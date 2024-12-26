SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1

Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni.

Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni.

Prezzo ridotto per ora.

Questo EA è progettato per una crescita a lungo termine e controllata—comprenderlo e allinearlo alla tua tolleranza al rischio è la chiave del suo successo.

Utilizza un motore basato su rete neurale che analizza continuamente i dati di mercato in tempo reale per adattare le strategie di trading in base alle condizioni di mercato attuali. Questo approccio aiuta a ottimizzare gli ingressi nelle operazioni, migliorare il controllo del rischio e gestire l'esposizione in modo intelligente.

Contrariamente ai sistemi che si basano su strategie martingale, SmartChoise EA utilizza dimensionamento del lotto adattivo e regole di gestione del rischio ben definite, rendendolo adatto a trader con livelli di esperienza e appetiti per il rischio diversi.

Caratteristiche Principali

Decisioni basate su rete neurale

Nessuna martingale

Dimensionamento dinamico del lotto basato sulle condizioni di mercato, capitale, forza della tendenza ...

Modalità di trading multiple e livelli di rischio regolabili

Strategie opzionali di supporto/resistenza e pattern delle candele

Sistema avanzato di recupero per la gestione dei drawdown

Opzioni integrate di trailing stop e filtro delle notizie

Strategie Opzionali (Disabilitate per impostazione predefinita)

Puoi attivare manualmente due strategie aggiuntive per aumentare la frequenza delle operazioni e diversificare la logica di ingresso:

Strategia Supporto & Resistenza

Rileva i livelli chiave di prezzo utilizzando massimi, minimi e zone di reazione recenti per identificare ingressi ad alta probabilità. Strategia Pattern delle Candele

Utilizza formazioni classiche di inversione e continuazione delle candele per confermare la direzione della tendenza e rilevare ingressi profittevoli.

Note Importanti

Gli account più piccoli potrebbero non essere ideali per la strategia di recupero, poiché hanno meno margine per assorbire il drawdown.

Limitazione del Backtest:

Questo EA è stato addestrato utilizzando dati storici di mercato, il che significa che i risultati del backtest potrebbero non riflettere le reali performance future. Sebbene il backtest possa dimostrare la logica e il comportamento, non può garantire risultati dal vivo a causa della natura adattiva della rete neurale. Per questo motivo, affidati più ai test forward.

Gli account piccoli potrebbero non essere adatti per il trading basato sul recupero a causa della capacità limitata di assorbire il drawdown.

Si consiglia di utilizzare una percentuale di Hard Stop e Stop Loss per bilanci più piccoli.

La strategia di recupero mira a recuperare dai drawdown nel tempo. Questo EA è progettato per una crescita stabile e a lungo termine.

Disabilitare il sistema di recupero o utilizzare una dimensione del lotto fissa cambia notevolmente il funzionamento dell'EA e aumenta il rischio.

La dimensione fissa del lotto disabilita il calcolo dinamico del lotto dell'EA basato sulla forza della tendenza, aumentando notevolmente il rischio e rendendolo inadatto al trading di recupero, a meno che tu non gestisca attentamente il rischio.

Un piccolo Hard Stop disabilita la strategia di recupero, trasformando l'EA in un semplice bot TP/SL invece di un sistema completo di recupero.

Uso Raccomandato

Account Piccoli

Utilizza livelli di rischio Bassi o Medi

Concentrati su performance stabili e controllate

Account Grandi / Utenti Esperti

Possono esplorare impostazioni di rischio Alte o Estreme

Adatto a chi cerca ritorni più alti con maggiore esposizione al mercato

Configurazione di Base

Livello di Rischio: Basso, Medio, Alto, Estremo

Stile di Trading: Conservativo (meno operazioni, rischio inferiore) o Aggressivo (più operazioni, rischio maggiore)

Hard Stop %: Limita il drawdown massimo giornaliero (ad esempio, 20 = 20%)

Max Spread: Controlla l'ingresso durante periodi di volatilità, si adatta automaticamente alle condizioni di mercato e del broker

Trailing Stop Loss Virtuale (Nascosto) - I livelli SL sono gestiti internamente dall'EA. Questo offre una protezione migliore ed evita interferenze indesiderate.

Filtro Notizie

Interrompe il trading attorno alle notizie programmate in base al livello di impatto (Basso, Medio, Alto)

Personalizza il tempo di buffer per sospendere gli ingressi prima/dopo eventi di notizie

Nota: Devi abilitare WebRequest per il filtro delle notizie

Commenti sulle Operazioni Ogni operazione include un commento per identificare la strategia utilizzata:

NN = Rete Neurale

SR = Supporto/Resistenza

CD = Pattern delle Candele

R = Recupero

Esempio: SmartChoise_4A_CD significa che un'operazione è stata aperta con rischio estremo(4) aggressivo(A) utilizzando la strategia delle candele.



Prima di Iniziare a Fare Trading Live

Testa sempre l'EA su un account demo prima. Questo ti aiuta a capire come si comporta con le impostazioni scelte e ti assicura che il tuo rischio sia in linea con le aspettative.

Per diversificare il rischio, puoi eseguire più grafici con numeri magici diversi.

Configurazione consigliata per conti di piccole dimensioni:

Si consiglia vivamente di utilizzare un conto cent per dare all’EA abbastanza spazio per gestire efficacemente le operazioni. Se la dimensione del lotto è troppo alta, il sistema di recupero dell’EA potrebbe non funzionare come previsto e il drawdown potrebbe aumentare sensibilmente. Abbina sempre la dimensione del lotto o il livello di rischio al saldo del conto per prestazioni ottimali e un recupero sicuro.