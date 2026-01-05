US30 FiboRunner PRO Trend Only Multi Timeframe
- Experts
- Alain Andras Korodi
- Versione: 1.24
- Attivazioni: 10
US30 FiboRunner TrendOnly PRO Multi-Timeframe è un Expert Advisor professionale per MetaTrader 5, sviluppato specificamente per US30 (Dow Jones).
L’EA opera solo in direzione del trend e utilizza pullback Fibonacci (0.50–0.618) su più timeframe.
La combinazione di timeframe alti per la qualità e timeframe più bassi per trade aggiuntivi crea un sistema stabile e controllato.
L’Expert Advisor lavora con Market Orders, imposta lo StopLoss direttamente durante l’OrderSend e così evita i tipici problemi delle pending order.
🔹 Logica di trading (breve e chiara)
L’EA include tre strategie, priorizzate in modo intelligente:
RUNNER – H4 (strategia principale)
-
Filtro trend: EMA50 / EMA200
-
Pullback Fibonacci 0.50–0.618
-
50% parziale → BreakEven → Trailing Stop
-
Obiettivo: catturare grandi movimenti di trend
MINI – M15 (stabile)
-
Fibonacci pullback Trend-Only
-
Conferma di rejection (rifiuto/respinta)
-
StopLoss & TakeProfit fissi
-
Opzionale: TakeProfit basato su ATR
MICRO – M5 (opzionale)
-
Più trade in mercati tranquilli
-
Solo TP & SL
-
Disattivato di default
🔹 Funzioni & Vantaggi
-
Solo US30 con riconoscimento automatico del simbolo
-
Trading Trend-Only (nessuna strategia laterale)
-
Sistema multi-timeframe (H4 / M15 / M5)
-
Strategia Fibonacci 0.50–0.618
-
StopLoss sempre impostato all’ingresso
-
Niente grid, niente martingale, niente arbitraggio
-
Filtro spread ottimizzato per US30
-
Parziale, BreakEven e Trailing Stop
-
Chiusura EOD (ora di Zurigo)
-
KillSwitch in caso di “tempesta” di errori
-
Grande HUD professionale sul grafico con pulsante Reset
🔹 Chart HUD
Il WideHUD integrato mostra, tra l’altro:
-
PnL totale (aperto & realizzato)
-
Stato RUNNER / MINI / MICRO
-
Trend-Bias (EMA50/200)
-
Stato dello spread
-
Stato partial & trailing
-
Statistiche di trading
-
Pulsante RESET direttamente sul grafico
🔹 Nota sui test (importante)
Lotti di test:
-
RUNNER (H4) = 2.0 lotti
-
MINI (M15) = 1.0 lotto
-
MICRO (M5) = 0.5 lotto
Solo a scopo dimostrativo. I lotti sono regolabili liberamente. I risultati scalano in base al rischio, alla dimensione del conto e alle condizioni del broker.
🔹 Uso consigliato
-
Strumento: US30 (Dow Jones CFD)
-
Piattaforma: MetaTrader 5
-
Timeframe: qualsiasi (l’EA usa timeframe interni)
-
Avvio: consigliati Strategy Tester e conto demo
⚠️ Avvertenza sul rischio
Il trading di CFD e indici comporta un rischio elevato e può portare a perdite fino alla perdita totale.
Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Questo Expert Advisor non costituisce consulenza finanziaria.