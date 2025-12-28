カレンダーセクション

スイス消費動向 (Switzerland Consumer Climate)

国：
スイス
CHF, スイスフラン
情報源：
経済事務局 (State Secretariat for Economic Affairs)
スイス消費者動向指数は、約1,200世帯の四半期の電話調査に基づいて計算されます。この指標は、経済状況と中期的な期待についての消費者の意見を反映しています。アンケートには、6つのブロックに分割された11の質問があります。回答者は相対的な見積もりを提供しています（値は、大幅に改善/成長、わずかに改善/成長、同じまま、わずかに悪化/減少、大幅に悪化/低下、わからない、です）。

  • ブロック1: 過去12ヶ月間の一般的な経済状況の評価と今後12ヶ月間の予測
  • ブロック2: 過去12ヶ月間の価格変動の評価と今後12ヶ月間の期待値
  • ブロック3: 過去12ヶ月間の労働市場の状態と今後12ヶ月間の期待値の評価
  • ブロック4: 過去12ヶ月間の回答者自身の財政状態と今後12ヶ月間の期待値の評価
  • ブロック5: 現在の貯蓄能力の評価、次の12ヶ月間の期待、および大規模な購入意欲の評価

受信した回答に基づいて、消費者の気候指標の合成推定値が計算されます。これは、全世帯の自信と期待の複合的な見積もりです。ゼロを上回る指標値は消費者信頼感の上昇、下回る値は減少を示します。

消費者動向指数の上昇はスイスフランにプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"スイス消費動向 (Switzerland Consumer Climate)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
4 Q 2025
-37
-38
-33
3 Q 2025
-33
-55
-42
2 Q 2025
-42
-22
-29
1 Q 2025
-29
-40
-37
4 Q 2024
-37
-40
-32
3 Q 2024
-37
-27
-38
2 Q 2024
-38
-41
1 Q 2024
-41
-29
-53
4 Q 2023
-40
-7
-27
3 Q 2023
-27
-7
-30
2 Q 2023
-30
-34
-30
1 Q 2023
-30
-61
-47
4 Q 2022
-47
-29
-42
3 Q 2022
-42
-10
-27
2 Q 2022
-27
0
-4
1 Q 2022
-4
5
4
4 Q 2021
4
-6
8
3 Q 2021
8
-9
-6
2 Q 2021
-7
-9
-14
1 Q 2021
-15
-7
-13
4 Q 2020
-13
-8
-12
3 Q 2020
-12
-35
-39
2 Q 2020
-39
-6
-9
1 Q 2020
-9
-4
-10
4 Q 2019
-10
-8
-8
3 Q 2019
-8
-10
-9
2 Q 2019
-6
-8
-4
1 Q 2019
-4
0
-6
4 Q 2018
-6
2
-7
3 Q 2018
-7
3
2
2 Q 2018
2
-3
5
1 Q 2018
5
-6
-2
4 Q 2017
-2
-3
3 Q 2017
-3
-8
2 Q 2017
-8
-3
1 Q 2017
-3
-13
4 Q 2016
-13
-15
3 Q 2016
-15
-15
2 Q 2016
-15
-14
1 Q 2016
-14
-18
4 Q 2015
-18
-19
3 Q 2015
-19
-6
2 Q 2015
-6
-6
1 Q 2015
-6
-11
4 Q 2014
-11
-1
3 Q 2014
-1
1
2 Q 2014
1
2
1 Q 2014
2
-5
4 Q 2013
-5
-9
3 Q 2013
-9
-5
12
