procure.ch PMI(購買担当者景気指数)は、スイスの製造業の事業の環境を反映しています。この指数は、売上、業界内の受注額、雇用及び予測についての300人以上の企業経営者へのアンケートに基づいて月次計算されます。PMIは、国の経済発展における大企業の信頼を測る指標の1つです。指標の伸びは、スイスフランの相場にプラスの影響を与える可能性がります。

"procure.chスイス製造業購買管理者指数(PMI) (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。