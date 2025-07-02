HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
- Experts
- Martin Alejandro Bamonte
- Versione: 10.1
- Aggiornato: 14 settembre 2025
- Attivazioni: 10
HFT AI FAST SCALPER V10.1
La versione più avanzata del nostro EA fino ad oggi, completamente ricostruita con decisioni basate sull’IA, votazione multi-IA e logica di trading dinamica.
Ora non è più limitato solo a XAUUSD (Oro) su M1, ma supporta anche BTCUSD e ETHUSD, con ingressi ad alta frequenza, gestione intelligente del rischio e piena adattabilità.
Questo EA combina IA gratuite connesse tramite OpenRouter con filtri avanzati per un trading di precisione in qualsiasi condizione di mercato.
https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments
Canale pubblico: https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea
PRINCIPALI MIGLIORAMENTI NELLA V10.1:
Integrazione completa per BTCUSD ed ETHUSD
- Con la V10.1 l’EA non è più limitato all’oro (XAUUSD). Ora offre integrazione completa per BTCUSD ed ETHUSD, inclusi preset, gestione ottimizzata dei lotti e logica decisionale basata sull’IA. Questo consente di operare sulle coppie crypto con le stesse funzionalità avanzate dell’oro: voto multi-IA, gestione dinamica del rischio, SL/TP adattivi e supporto completo dei filtri.
Sistema di voto multi-IA
- Da 1 a 5 IA possono essere combinate.
- Supporta maggioranza, soglie personalizzate o decisione unanime.
- Si possono richiedere livelli di confidenza (es. 70–80%) prima di eseguire operazioni.
SL & TP adattivi da IA
- Quattro modalità: Percentuale, Pips fissi, ATR Swing o Raccomandazione IA.
- Consigliato: IA per TP + Percentuale per SL → profitti adattivi e rischio coerente.
Filtro di volatilità 2.0
- Blocca operazioni in condizioni di bassa o estrema volatilità.
- Utilizza ATR + Bande di Bollinger in tempo reale.
- Parametri personalizzabili disponibili.
Gestione dinamica dei lotti
- Tre modalità: Lotto fisso, Dinamico (basato sul rischio) o % del saldo.
- Controllo professionale del rischio per esposizione costante per trade.
Controllo dello spread
- Filtro migliorato con media per evitare picchi di spread.
Sistema di recupero (opzionale)
- Meccanismo controllato per utenti avanzati o trading crypto.
Filtro notizie
- Connessione automatica al feed di notizie, blocca il trading prima e dopo eventi importanti.
- Finestra configurabile dall’utente (default: 30 minuti).
Orari & limiti di trading
- Controllo completo delle sessioni per giorno e ora (inclusi weekend).
- Sistema globale di protezione profitti/perdite che interrompe il trading al raggiungimento dei limiti.
MIGLIORAMENTI AGGIUNTIVI
- Stili di trading multipli: ora supporta scalping e intraday su XAUUSD - BTCUSD - ETHUSD.
- Solo conti RAW/ECN: non utilizzare conti Standard, Cent o Micro.
- Broker senza commissioni per BTC ed ETH: scegliere sempre un broker che non addebiti commissioni extra per lotto. Poiché gli spread sulle crypto sono già alti, aggiungere commissioni rende l’HFT non redditizio. L’ideale è un broker che applichi solo lo spread. Consulta il manuale interattivo nei commenti
- VPS consigliato!
- Backtest non supportato: l’IA richiede ambiente live/demo.
- Segnale live in arrivo per monitorare direttamente le performance.
- Nessuna copia demo sarà fornita al di fuori di questa piattaforma.
Canale pubblico: https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea
Domande? Non esitare a contattarci.
Team BinaryForexEA
Disclaimer:
I risultati passati non garantiscono performance future. Tutti i dati qui presentati sono solo a scopo informativo e statistico. Il trading comporta rischi e puoi perdere parte o tutto il tuo capitale.
Sei l’unico responsabile dell’uso di qualsiasi EA. Provalo sempre in conto demo prima di passare al reale.
Non siamo responsabili di perdite finanziarie o problemi tecnici derivanti dall’uso di questo software.
After the v10.1 became totally diff and profitable EA in Just 5 days of testing it's already up 9% of the balance, it is perfect on btc m1. I'm switching soon on real account. Thanks Martin for this amazing EA.