スイス輸出 (Switzerland Exports)

国：
スイス
CHF, スイスフラン
情報源：
連邦税関局 (Federal Customs Administration)
スイス輸出は、報告された月にスイス居住者が海外で販売した商品とサービスの名目上の価値を反映しています。この計算には、物品やサービスの直接販売だけでなく、バーター取引も含まれます。

貿易統計は、輸出業者が政府機関に提供する情報に基づいて計算されます。データは、支払いの残高に追加される前に調整されます。実際には、輸出統計計算は通関手続きを経て税関申告が準備された商品に基づいて計算されます。貴石、宝石、貴金属、芸術品や骨董品は計算から除外されています。

輸出が輸入を上回ると、貿易黒字が形成されます。これは生産レベルが高いことを示しています。それはまた、国が消費するよりも多くの財及びサービスを生産していることを示しています。

輸出は、国内総生産(GDP)の重要な要素です。したがって、その量の変化は経済発展を評価する要因の1つです。しかし、輸出がスイスフラン相場に与える影響はあいまいであり、景気循環や生産力などの経済指標の文脈によって決まります。例えば、景気後退の状況では、雇用を創出するためにより多くの輸出を開始されるかもしれません。この場合、非居住者は輸出配達のために仕入先に支払うためにスイスフランを購入する必要があります。したがって、輸出の伸びはCHFにプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

"スイス輸出 (Switzerland Exports)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
₣​23.478 B
₣​25.278 B
10月 2025
₣​25.351 B
₣​23.870 B
9月 2025
₣​23.972 B
₣​18.907 B
8月 2025
₣​18.930 B
₣​23.220 B
7月 2025
₣​23.158 B
₣​24.140 B
6月 2025
₣​24.140 B
₣​23.456 B
5月 2025
₣​23.300 B
₣​25.384 B
4月 2025
₣​25.447 B
₣​30.322 B
3月 2025
₣​30.239 B
₣​24.738 B
2月 2025
₣​24.744 B
₣​24.530 B
1月 2025
₣​24.450 B
₣​21.689 B
12月 2024
₣​21.630 B
₣​24.392 B
11月 2024
₣​23.682 B
₣​27.826 B
10月 2024
₣​27.745 B
₣​22.562 B
9月 2024
₣​22.526 B
₣​20.649 B
8月 2024
₣​20.491 B
₣​24.092 B
7月 2024
₣​24.116 B
₣​24.239 B
6月 2024
₣​24.290 B
₣​24.907 B
5月 2024
₣​24.874 B
₣​24.731 B
4月 2024
₣​24.734 B
₣​22.403 B
3月 2024
₣​22.111 B
₣​22.538 B
2月 2024
₣​22.474 B
₣​22.746 B
1月 2024
₣​22.804 B
₣​18.788 B
12月 2023
₣​18.798 B
₣​24.287 B
11月 2023
₣​24.216 B
₣​23.135 B
10月 2023
₣​23.091 B
₣​24.788 B
9月 2023
₣​24.795 B
₣​20.932 B
8月 2023
₣​21.159 B
₣​20.735 B
7月 2023
₣​20.713 B
₣​24.892 B
6月 2023
₣​24.917 B
₣​23.879 B
5月 2023
₣​23.828 B
₣​19.667 B
4月 2023
₣​19.902 B
₣​27.031 B
3月 2023
₣​27.136 B
₣​22.636 B
2月 2023
₣​22.556 B
₣​24.086 B
1月 2023
₣​24.115 B
₣​20.736 B
12月 2022
₣​21.242 B
₣​24.003 B
11月 2022
₣​24.223 B
₣​24.443 B
10月 2022
₣​24.129 B
₣​24.596 B
9月 2022
₣​24.157 B
₣​20.934 B
8月 2022
₣​20.942 B
₣​22.242 B
7月 2022
₣​22.224 B
₣​24.266 B
6月 2022
₣​24.410 B
₣​23.955 B
5月 2022
₣​23.722 B
₣​21.436 B
4月 2022
₣​21.438 B
₣​25.093 B
3月 2022
₣​25.056 B
₣​23.833 B
2月 2022
₣​23.850 B
₣​21.603 B
1月 2022
₣​21.585 B
₣​21.248 B
12月 2021
₣​21.201 B
₣​25.283 B
11月 2021
₣​25.186 B
₣​22.391 B
10月 2021
₣​22.309 B
₣​22.158 B
1234
