Winter MT5 — 自動売買システム

Winter MT5 は、高度な分析アルゴリズムと適応的手法を用いて変化する市場環境に対応するエキスパートアドバイザーです。急激な価格変動後の調整局面での取引を目的として設計されています。システムは完全自動で稼働し、常時監視は不要です。

開始するには、NZDCAD_e のチャートにEAを設置するだけで、他の通貨ペアは自動的に有効化されます。

注意！購入後すぐにご連絡ください。設定手順をお送りします！

口座要件

通貨ペア: NZDCAD_e, AUDCAD_e

NZDCAD_e, AUDCAD_e 口座タイプ: ECN

ECN レバレッジ: 1:500

1:500 最低入金額: $1000 以上（アルゴリズムの正常動作のため推奨）

$1000 以上（アルゴリズムの正常動作のため推奨） 時間足: M15

M15 VPS: 安定稼働のため推奨

安定稼働のため推奨 推奨ブローカー: FreshForex

入力パラメータ

取引コメント: ジャーナルや口座履歴に表示

ジャーナルや口座履歴に表示 M15 通貨ペア: 有効なペアのリスト（サフィックスに依存する場合あり）

有効なペアのリスト（サフィックスに依存する場合あり） Magic: ポジションのユニーク識別子

ポジションのユニーク識別子 ロット計算方法: リスクレベルに基づく

リスクレベルに基づく 証拠金使用率 %: 初期ロットサイズの設定

初期ロットサイズの設定 仮想TP: false

false スナイパーモード: true

true リスク割合: 取引ごと

取引ごと 精密スナイパー: 有効

免責事項: 金融市場での取引にはリスクが伴います。損失に耐えられる資金のみを使用してください。著者は損失について責任を負いません。すべての例やテスト結果はデモ目的であり、将来の成果を保証するものではありません。

