連絡ください: 📧 mila88899sup99@yandex.ru