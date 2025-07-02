HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA

5

HFT AI FAST SCALPER V10.1
La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA, votazione multi-IA e logica di trading dinamica.

Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD, con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità.

Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mercato.

Manuale interattivo V10.1 e preset:
https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments

Canale pubblico: https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea

PRINCIPALI MIGLIORAMENTI NELLA V10.1:

Integrazione completa per BTCUSD ed ETHUSD

  • Con la V10.1 l’EA non è più limitato all’oro (XAUUSD). Ora offre integrazione completa per BTCUSD ed ETHUSD, inclusi preset, gestione ottimizzata dei lotti e logica decisionale basata sull’IA. Questo consente di operare sulle coppie crypto con le stesse funzionalità avanzate dell’oro: voto multi-IA, gestione dinamica del rischio, SL/TP adattivi e supporto completo dei filtri.


Sistema di voto multi-IA

  • Da 1 a 5 IA possono essere combinate.
  • Supporta maggioranza, soglie personalizzate o decisione unanime.
  • Si possono richiedere livelli di confidenza (es. 70–80%) prima di eseguire operazioni.


SL & TP adattivi da IA

  • Quattro modalità: Percentuale, Pips fissi, ATR Swing o Raccomandazione IA.
  • Consigliato: IA per TP + Percentuale per SL → profitti adattivi e rischio coerente.


Filtro di volatilità 2.0

  • Blocca operazioni in condizioni di bassa o estrema volatilità.
  • Utilizza ATR + Bande di Bollinger in tempo reale.
  • Parametri personalizzabili disponibili.


Gestione dinamica dei lotti

  • Tre modalità: Lotto fisso, Dinamico (basato sul rischio) o % del saldo.
  • Controllo professionale del rischio per esposizione costante per trade.


Controllo dello spread

  • Filtro migliorato con media per evitare picchi di spread.


Sistema di recupero (opzionale)

  • Meccanismo controllato per utenti avanzati o trading crypto.


Filtro notizie

  • Connessione automatica al feed di notizie, blocca il trading prima e dopo eventi importanti.
  • Finestra configurabile dall’utente (default: 30 minuti).


Orari & limiti di trading

  • Controllo completo delle sessioni per giorno e ora (inclusi weekend).
  • Sistema globale di protezione profitti/perdite che interrompe il trading al raggiungimento dei limiti.

MIGLIORAMENTI AGGIUNTIVI

  • Stili di trading multipli: ora supporta scalping e intraday su XAUUSD - BTCUSD - ETHUSD.
  • Solo conti RAW/ECN: non utilizzare conti Standard, Cent o Micro.
  • Broker senza commissioni per BTC ed ETH: scegliere sempre un broker che non addebiti commissioni extra per lotto. Poiché gli spread sulle crypto sono già alti, aggiungere commissioni rende l’HFT non redditizio. L’ideale è un broker che applichi solo lo spread. Consulta il manuale interattivo nei commenti
  • VPS consigliato!
  • Backtest non supportato: l’IA richiede ambiente live/demo.
  • Segnale live in arrivo per monitorare direttamente le performance.
  • Nessuna copia demo sarà fornita al di fuori di questa piattaforma.

Canale pubblico: https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea


Domande? Non esitare a contattarci.
Team BinaryForexEA

Disclaimer:
I risultati passati non garantiscono performance future. Tutti i dati qui presentati sono solo a scopo informativo e statistico. Il trading comporta rischi e puoi perdere parte o tutto il tuo capitale.
Sei l’unico responsabile dell’uso di qualsiasi EA. Provalo sempre in conto demo prima di passare al reale.
Non siamo responsabili di perdite finanziarie o problemi tecnici derivanti dall’uso di questo software.

Recensioni 2
Harry Cabrito
143
Harry Cabrito 2025.09.20 16:31 
 

After the v10.1 became totally diff and profitable EA in Just 5 days of testing it's already up 9% of the balance, it is perfect on btc m1. I'm switching soon on real account. Thanks Martin for this amazing EA.

