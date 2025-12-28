カレンダーセクション

procure.chスイス製造業購買管理者指数(PMI) (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

国：
スイス
CHF, スイスフラン
情報源：
procure.ch
セクター
ビジネス
N/D 48.2
48.2
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
procure.ch PMI(購買担当者景気指数)は、スイスの製造業の事業の環境を反映しています。この指数は、売上、業界内の受注額、雇用及び予測についての300人以上の企業経営者へのアンケートに基づいて月次計算されます。PMIは、国の経済発展における大企業の信頼を測る指標の1つです。指標の伸びは、スイスフランの相場にプラスの影響を与える可能性がります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"procure.chスイス製造業購買管理者指数(PMI) (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
N/D
48.2
48.2
10月 2025
48.2
47.2
46.3
9月 2025
46.3
45.7
49.0
8月 2025
49.0
54.2
48.8
7月 2025
48.8
46.2
49.6
6月 2025
49.6
44.8
42.1
5月 2025
42.1
48.1
45.8
4月 2025
45.8
49.3
48.9
3月 2025
48.9
49.3
49.6
2月 2025
49.6
48.4
47.5
1月 2025
47.5
50.2
47.0
12月 2024
48.4
51.0
48.5
11月 2024
48.5
47.3
49.9
10月 2024
49.9
46.9
49.9
9月 2024
49.9
45.1
49.0
8月 2024
49.0
44.3
43.5
7月 2024
43.5
45.9
43.9
6月 2024
43.9
46.0
46.4
5月 2024
46.4
44.5
41.4
4月 2024
41.4
45.2
3月 2024
45.2
44.0
2月 2024
44.0
43.1
1月 2024
43.1
43.0
12月 2023
43.0
42.1
11月 2023
42.1
40.6
10月 2023
40.6
45.0
44.9
9月 2023
44.9
37.2
39.9
8月 2023
39.9
37.8
38.5
7月 2023
38.5
44.3
44.9
6月 2023
44.9
42.3
43.2
5月 2023
43.2
44.5
45.3
4月 2023
45.3
46.3
47.0
3月 2023
47.0
48.2
48.9
2月 2023
48.9
48.9
49.3
1月 2023
49.3
53.2
54.5
12月 2022
54.1
52.1
53.9
11月 2022
53.9
54.7
54.9
10月 2022
54.9
57.6
57.1
9月 2022
57.1
57.5
56.4
8月 2022
56.4
58.0
58.0
7月 2022
58.0
56.8
59.1
6月 2022
59.1
57.3
60.0
5月 2022
60.0
61.2
62.5
4月 2022
62.5
63.9
64.0
3月 2022
64.0
63.9
62.6
2月 2022
62.6
62.6
63.8
1月 2022
63.8
58.7
64.2
12月 2021
62.7
58.6
62.5
11月 2021
62.5
64.1
65.4
10月 2021
65.4
68.4
68.1
12345
