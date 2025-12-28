スイス国立銀行 (SNB) の金利決定は、SNB運営委員会で年4回発表されます。この決定は、既存のインフレ見通しと経済成長に左右され、スイスフランの相場に影響を及ぼす重要な指標の1つです。

会合では、SNBの理事会メンバーは、現在の経済的処分（財務および経済状況に影響を及ぼす主な出来事と同様に、内部の議題および世界経済の状態の両方）を研究し、現在の金融政策について議論し、 金融政策措置と金利への投票します。委員会の金利決定は、会議後に発表されます。

SNBは、インフレを目標水準まで上昇させるために金利を引き下げる可能性があります。反対に、インフレ率が目標水準を上回った場合、SNBはスイスフランをより高価にするために (他の手段の複合体に加えて) 金利を引き上げます。

したがって、スイス国立銀行の各金利決定は、フランの相場に直接影響します (特にレートが変更された場合) 。金利引き上げの決定は、通常、CHFの引用の成長につながります。

直近値: