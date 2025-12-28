経済指標カレンダー
スイス生産者物価指数(PPI)前月比 (Switzerland Producer Price Index (PPI) m/m)
スイス生産者物価指数(PPI)前月比は、スイスの製造業者が国内外の市場で生産・販売する商品の価格の変化を反映しています。この指数は、前月と比較したその月の変化を示します。
計算には、農業、鉱業、消費財生産、エネルギー、加工などの主要生産部門が含まれます。指数は、小売業の最終製品として出荷され、投資の対象となるか、または中間体として他の生産部門に移転される商品を対象としています。
PPIは、絶対的ではなく、基準年に対する相対的な価格変動を反映しています。現在の基準年は2015年で、指数値は100に設定されています。したがって、現在の指標値が110点であれば、2015年以降に価格が10％上昇したことになります。指数計算に含まれる商品品目は定期的に改訂されています。企業は製品の範囲を変更することができるので、正味価格の動きを考慮するために、品目には「定性的に同一の製品」が含まれています。
計算には付加価値税(VAT)や消費税（タバコ、アルコール、石油など）は含まれていません。
計算のためのデータは、ターゲットサンプリングに基づいた生産者調査から収集されます。このサンプルには、会社、企業、製造団体が含まれています。これは、大、中、小の生産者間のバランスを表すようにまとめられています。
生産者価格は、消費者物価上昇の先行指標です。PPIの伸びはCHFの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。
"スイス生産者物価指数(PPI)前月比 (Switzerland Producer Price Index (PPI) m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
