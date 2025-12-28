経済指標カレンダー
スイス外貨準備 (Switzerland Foreign Currency Reserves)
|低
|₣727.386 B
|
₣724.906 B
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|
₣727.386 B
|次の発表
|実際
|予測
|
前
Sスイス外貨準備はスイス国立銀行が保有する外貨準備高を反映します。
SNBの外貨準備高には、非居住者が外貨建てで発行した通貨（米ドル、カナダドル、豪ドル、ユーロ、日本円、英ポンド、中国元など）および外貨（銀行預金、債券、財務省証券など）が含まれます。さらに、スイスのIMF口座に特別な引出権、すなわち国際予備資産が含まれています。
SNBは、国の財政的幸福を守るために外貨準備を形成しており、スイスの国際収支の維持に役立てています。必要に応じて、国の通貨準備金からの資金は、赤字の支払い、外部政府の融資の支払い、液体在庫の形成、または他国との決済業務の維持に使用されます。外国為替ポートフォリオの多様化は、資産価格の急落の場合に流動資産のバランスを維持するのに役立ちます。
外貨準備の金額は、現在の経済的、財政的目標に左右されます。その変更はスイスフランの相場に直接影響を与える要因とはみなされないため、このデータは他の指標と併せて分析されます。
直近値:
実際のデータ
"スイス外貨準備 (Switzerland Foreign Currency Reserves)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
