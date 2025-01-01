MQL5 リファレンス標準ライブラリパネルとダイアログ CWndClientVScrolled
VScrolled（Get メソッド）
垂直方向のスクロールバーの使用を示すフラグを取得します。
bool VScrolled()
戻り値
垂直方向のスクロールバーが使用されている場合は true、それ以外の場合は false
VScrolled（Set メソッド）
垂直方向のスクロールバーの使用を示すフラグを設定します。
bool VScrolled(
パラメータ
flag
[in] フラグ
戻り値
成功の場合は true、それ以外の場合は false