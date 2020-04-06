Duramax MT5
- エキスパート
- Natalyia Nikitina
- バージョン: 1.5
- アップデート済み: 20 9月 2025
- アクティベーション: 10
Duramax MT5 — 自動売買システム
Duramax MT5 は、分析アルゴリズムと適応的手法を用いて変化する市場環境に対応するエキスパートアドバイザー（EA）です。急激な価格変動後の調整局面での取引を目的として設計されており、完全自動モードで動作します。
EAは完全に自動化されており、ほとんど操作は不要です。開始するには、通貨ペア AUDCAD_e のチャートに設置するだけで、その他のパラメータは自動的に有効化されます。
注意！購入後すぐにご連絡ください。設定手順をお送りします！
口座要件
- 通貨ペア: AUDCAD
- 口座タイプ: ECN
- レバレッジ: 1:500
- 最低入金額: $1000 以上（アルゴリズムの正常動作に推奨）
- 時間足: M15
- VPS: 安定稼働のため推奨
- 推奨ブローカー: FreshForex
入力パラメータ
- 取引コメント: ジャーナルと口座履歴に表示
- M15取引ペア: 有効なペアのリスト（サフィックスに依存する場合あり）
- Magic: ポジションのユニーク識別子
- ロット計算方法: リスクレベルに基づく
- 証拠金負荷 %: 初期ロットサイズの設定
- 仮想TP: false
- スナイパーモード: true
- リスク割合: 取引ごと
- 精密スナイパー: 有効
免責事項: 金融市場での取引にはリスクが伴います。損失を許容できる資金のみを使用してください。著者は損失に対して責任を負いません。すべての例やテスト結果はデモ目的のみであり、将来の成果を保証するものではありません。
すべての製品はMQL5公式サイトでのみ入手可能です: 販売者プロフィール。
サポート:
インストールや設定に関する質問は、MQL5のプライベートメッセージまたはメールでご連絡ください: 📧 mila88899sup99@yandex.ru