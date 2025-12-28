カレンダーセクション

スイス輸入 (Switzerland Imports)

国：
スイス
CHF, スイスフラン
情報源：
連邦税関局 (Federal Customs Administration)
セクター
取引
₣​19.637 B
₣​21.075 B
最後の発表 重要性 実際 予測
₣​19.637 B
次の発表 実際 予測
スイス輸入は、報告された月にスイス居住者が海外から購入した商品とサービスの名目上の価値を反映しています。経済学者は、この指標を使用して、貿易フローの構造と強度を評価します。

貿易統計は、輸入業者が政府機関に提供する情報に基づいて計算されます。データは、支払いの残高に追加される前に調整されます。実際には、輸出統計計算は通関手続きを経て税関申告が準備された商品に基づいて計算されます。

貴石、宝石、貴金属、芸術品や骨董品は計算から除外されています。

輸入量の変化は経済発展を評価する要因の1つです。この指標は、国のGDPの重要な要素です。

カナダの輸入がスイスフラン相場に与える影響はあいまいであり、景気循環や生産力などの経済指標の文脈によって決まります。子の場合、スイス居住者は、フランを売却し、外貨を購入する必要があります。したがって、急な輸入の伸びは、スイスのフランク相場にはマイナスと見なすことができます。しかし、この貿易収支構成要素のスイスフランボラティリティへの影響は、通常、短期的な性質のものです。

直近値:

実際のデータ

"スイス輸入 (Switzerland Imports)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
₣​19.637 B
₣​21.075 B
10月 2025
₣​21.032 B
₣​19.880 B
9月 2025
₣​19.899 B
₣​15.030 B
8月 2025
₣​14.921 B
₣​18.600 B
7月 2025
₣​18.567 B
₣​18.350 B
6月 2025
₣​18.350 B
₣​19.448 B
5月 2025
₣​19.469 B
₣​19.059 B
4月 2025
₣​19.089 B
₣​24.033 B
3月 2025
₣​23.889 B
₣​19.997 B
2月 2025
₣​19.941 B
₣​18.381 B
1月 2025
₣​18.326 B
₣​18.209 B
12月 2024
₣​18.135 B
₣​18.281 B
11月 2024
₣​18.257 B
₣​19.801 B
10月 2024
₣​19.682 B
₣​17.620 B
9月 2024
₣​17.579 B
₣​15.905 B
8月 2024
₣​15.912 B
₣​19.215 B
7月 2024
₣​19.226 B
₣​18.121 B
6月 2024
₣​18.109 B
₣​19.115 B
5月 2024
₣​19.062 B
₣​20.392 B
4月 2024
₣​20.419 B
₣​18.636 B
3月 2024
₣​18.569 B
₣​18.857 B
2月 2024
₣​18.812 B
₣​18.046 B
1月 2024
₣​18.067 B
₣​17.517 B
12月 2023
₣​17.551 B
₣​20.454 B
11月 2023
₣​20.509 B
₣​18.424 B
10月 2023
₣​18.491 B
₣​18.506 B
9月 2023
₣​18.480 B
₣​17.118 B
8月 2023
₣​17.106 B
₣​17.603 B
7月 2023
₣​17.584 B
₣​20.102 B
6月 2023
₣​20.093 B
₣​18.438 B
5月 2023
₣​18.349 B
₣​17.107 B
4月 2023
₣​17.302 B
₣​22.505 B
3月 2023
₣​22.604 B
₣​19.497 B
2月 2023
₣​19.243 B
₣​19.238 B
1月 2023
₣​19.037 B
₣​17.969 B
12月 2022
₣​18.415 B
₣​21.599 B
11月 2022
₣​21.916 B
₣​20.175 B
10月 2022
₣​19.989 B
₣​20.403 B
9月 2022
₣​20.154 B
₣​17.611 B
8月 2022
₣​17.519 B
₣​18.720 B
7月 2022
₣​18.639 B
₣​20.583 B
6月 2022
₣​20.607 B
₣​20.960 B
5月 2022
₣​20.606 B
₣​17.402 B
4月 2022
₣​17.311 B
₣​22.115 B
3月 2022
₣​22.068 B
₣​17.951 B
2月 2022
₣​17.896 B
₣​18.537 B
1月 2022
₣​18.408 B
₣​17.704 B
12月 2021
₣​17.508 B
₣​19.184 B
11月 2021
₣​19.025 B
₣​16.886 B
10月 2021
₣​16.658 B
₣​17.148 B
