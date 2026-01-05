US30 FiboRunner PRO Trend Only Multi Timeframe
- エキスパート
- Alain Andras Korodi
- バージョン: 1.24
- アクティベーション: 10
US30 FiboRunner TrendOnly PRO Multi-Timeframe は、US30（ダウ・ジョーンズ）専用に開発された MetaTrader 5 向けのプロフェッショナル Expert Advisor（EA）です。
EA は トレンド方向のみ で取引し、複数の時間足で フィボナッチ押し目（0.50–0.618） を活用します。
上位足で品質を確保し、下位足で追加エントリーを狙うことで、安定かつコントロールしやすいトレーディングシステムを実現します。
本 EA は 成行（Market Order） で執行し、OrderSend 時に必ず StopLoss を同時設定するため、指値/逆指値（Pending Order）にありがちな問題を回避します。
🔹 取引ロジック（短く明確）
EA は 3 つの戦略で構成され、優先順位に基づいて自動的に運用されます：
RUNNER – H4（メイン戦略）
-
トレンドフィルター：EMA50 / EMA200
-
フィボナッチ押し目 0.50–0.618
-
50% 部分利確 → 建値（BreakEven）→ トレーリングストップ
-
目的：大きなトレンド波を狙う
MINI – M15（安定型）
-
Trend-Only フィボナッチ押し目
-
Rejection（反発/拒否）による確認
-
固定 StopLoss & TakeProfit
-
オプション：ATR ベースの TakeProfit
MICRO – M5（任意）
-
落ち着いた相場で取引回数を増やす
-
TP & SL のみ
-
デフォルトは無効
🔹 機能・メリット
-
US30 専用（自動シンボル認識）
-
トレンドのみ（レンジ専用戦略なし）
-
マルチタイムフレーム（H4 / M15 / M5）
-
フィボナッチ 0.50–0.618 押し目戦略
-
エントリー時に必ず StopLoss 設定
-
Grid なし / Martingale なし / Arbitrage なし
-
US30 向けスプレッドフィルター
-
部分利確・BreakEven・トレーリング
-
EOD クローズ（チューリッヒ時間）
-
エラーストーム時の KillSwitch
-
Reset ボタン付きの大型プロ HUD（チャート表示）
🔹 チャート HUD（WideHUD）
WideHUD には以下が表示されます：
-
総損益（含み損益 & 確定損益）
-
RUNNER / MINI / MICRO の状態
-
トレンドバイアス（EMA50/200）
-
スプレッド状態
-
部分利確・トレーリング状態
-
取引統計
-
チャート上の RESET ボタン
🔹 テスト注意（重要）
テスト用ロット：
-
RUNNER（H4）= 2.0 ロット
-
MINI（M15）= 1.0 ロット
-
MICRO（M5）= 0.5 ロット
デモ目的のみ。ロットは自由に調整可能です。結果はリスク設定、口座資金、ブローカー条件で変動します。
🔹 推奨利用方法
-
対象：US30（Dow Jones CFD）
-
プラットフォーム：MetaTrader 5
-
時間足：任意（EA は内部時間足を使用）
-
推奨：Strategy Tester とデモ口座での検証
⚠️ リスク注意
CFD・指数取引は高リスクであり、元本の全損を含む損失が発生する可能性があります。
過去の成績は将来の結果を保証しません。
本 EA は金融アドバイスではありません。