Create
新しい CWndClient コントロールを作成します。
|
virtual bool Create(
パラメータ
chart
[in] チャート識別子
name
[in] コントロールの一意の名称
subwin
[in] チャートサブウィンドウ
x1
[in] 左上の隅の X 座標
y1
[in] 左上の隅の Y 座標
x2
[in] 右下の隅の X 座標
y2
[in] 右下の隅の Y 座標
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false