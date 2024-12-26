SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
Versione: 7.4
Aggiornato: 14 settembre 2025
- Attivazioni: 20
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1
Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni.
Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni.
Prezzo ridotto per ora.
Questo EA è progettato per una crescita a lungo termine e controllata—comprenderlo e allinearlo alla tua tolleranza al rischio è la chiave del suo successo.
Utilizza un motore basato su rete neurale che analizza continuamente i dati di mercato in tempo reale per adattare le strategie di trading in base alle condizioni di mercato attuali. Questo approccio aiuta a ottimizzare gli ingressi nelle operazioni, migliorare il controllo del rischio e gestire l'esposizione in modo intelligente.
Contrariamente ai sistemi che si basano su strategie martingale, SmartChoise EA utilizza dimensionamento del lotto adattivo e regole di gestione del rischio ben definite, rendendolo adatto a trader con livelli di esperienza e appetiti per il rischio diversi.
Caratteristiche Principali
-
Decisioni basate su rete neurale
-
Nessuna martingale
-
Dimensionamento dinamico del lotto basato sulle condizioni di mercato, capitale, forza della tendenza ...
-
Modalità di trading multiple e livelli di rischio regolabili
-
Strategie opzionali di supporto/resistenza e pattern delle candele
-
Sistema avanzato di recupero per la gestione dei drawdown
-
Opzioni integrate di trailing stop e filtro delle notizie
Strategie Opzionali (Disabilitate per impostazione predefinita)
Puoi attivare manualmente due strategie aggiuntive per aumentare la frequenza delle operazioni e diversificare la logica di ingresso:
-
Strategia Supporto & Resistenza
Rileva i livelli chiave di prezzo utilizzando massimi, minimi e zone di reazione recenti per identificare ingressi ad alta probabilità.
-
Strategia Pattern delle Candele
Utilizza formazioni classiche di inversione e continuazione delle candele per confermare la direzione della tendenza e rilevare ingressi profittevoli.
Note Importanti
-
Gli account più piccoli potrebbero non essere ideali per la strategia di recupero, poiché hanno meno margine per assorbire il drawdown.
-
Limitazione del Backtest:
Questo EA è stato addestrato utilizzando dati storici di mercato, il che significa che i risultati del backtest potrebbero non riflettere le reali performance future. Sebbene il backtest possa dimostrare la logica e il comportamento, non può garantire risultati dal vivo a causa della natura adattiva della rete neurale. Per questo motivo, affidati più ai test forward.
-
Gli account piccoli potrebbero non essere adatti per il trading basato sul recupero a causa della capacità limitata di assorbire il drawdown.
-
Si consiglia di utilizzare una percentuale di Hard Stop e Stop Loss per bilanci più piccoli.
-
La strategia di recupero mira a recuperare dai drawdown nel tempo. Questo EA è progettato per una crescita stabile e a lungo termine.
-
Disabilitare il sistema di recupero o utilizzare una dimensione del lotto fissa cambia notevolmente il funzionamento dell'EA e aumenta il rischio.
-
La dimensione fissa del lotto disabilita il calcolo dinamico del lotto dell'EA basato sulla forza della tendenza, aumentando notevolmente il rischio e rendendolo inadatto al trading di recupero, a meno che tu non gestisca attentamente il rischio.
-
Un piccolo Hard Stop disabilita la strategia di recupero, trasformando l'EA in un semplice bot TP/SL invece di un sistema completo di recupero.
Uso Raccomandato
Account Piccoli
-
Utilizza livelli di rischio Bassi o Medi
-
Concentrati su performance stabili e controllate
Account Grandi / Utenti Esperti
-
Possono esplorare impostazioni di rischio Alte o Estreme
-
Adatto a chi cerca ritorni più alti con maggiore esposizione al mercato
Configurazione di Base
-
Livello di Rischio: Basso, Medio, Alto, Estremo
-
Stile di Trading: Conservativo (meno operazioni, rischio inferiore) o Aggressivo (più operazioni, rischio maggiore)
-
Hard Stop %: Limita il drawdown massimo giornaliero (ad esempio, 20 = 20%)
-
Max Spread: Controlla l'ingresso durante periodi di volatilità, si adatta automaticamente alle condizioni di mercato e del broker
- Trailing Stop Loss Virtuale (Nascosto) - I livelli SL sono gestiti internamente dall'EA. Questo offre una protezione migliore ed evita interferenze indesiderate.
Filtro Notizie
-
Interrompe il trading attorno alle notizie programmate in base al livello di impatto (Basso, Medio, Alto)
-
Personalizza il tempo di buffer per sospendere gli ingressi prima/dopo eventi di notizie
-
Nota: Devi abilitare WebRequest per il filtro delle notizie
Commenti sulle Operazioni Ogni operazione include un commento per identificare la strategia utilizzata:
-
NN = Rete Neurale
-
SR = Supporto/Resistenza
-
CD = Pattern delle Candele
-
R = Recupero
Esempio: SmartChoise_4A_CD significa che un'operazione è stata aperta con rischio estremo(4) aggressivo(A) utilizzando la strategia delle candele.
Prima di Iniziare a Fare Trading Live
Testa sempre l'EA su un account demo prima. Questo ti aiuta a capire come si comporta con le impostazioni scelte e ti assicura che il tuo rischio sia in linea con le aspettative.
Per diversificare il rischio, puoi eseguire più grafici con numeri magici diversi.
Configurazione consigliata per conti di piccole dimensioni:
Si consiglia vivamente di utilizzare un conto cent per dare all’EA abbastanza spazio per gestire efficacemente le operazioni. Se la dimensione del lotto è troppo alta, il sistema di recupero dell’EA potrebbe non funzionare come previsto e il drawdown potrebbe aumentare sensibilmente. Abbina sempre la dimensione del lotto o il livello di rischio al saldo del conto per prestazioni ottimali e un recupero sicuro.
Really great EA. I have tried many EAs but I haven't found anything better than this.