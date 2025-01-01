ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndClientVScrolled 

VScrolled（Get メソッド）

垂直方向のスクロールバーの使用を示すフラグを取得します。

bool  VScrolled()

戻り値

垂直方向のスクロールバーが使用されている場合は true、それ以外の場合は false

VScrolled（Set メソッド）

垂直方向のスクロールバーの使用を示すフラグを設定します。

bool  VScrolled(
  const bool  flag      // フラグ
  ）

パラメータ

flag

[in]  フラグ

戻り値

成功の場合は true、それ以外の場合は false