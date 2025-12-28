スイス国内総生産(GDP)前年比は、報告された年に国内生産された商品及びサービスの市場価値の前年と比較した変化を反映しています。

スイスGDPは、付加価値統計を使用して計算されています (いわゆる生産アプローチを使用しています) 。付加価値は、総所得と材料生産コストの差として決定されます。GDPの計算には、自宅での作業、ボランティア活動、非公式の雇用、犯罪行為からの収入は含まれていません。

生産ベースのGDPは、国家経済の20の主要部門に加えられた付加価値の合計として計算されます。データは季節調整されているため、カレンダーの休日や自然条件のためではなく、客観的な理由による経済活動の正味変化を評価することができます。

GDPは、経済と人口の生活水準の主要指標です。安定したGDPの伸びは、経済システムと金融システムの両方の持続可能性を意味し、CHFの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。

直近値: