"GoldBaron"は完全自動取引ロボットです。 金取引（XAUUSD）のために設計されています。 ただ、xauusd毎時チャートに取引の専門家をインストールし、将来の金価格を予測する力を参照してください。 積極的なスタートには100ドルで十分です。 推奨されるデポジットは300ドルからです。

一年前、私たちは証券取引所のテクニカル指標の開発に画期的な進歩を遂げました。 私達は全く新しい概念を作成することをどうにかしてしまった。 それを使用する指標は歴史に適応しませんが、実際には実際の効果的なパターンを明らかにします。 新しい開発のすべての力は、技術指標"__AceTrend__"に投資されました。

__AceTrend__指標の開発から1年が経過し、ついに本格的な取引ボットを導入することができます。 私たちは10の補完的な取引システムを取り、組み合わせ、現代の人工知能に基づいた取引フィルタを追加しました。 取引ロボットは、マーチンゲール、平均化および他の雪崩のようなお金の管理技術を使用していません。





パラメータ