MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndClientHScrolled 

HScrolled（Get メソッド）

水平方向のスクロールバーの使用を示すフラグを取得します。

bool  HScrolled()

戻り値

水平方向のスクロールバーが使用されている場合は true、それ以外の場合は false

HScrolled（Set メソッド）)

水平方向のスクロールバーの使用を示すフラグを設定します。

bool  HScrolled(
  const bool  flag      // フラグ
  ）

パラメータ

flag

[in]  フラグ

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false