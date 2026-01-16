経済指標カレンダー
スイス雇用レベル (Switzerland Employment Level)
|中
|N/D
|5.563 M
|
5.532 M
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|次の発表
|実際
|予測
|
前
スイス雇用レベルは、報告された四半期に公式に雇用されている人の総数を示しています。計算には、フルタイムとパートタイムの両方の雇用が含まれています。
フル・リリースでは、経済セクション、性別、就業日数の詳細データが提供されます。雇用計算には、鉱業、製造、エネルギー供給、水道およびゴミ管理、建設、自動車の売買および修理、輸送および貯蔵、宿泊および食品サービス、情報通信、金融および保険サービス、不動産活動、行政および支援サービス、教育、ヘルス、芸術およびその他のサービス活動など、スイス経済のすべての部門が含まれます。
データは別々の州の雇用サービスによって収集され、その後、一般レポートに結合されます。
雇用率は、SNBの金融政策および金利決定に影響を与える最も重要な指標の1つです。雇用率が高いほど、より高い消費レベルの予測が可能になります。つまり、人々はより多くの資金を経済に投入します。
雇用の伸びは、スイスフランの相場にプラスの影響を与える可能性がります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"スイス雇用レベル (Switzerland Employment Level)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
