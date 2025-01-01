- Create
- OnEvent
- ColorBackground
- ColorBorder
- BorderType
- VScrolled
- HScrolled
- CreateBack
- CreateScrollV
- CreateScrollH
- OnResize
- OnVScrollShow
- OnVScrollHide
- OnHScrollShow
- OnHScrollHide
- OnScrollLineDown
- OnScrollLineUp
- OnScrollLineLeft
- OnScrollLineRight
- Rebound
OnEvent
チャートイベントハンドラ
|
virtual bool OnEvent(
パラメータ
id
[in] イベント識別子
lparam
[in] 参照で渡された long 型のイベントパラメータ
dparam
[in] 参照で渡された double 型のイベントパラメータ
sparam
[in] 参照で渡された string 型のイベントパラメータ
戻り値
イベントが処理された場合は true、それ以外の場合は false