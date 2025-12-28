カレンダーセクション

KOFスイス経済バロメーター (KOF Switzerland Economic Barometer)

国：
スイス
CHF, スイスフラン
情報源：
KOFスイス経済研究所 (KOF Swiss Economic Institute)
セクター
ビジネス
101.7 98.9
101.5
最後の発表 重要性 実際 予測
99.7
101.7
次の発表 実際 予測
KOFスイス経済バロメーターは、今後6ヶ月間の複合経済見通しを提供します。

指標計算式には約200の統計値が含まれています。変数のリストは毎年改訂されます。変数の数は年ごとに変わります。変数を選択するための主要な基準は、国家経済とビジネスサイクルへの影響です。潜在的指標シリーズのプールには約500の指標が含まれています。これらの指標の約半分は毎年計算に含まれています。

指数は1970年以来計算されています。計算方法論の最後の重要な改訂は2014年に行われました。この指標は国家の経済および金融システムへの影響の重要な要素をすべて反映しているため、経済学者はそのリリースを監視しています。KOF予測は、国のGDPのさらなる計算と相関し、実際の開発見通しを示す場合があります。

指標の伸びはCHFの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"KOFスイス経済バロメーター (KOF Switzerland Economic Barometer)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
101.7
98.9
101.5
10月 2025
101.3
98.2
98.0
9月 2025
98.0
97.9
96.2
8月 2025
97.4
97.9
101.3
7月 2025
101.1
98.5
96.3
6月 2025
96.1
100.3
98.6
5月 2025
98.5
100.1
97.1
4月 2025
97.1
101.5
103.2
3月 2025
103.9
100.4
102.6
2月 2025
101.7
100.4
103.0
1月 2025
101.6
99.2
99.6
12月 2024
99.5
101.2
102.9
11月 2024
101.8
100.6
99.7
10月 2024
99.5
104.6
104.5
9月 2024
105.5
101.3
105.0
8月 2024
101.6
101.8
100.6
7月 2024
101.0
101.5
102.7
6月 2024
102.7
101.2
102.2
5月 2024
100.3
99.6
101.9
4月 2024
101.8
94.9
100.4
3月 2024
101.5
102.0
2月 2024
101.6
96.2
101.5
1月 2024
101.5
96.9
98.0
12月 2023
97.8
95.7
97.2
11月 2023
96.7
98.4
95.1
10月 2023
95.8
97.3
95.9
9月 2023
95.9
91.0
96.2
8月 2023
91.1
91.4
92.1
7月 2023
92.2
93.7
90.7
6月 2023
90.8
86.4
91.4
5月 2023
90.2
94.1
96.1
4月 2023
96.4
94.3
99.2
3月 2023
98.2
101.9
98.9
2月 2023
100.0
101.5
97.4
1月 2023
97.2
89.1
91.5
12月 2022
92.2
86.9
89.2
11月 2022
89.5
96.7
90.9
10月 2022
90.9
97.9
92.3
9月 2022
93.8
86.2
93.5
8月 2022
86.5
88.8
90.5
7月 2022
90.1
97.7
95.2
6月 2022
96.9
99.8
97.7
5月 2022
96.8
101.6
103.0
4月 2022
101.7
98.2
99.2
3月 2022
99.7
106.7
105.3
2月 2022
105.0
107.5
107.2
1月 2022
107.8
107.0
107.2
12月 2021
107.0
117.3
107.5
11月 2021
108.5
120.0
110.2
10月 2021
110.7
115.5
111.0
123
