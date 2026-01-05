US30 FiboRunner PRO Trend Only Multi Timeframe

US30 FiboRunner TrendOnly PRO Multi-Timeframe は、US30（ダウ・ジョーンズ）専用に開発された MetaTrader 5 向けのプロフェッショナル Expert Advisor（EA）です。

EA は トレンド方向のみ で取引し、複数の時間足で フィボナッチ押し目（0.50–0.618） を活用します。
上位足で品質を確保し、下位足で追加エントリーを狙うことで、安定かつコントロールしやすいトレーディングシステムを実現します。

本 EA は 成行（Market Order） で執行し、OrderSend 時に必ず StopLoss を同時設定するため、指値/逆指値（Pending Order）にありがちな問題を回避します。

🔹 取引ロジック（短く明確）

EA は 3 つの戦略で構成され、優先順位に基づいて自動的に運用されます：

RUNNER – H4（メイン戦略）

  • トレンドフィルター：EMA50 / EMA200

  • フィボナッチ押し目 0.50–0.618

  • 50% 部分利確 → 建値（BreakEven）→ トレーリングストップ

  • 目的：大きなトレンド波を狙う

MINI – M15（安定型）

  • Trend-Only フィボナッチ押し目

  • Rejection（反発/拒否）による確認

  • 固定 StopLoss & TakeProfit

  • オプション：ATR ベースの TakeProfit

MICRO – M5（任意）

  • 落ち着いた相場で取引回数を増やす

  • TP & SL のみ

  • デフォルトは無効

🔹 機能・メリット

  • US30 専用（自動シンボル認識）

  • トレンドのみ（レンジ専用戦略なし）

  • マルチタイムフレーム（H4 / M15 / M5）

  • フィボナッチ 0.50–0.618 押し目戦略

  • エントリー時に必ず StopLoss 設定

  • Grid なし / Martingale なし / Arbitrage なし

  • US30 向けスプレッドフィルター

  • 部分利確・BreakEven・トレーリング

  • EOD クローズ（チューリッヒ時間）

  • エラーストーム時の KillSwitch

  • Reset ボタン付きの大型プロ HUD（チャート表示）

🔹 チャート HUD（WideHUD）

WideHUD には以下が表示されます：

  • 総損益（含み損益 & 確定損益）

  • RUNNER / MINI / MICRO の状態

  • トレンドバイアス（EMA50/200）

  • スプレッド状態

  • 部分利確・トレーリング状態

  • 取引統計

  • チャート上の RESET ボタン

🔹 テスト注意（重要）

テスト用ロット：

  • RUNNER（H4）= 2.0 ロット

  • MINI（M15）= 1.0 ロット

  • MICRO（M5）= 0.5 ロット

デモ目的のみ。ロットは自由に調整可能です。結果はリスク設定、口座資金、ブローカー条件で変動します。

🔹 推奨利用方法

  • 対象：US30（Dow Jones CFD）

  • プラットフォーム：MetaTrader 5

  • 時間足：任意（EA は内部時間足を使用）

  • 推奨：Strategy Tester とデモ口座での検証

⚠️ リスク注意

CFD・指数取引は高リスクであり、元本の全損を含む損失が発生する可能性があります。
過去の成績は将来の結果を保証しません。
本 EA は金融アドバイスではありません。

