GoldBaron XauUsd EA MT5
- エキスパート
- Mikhail Sergeev
- バージョン: 1.2
- アップデート済み: 18 11月 2025
- アクティベーション: 5
"GoldBaron"は完全自動取引ロボットです。 金取引（XAUUSD）のために設計されています。 ただ、xauusd毎時チャートに取引の専門家をインストールし、将来の金価格を予測する力を参照してください。 積極的なスタートには100ドルで十分です。 推奨されるデポジットは300ドルからです。
一年前、私たちは証券取引所のテクニカル指標の開発に画期的な進歩を遂げました。 私達は全く新しい概念を作成することをどうにかしてしまった。 それを使用する指標は歴史に適応しませんが、実際には実際の効果的なパターンを明らかにします。 新しい開発のすべての力は、技術指標"__AceTrend__"に投資されました。
__AceTrend__指標の開発から1年が経過し、ついに本格的な取引ボットを導入することができます。 私たちは10の補完的な取引システムを取り、組み合わせ、現代の人工知能に基づいた取引フィルタを追加しました。 取引ロボットは、マーチンゲール、平均化および他の雪崩のようなお金の管理技術を使用していません。
何が起こったのか見てください！ 私たちはすべてのようなものを知っている、と私たちは積極的な方法でアカウントプロモーションを開始した理由です。 目標は、来年3月までに預金を10倍に拡大することです。 実際のテストはすでに開始されています。https://www.mql5.com/ja/signals/2339244
インディケータアセトレンド
あなたのフィードバックは非常に重要です。 フィードバックは開発をはるかに良くし、私たちが一緒に前進するのに役立ちます。 ご質問がありますか、あなたの意見を共有したいですか？ コメントを書いたり、メッセージを送信します-私たちは常に連絡を取り合っています！
パラメータ
- Direction - 貿易の方向を選択します。
- OneDirectionOneTrade - フィルターは、同じ方向に複数の取引を開くことを禁止しています。
- Deep AI Filtr - 人工知能トランザクションのフィルタリング。
- Random levels for Prop Firms - ランダムにすべてのレベルをわずかにシフトします。
- Quantity deals % - トランザクションの数。 それは100を超えることはできません。
- StopLoss coefficient - ダイナミックストップロス調整。 通常の値は0.5〜1.5の範囲です。
- TakeProfit coefficient - ダイナミックタケプロフィット調整。 通常の値は0.5〜1.5の範囲です。
- TrailingStop coefficient - ダイナミックトレイルストップアジャストメント... 通常の値は0.5-1.5の範囲です。
- MM selection - お金の管理選択. "MANUAL":"LOT"パラメータを使用してボリュームを選択します。 "Minimum":可能な最小のボリューム。 「保守的」：再投資を使用した保守的な戦略。 "Standart"：再投資を使用した推奨戦略。 「積極的」：再投資を使用した積極的な戦略。 "預金の建物"：再投資を使用して、預金の非常に極端な加速のための戦略。
- LOT - 正の値は、位置の静的ボリュームを設定します。 負の値は、dynamic1,000ごとに動的ボリュームを設定します。