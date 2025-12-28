カレンダーセクション

経済指標カレンダー

スイス失業率 (Switzerland Unemployment Rate)

国：
スイス
CHF, スイスフラン
情報源：
経済事務局 (State Secretariat for Economic Affairs)
セクター
労働
3.0% 3.0%
3.0%
最後の発表 重要性 実際 予測
3.0%
3.0%
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

スイス失業率は、報告された月に積極的に雇用を探していて、すぐに働き始める準備ができている失業者の割合を反映しています。この指標には、失業給付を受けているかどうかに関わらず、地域雇用センター (RAV) に失業者として登録されている個人も含まれます。

失業者は、報告書作成時にRAVに登録されていたスイス在住の労働者です。統計情報には、フルタイムまたはパートタイムの雇用から永久収入を得ていない人が含まれます。この指標は、恒久所得を有し、財務省に税金を払っている自営業者を考慮していません。

伝統的に、スイスではほとんどの先進国に比べて失業率が低いです。しかし、失業対策は各国の優先事項に含まれています。そのために、政府は民間部門や非営利団体と密接に協力して、数々の措置を取ります。

一般に、失業は民間消費と生産水準にマイナスの影響を与えます。失業者数の増加は生活水準の低下をもたらし、経済発展の減速を示しています。したがって、失業率の伸びは、スイスのフランク相場にはマイナスと見なすことができます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"スイス失業率 (Switzerland Unemployment Rate)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
3.0%
3.0%
3.0%
10月 2025
3.0%
3.0%
3.0%
9月 2025
3.0%
2.9%
2.9%
8月 2025
2.9%
2.9%
2.9%
7月 2025
2.9%
3.0%
2.9%
6月 2025
2.9%
2.9%
2.8%
5月 2025
2.9%
2.9%
2.8%
4月 2025
2.8%
2.8%
2.8%
3月 2025
2.8%
2.7%
2.7%
2月 2025
2.7%
2.8%
2.7%
1月 2025
2.7%
2.6%
2.7%
12月 2024
2.6%
2.5%
2.6%
11月 2024
2.6%
2.4%
2.6%
10月 2024
2.6%
2.4%
2.6%
9月 2024
2.6%
2.3%
2.5%
8月 2024
2.5%
2.4%
2.5%
7月 2024
2.5%
2.4%
2.4%
6月 2024
2.4%
2.4%
2.4%
5月 2024
2.4%
2.4%
2.3%
4月 2024
2.3%
2.3%
2.3%
3月 2024
2.3%
2.3%
2.2%
2月 2024
2.2%
2.2%
2.2%
1月 2024
2.2%
2.2%
2.2%
12月 2023
2.2%
2.1%
2.1%
11月 2023
2.1%
2.1%
2.1%
10月 2023
2.1%
2.1%
2.1%
9月 2023
2.1%
2.2%
2.1%
8月 2023
2.1%
2.1%
2.1%
7月 2023
2.1%
2.1%
2.0%
6月 2023
2.0%
2.0%
2.0%
5月 2023
2.0%
1.9%
1.9%
4月 2023
1.9%
1.9%
1.9%
3月 2023
1.9%
1.9%
1.9%
2月 2023
1.9%
1.8%
1.9%
1月 2023
1.9%
1.8%
1.9%
12月 2022
1.9%
1.9%
2.0%
11月 2022
2.0%
2.1%
2.1%
10月 2022
2.1%
2.0%
2.1%
9月 2022
2.1%
2.0%
2.1%
8月 2022
2.1%
2.2%
2.2%
7月 2022
2.2%
2.2%
2.2%
6月 2022
2.2%
2.2%
2.2%
5月 2022
2.2%
2.2%
2.2%
4月 2022
2.2%
2.1%
2.2%
3月 2022
2.2%
2.1%
2.3%
2月 2022
2.2%
2.2%
2.3%
1月 2022
2.3%
2.2%
2.4%
12月 2021
2.4%
2.3%
2.5%
11月 2021
2.5%
2.6%
2.7%
10月 2021
2.7%
2.7%
2.8%
12345
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード