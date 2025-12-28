カレンダーセクション

スイスの消費者物価指数 (Consumer Price Index) 前年比は、指定された年の消費財及びサービス品目の価格の前年同月と比較した変化を測定します。この値は消費者の視点から価格の変化を示しています。この指標は、同じ消費量を維持するために消費者がどれだけ消費を増減させなければならないかを示しています。

CPIは、絶対的な変化ではなく消費者物価の基準年と比較した相対的な変化を反映しています。現在の基準年は2015年で、指数値は100に設定されています。したがって、現在の指標値が110点であれば、2015年以降に価格が10％上昇したことになります。消費者品目は、製品範囲の変更を考慮して定期的に改訂されています。

計算には、食事、アルコール飲料、アルコール飲料、衣類、賃貸料、日常の家庭の保守、医療、通信サービス、レジャーなどの民間消費のあらゆる部分が含まれます。直接税金、強制健康保険を含む社会保障費、投資と貯蓄の支出は消費とはみなされません。

指数は、販売店から毎月収集された約8万価格のサンプルに基づいて計算されます。調査対象には、スイス全体の小規模店舗から大規模小売チェーンやモールまでの約2,700の異なる販売店が含まれています。

消費者物価指数は、国内の消費者物価上昇の主要な指標です。また、インフレ率はSNBの金利決定に影響を与える重要な要素です。したがって、CPIの伸びは、通常、スイスフランの相場の上昇につながります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"スイス消費者物価指数(CPI)前年比 (Switzerland Consumer Price Index (CPI) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
N/D
-0.1%
0.1%
10月 2025
0.1%
0.3%
0.2%
9月 2025
0.2%
0.2%
8月 2025
0.2%
0.2%
7月 2025
0.2%
0.2%
0.1%
6月 2025
0.1%
0.0%
-0.1%
5月 2025
-0.1%
-0.1%
0.0%
4月 2025
0.0%
0.1%
0.3%
3月 2025
0.3%
0.1%
0.3%
2月 2025
0.3%
0.5%
0.4%
1月 2025
0.4%
0.7%
0.6%
12月 2024
0.6%
0.8%
0.7%
11月 2024
0.7%
1.2%
0.6%
10月 2024
0.6%
0.9%
0.8%
9月 2024
0.8%
1.2%
1.1%
8月 2024
1.1%
1.3%
1.3%
7月 2024
1.3%
1.4%
1.3%
6月 2024
1.3%
1.7%
1.4%
5月 2024
1.4%
1.5%
1.4%
4月 2024
1.4%
0.8%
1.0%
3月 2024
1.0%
1.0%
1.2%
2月 2024
1.2%
1.1%
1.3%
1月 2024
1.3%
1.8%
1.7%
12月 2023
1.7%
1.1%
1.4%
11月 2023
1.4%
1.8%
1.7%
10月 2023
1.7%
1.8%
1.7%
9月 2023
1.7%
1.5%
1.6%
8月 2023
1.6%
1.6%
1.6%
7月 2023
1.6%
1.5%
1.7%
6月 2023
1.7%
1.7%
2.2%
5月 2023
2.2%
2.1%
2.6%
4月 2023
2.6%
2.8%
2.9%
3月 2023
2.9%
3.6%
3.4%
2月 2023
3.4%
2.9%
3.3%
1月 2023
3.3%
2.5%
2.8%
12月 2022
2.8%
3.4%
3.0%
11月 2022
3.0%
2.6%
3.0%
10月 2022
3.0%
2.9%
3.3%
9月 2022
3.3%
3.5%
3.5%
8月 2022
3.5%
3.8%
3.4%
7月 2022
3.4%
3.7%
3.4%
6月 2022
3.4%
3.0%
2.9%
5月 2022
2.9%
2.8%
2.5%
4月 2022
2.5%
2.5%
2.4%
3月 2022
2.4%
2.5%
2.2%
2月 2022
2.2%
1.8%
1.6%
1月 2022
1.6%
1.3%
1.5%
12月 2021
1.5%
1.5%
11月 2021
1.5%
1.5%
1.2%
10月 2021
1.2%
0.7%
0.9%
12345
