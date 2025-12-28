スイス失業率は、報告された月に積極的に雇用を探していて、すぐに働き始める準備ができている失業者の割合を反映しています。この指標には、失業給付を受けているかどうかに関わらず、地域雇用センター (RAV) に失業者として登録されている個人も含まれます。

失業者は、報告書作成時にRAVに登録されていたスイス在住の労働者です。統計情報には、フルタイムまたはパートタイムの雇用から永久収入を得ていない人が含まれます。この指標は、恒久所得を有し、財務省に税金を払っている自営業者を考慮していません。

伝統的に、スイスではほとんどの先進国に比べて失業率が低いです。しかし、失業対策は各国の優先事項に含まれています。そのために、政府は民間部門や非営利団体と密接に協力して、数々の措置を取ります。

一般に、失業は民間消費と生産水準にマイナスの影響を与えます。失業者数の増加は生活水準の低下をもたらし、経済発展の減速を示しています。したがって、失業率の伸びは、スイスのフランク相場にはマイナスと見なすことができます。

