KOFスイス経済バロメーターは、今後6ヶ月間の複合経済見通しを提供します。

指標計算式には約200の統計値が含まれています。変数のリストは毎年改訂されます。変数の数は年ごとに変わります。変数を選択するための主要な基準は、国家経済とビジネスサイクルへの影響です。潜在的指標シリーズのプールには約500の指標が含まれています。これらの指標の約半分は毎年計算に含まれています。

指数は1970年以来計算されています。計算方法論の最後の重要な改訂は2014年に行われました。この指標は国家の経済および金融システムへの影響の重要な要素をすべて反映しているため、経済学者はそのリリースを監視しています。KOF予測は、国のGDPのさらなる計算と相関し、実際の開発見通しを示す場合があります。

指標の伸びはCHFの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。

直近値: