経済指標カレンダー
スイス小売売上高前年比 (Switzerland Retail Sales y/y)
|低
|N/D
|2.1%
|
1.5%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|次の発表
|実際
|予測
|
前
スイス小売売上高前年比は、指定された月の前年同月と比較した小売売上の変化を示しています。
この指標は、異なる種類及び価格カテゴリの4,000のスイスの小売店の調査に基づいて計算されています。サンプルには大、中、小の小売業者が含まれています。指標は季節的に調整され、重要性の低い要因の影響を排除し、実際の小売売上高の実際の変化のみを反映するように調整されています。
指標計算のための実際の価格値は、消費者物価指数を使用して取得されます。小売売上の計算には同じデータ系列が使用されます。
アナリストは、国の経済状況を評価するためにこの指標を広く使用します。
- 統計当局はGDP計算にデータを使用します。
- スイス国立銀行は、国の経済活動の一般的な分析の中で消費者購買構造の評価に指標データを使用します。
- 投資家は消費者の行動を測定するためにデータを使用します。
小売売上高の発表は、CHF相場に影響を与える可能性があります。小売売上高の伸びの鈍化は、消費者支出水準の低下を示します。これは経済活動の低下を招き、スイスフラン相場にマイナスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"スイス小売売上高前年比 (Switzerland Retail Sales y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
