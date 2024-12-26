SmartChoise

SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1

Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni.

Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni.

Prezzo ridotto per ora.

Questo EA è progettato per una crescita a lungo termine e controllata—comprenderlo e allinearlo alla tua tolleranza al rischio è la chiave del suo successo.

Utilizza un motore basato su rete neurale che analizza continuamente i dati di mercato in tempo reale per adattare le strategie di trading in base alle condizioni di mercato attuali. Questo approccio aiuta a ottimizzare gli ingressi nelle operazioni, migliorare il controllo del rischio e gestire l'esposizione in modo intelligente.

Contrariamente ai sistemi che si basano su strategie martingale, SmartChoise EA utilizza dimensionamento del lotto adattivo e regole di gestione del rischio ben definite, rendendolo adatto a trader con livelli di esperienza e appetiti per il rischio diversi.

Caratteristiche Principali

  • Decisioni basate su rete neurale

  • Nessuna martingale

  • Dimensionamento dinamico del lotto basato sulle condizioni di mercato, capitale, forza della tendenza ...

  • Modalità di trading multiple e livelli di rischio regolabili

  • Strategie opzionali di supporto/resistenza e pattern delle candele

  • Sistema avanzato di recupero per la gestione dei drawdown

  • Opzioni integrate di trailing stop e filtro delle notizie

Strategie Opzionali (Disabilitate per impostazione predefinita)
Puoi attivare manualmente due strategie aggiuntive per aumentare la frequenza delle operazioni e diversificare la logica di ingresso:

  1. Strategia Supporto & Resistenza
    Rileva i livelli chiave di prezzo utilizzando massimi, minimi e zone di reazione recenti per identificare ingressi ad alta probabilità.

  2. Strategia Pattern delle Candele
    Utilizza formazioni classiche di inversione e continuazione delle candele per confermare la direzione della tendenza e rilevare ingressi profittevoli.

Note Importanti

  • Gli account più piccoli potrebbero non essere ideali per la strategia di recupero, poiché hanno meno margine per assorbire il drawdown.

  • Limitazione del Backtest:
    Questo EA è stato addestrato utilizzando dati storici di mercato, il che significa che i risultati del backtest potrebbero non riflettere le reali performance future. Sebbene il backtest possa dimostrare la logica e il comportamento, non può garantire risultati dal vivo a causa della natura adattiva della rete neurale. Per questo motivo, affidati più ai test forward.

  • Gli account piccoli potrebbero non essere adatti per il trading basato sul recupero a causa della capacità limitata di assorbire il drawdown.

  • Si consiglia di utilizzare una percentuale di Hard Stop e Stop Loss per bilanci più piccoli.

  • La strategia di recupero mira a recuperare dai drawdown nel tempo. Questo EA è progettato per una crescita stabile e a lungo termine.

  • Disabilitare il sistema di recupero o utilizzare una dimensione del lotto fissa cambia notevolmente il funzionamento dell'EA e aumenta il rischio.

  • La dimensione fissa del lotto disabilita il calcolo dinamico del lotto dell'EA basato sulla forza della tendenza, aumentando notevolmente il rischio e rendendolo inadatto al trading di recupero, a meno che tu non gestisca attentamente il rischio.

  • Un piccolo Hard Stop disabilita la strategia di recupero, trasformando l'EA in un semplice bot TP/SL invece di un sistema completo di recupero.

Uso Raccomandato

Account Piccoli

  • Utilizza livelli di rischio Bassi o Medi

  • Concentrati su performance stabili e controllate

Account Grandi / Utenti Esperti

  • Possono esplorare impostazioni di rischio Alte o Estreme

  • Adatto a chi cerca ritorni più alti con maggiore esposizione al mercato

Configurazione di Base

  • Livello di Rischio: Basso, Medio, Alto, Estremo

  • Stile di Trading: Conservativo (meno operazioni, rischio inferiore) o Aggressivo (più operazioni, rischio maggiore)

  • Hard Stop %: Limita il drawdown massimo giornaliero (ad esempio, 20 = 20%)

  • Max Spread: Controlla l'ingresso durante periodi di volatilità, si adatta automaticamente alle condizioni di mercato e del broker

  • Trailing Stop Loss Virtuale (Nascosto) - I livelli SL sono gestiti internamente dall'EA. Questo offre una protezione migliore ed evita interferenze indesiderate.

Filtro Notizie

  • Interrompe il trading attorno alle notizie programmate in base al livello di impatto (Basso, Medio, Alto)

  • Personalizza il tempo di buffer per sospendere gli ingressi prima/dopo eventi di notizie

  • Nota: Devi abilitare WebRequest per il filtro delle notizie

Commenti sulle Operazioni Ogni operazione include un commento per identificare la strategia utilizzata:

  • NN = Rete Neurale

  • SR = Supporto/Resistenza

  • CD = Pattern delle Candele

  • R = Recupero

Esempio: SmartChoise_4A_CD significa che un'operazione è stata aperta con rischio estremo(4) aggressivo(A) utilizzando la strategia delle candele.

Prima di Iniziare a Fare Trading Live

Testa sempre l'EA su un account demo prima. Questo ti aiuta a capire come si comporta con le impostazioni scelte e ti assicura che il tuo rischio sia in linea con le aspettative.

Per diversificare il rischio, puoi eseguire più grafici con numeri magici diversi.

Configurazione consigliata per conti di piccole dimensioni:

Si consiglia vivamente di utilizzare un conto cent per dare all’EA abbastanza spazio per gestire efficacemente le operazioni. Se la dimensione del lotto è troppo alta, il sistema di recupero dell’EA potrebbe non funzionare come previsto e il drawdown potrebbe aumentare sensibilmente. Abbina sempre la dimensione del lotto o il livello di rischio al saldo del conto per prestazioni ottimali e un recupero sicuro.

Recensioni 58
Oyunbayar Khurelbaatar
193
Oyunbayar Khurelbaatar 2025.09.26 14:46 
 

Really great EA. I have tried many EAs but I haven't found anything better than this.

toshi
626
toshi 2025.09.19 06:29 
 

SmartChoice is an excellent EA. It's probably one of the few reliable MQLMarket EAs. I've been using it for about six months. At first, I was dissatisfied with the entry direction, but if I run it with the settings Gabriel mentioned, my account balance will definitely increase. Currently, I have a balance of about 25,000, and I've set one set of Risk: High, Aggressive and one set of Risk: Low, Conservative, Wait for Profit, and I'm expecting a monthly return of over 4% (Hard Stop 20%). I use it in conjunction with other EAs, but SmartChoice is the most reliable to use. Thank you, Gabriel. I'm always grateful.

KJ nile
60
KJ nile 2025.09.09 07:10 
 

the best EA for me so far.

Oyunbayar Khurelbaatar
193
Oyunbayar Khurelbaatar 2025.09.26 14:46 
 

Really great EA. I have tried many EAs but I haven't found anything better than this.

toshi
626
toshi 2025.09.19 06:29 
 

SmartChoice is an excellent EA. It's probably one of the few reliable MQLMarket EAs. I've been using it for about six months. At first, I was dissatisfied with the entry direction, but if I run it with the settings Gabriel mentioned, my account balance will definitely increase. Currently, I have a balance of about 25,000, and I've set one set of Risk: High, Aggressive and one set of Risk: Low, Conservative, Wait for Profit, and I'm expecting a monthly return of over 4% (Hard Stop 20%). I use it in conjunction with other EAs, but SmartChoice is the most reliable to use. Thank you, Gabriel. I'm always grateful.

KJ nile
60
KJ nile 2025.09.09 07:10 
 

the best EA for me so far.

zipeng yang
70
zipeng yang 2025.08.31 07:42 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Yvan Emmanuel Gerard Chavigny
185
Yvan Emmanuel Gerard Chavigny 2025.08.18 20:07 
 

I've been using the EA since December 2024. After several configuration adjustments, performance is there with minimal drawdown.

Lester David Saldana Reyes
394
Lester David Saldana Reyes 2025.08.13 13:51 
 

Totally satisfied!

Vladislav Kuznetsov
229
Vladislav Kuznetsov 2025.08.02 16:26 
 

At the moment in my opinion one of the best advisors on the platform, use it almost 6 months on several accounts. All the problems are mostly related to the small balance of accounts. From the developer of this advisor always fast feedback. Quickly solves questions. Listening to constructive advice and recommendations.

albertodani99
19
albertodani99 2025.07.16 20:35 
 

Creator barely answer people's questions , the EA is not trading , been a full day with settings from telegram and is not trading , waste of time and money

Gabriel Costin Floricel
3282
Risposta dello sviluppatore Gabriel Costin Floricel 2025.07.17 08:02
Hi, thank you for your feedback, and I truly understand your frustration. I want to clarify a few things respectfully: I’ve responded to all your questions. The reason the EA didn’t trade is because the Custom Balance was set to 200, which tells the EA to calculate risk and lot size based on a very small account. Combined with you risk settings, this results in very few or no trades, which is by design — it’s prioritizing safety and avoiding overexposure. I completely understand it can feel like a waste of time when nothing happens, but this is actually the EA doing its job properly within the risk parameters. I can’t force it to trade more on such a low balance without increasing risk to an unsafe level — and I won’t compromise that principle. I always recommend testing on a demo account first, and I'm happy to personally walk you through the setup step by step if you give it another try. Thank you again for trying SmartChoise — I’ll continue improving the experience and communication to better support everyone.
Janssen Garcia
135
Janssen Garcia 2025.07.11 00:25 
 

This EA it's very impressive and Gabriel give a very good support whenever needed

alitetx
213
alitetx 2025.06.17 16:01 
 

Anfangs hatte ich meine Schwierigkeiten mit dem EA. Seitdem ich es bei den Default-Einstellungen belasse, erledigt es zuverlässig sein Job und macht Profite.

Razvan-alexandru Stavarache
139
Razvan-alexandru Stavarache 2025.06.13 08:03 
 

This EA is working very good for me. Gabriel helped me a lot and answered all my questions. I have 2 charts on a 5k account who made around 10% in 3 weeks which is a great start.

Max_Peres
535
Max_Peres 2025.06.08 15:00 
 

Always losing money despite constant updates. After 4th or 5th update with same result I just deleted it.

Gabriel Costin Floricel
3282
Risposta dello sviluppatore Gabriel Costin Floricel 2025.06.08 15:11
If you're consistently losing money, then something is definitely not set up right — the EA is not designed to lose unless the risk is too high, the balance is too low, or you're using too many charts without proper allocation.
✅ Please make sure: You're matching the risk level to your balance. You're not running too many charts on a small account. You’ve set a Hard Stop to protect your capital. You give it time to recover, instead of forcing trades or expecting instant results. Many users are getting consistent results, even on small accounts, by using safe and realistic setups.
I've even set up a demo account so everyone can see how the EA handles live conditions: MT5 Login: 90909094 Investor Password: *s0tUdNb Server: BeeMarkets-Server It's running with Low Aggressive settings using NN + TR strategies
Feel free to monitor it anytime — it's a great way to understand how the EA manages trades and adapts to market changes.
CHECKMARK GmbH
1726
Markus Johannes Goss 2025.06.06 10:44 
 

Very good product and setup options make it an outstanding trading system for XAUUSD, delivering best price/value. Regularly updates and support is top-notch as well. Thanks for all, Gabriel, just move on like that!

Classical Success
750
Classical Success 2025.06.05 02:52 
 

LATEST UPDATE: I don't know whether the EA improved or whether I just found the right settings, but currently it is the most profitable and stable EA I have. Its amazing. The reality matches the backtest as long as I don't use the virtual stoploss in the backtest. Backtest without stoploss or with classical stoploss for realistic results.

PREVIOUS UPDATE: After using this EA for a few weeks the gains are not as good I thought they would be based on the backtest. However, it is quite stable and with the right settings you won't make big losses.

Overall Good EA. The Default settings are alright, but can be improved manually.

Update: Thanks so much, i found the new feature which will pause the EA after a hard stop. Great customer service!

Gabriel Costin Floricel
3282
Risposta dello sviluppatore Gabriel Costin Floricel 2025.06.05 11:19
Thank you so much for your kind feedback! 🙏
I'm really glad you're enjoying the EA and finding the default settings useful — and yes, you're absolutely right, there’s always room for improvement with manual tuning depending on your broker and trading style. Your suggestion about a permanent stop after an X% loss is a very good one and as of version 6.7 it's already there "Pause EA after Hard Stop" if enabled it will pause and won't open any trades until resumed from the panel or restarted. If disabled (default), the Hard Stop option is designed to pause trading until the next day.
Stay tuned — I’m always working to improve and add features that make SmartChoise even better, especially for trading GOLD where every point counts. Wishing you continued success and safe trading! ✨📈
irisyak
420
irisyak 2025.05.29 15:02 
 

This EA is useful, but really not simple to manage. Now, I have found, (see below!) the right settings for my style of trading. They work on several places, brokers. My results become steady. We have to see in the next times. The relation between the mean of positive trades and negative trades is good. The level of DD is good, ... Now, here are my change of native settings: RISK MANAGEMENT: - Risk level = Medium - Trading style = Conservative SAFETY AND TRADE MANAGEMENT: - Hard stop: 1% - Max spread = -1 - Max DD per trade = 1% This is my review which owns to me. Your experience is yours!

VytenisDulskis
184
VytenisDulskis 2025.05.19 14:46 
 

The EA is a total scam. Been using it for almost 3 months on a live 500$ account, it didnt execute any trades whatsoever. After 2 updates it finally started trading, making smal profits here and there, but the average loss is 6-7 times bigger than an average win. So it has to have an insanely high win rate to even go breakeven on the account. Eventually it caught the wrong side of the market and kept opening new positions with a grid-like approach and blew 500$ account, that was trading with minimal 0.01 lot size in less than 2 weeks. Over all it really is not worth your money... If anyone is intrested, I can provide all the proof of the inactivity of EA and the blown account of 500$ in DM's. There are much better options for you to consider buying in MQL5, but this is not it.

Gabriel Costin Floricel
3282
Risposta dello sviluppatore Gabriel Costin Floricel 2025.05.19 15:57
Please make sure you're providing accurate feedback, especially when other users rely on reviews to make informed decisions. You claimed “been using it for almost 3 months on a live $500 account” — but according to the records, you purchased the EA just 1.5 months ago, on April 2, and it remained misconfigured until May 6. The EA is specifically designed not to open trades when critical settings are incorrect — and in your case, the AUTO LOT SIZE MULTIPLIER was set to 0, effectively disabling trade execution. You also stated that “the average loss is 6–7 times bigger than an average win.” — however, that’s simply not how this EA works. It’s built to avoid closing trades at a loss, unless certain protective conditions are triggered — such as a hard stop, which only activates when risk management is misconfigured or disabled, as it was in your setup. If the manual had been read and understood, it would be clear that this EA uses a smart recovery strategy, not traditional stop-loss-based exits. It's not a grid system, though those unfamiliar with recovery-based trading might wrongly assume so. Just 10 minutes reviewing the manual could have prevented this experience — and likely led to a very different outcome, and a very different review. For reference, your configuration included: ❌ No Hard Stop ❌ No Stop Loss ❌ No trade management settings enabled ❌ No news filter ❌ Fixed lot size, disabling over 60% of the EA’s strategy This EA is powerful and highly adaptable, but proper setup is essential. I always recommend reading the manual carefully before changing key inputs. If you're ever unsure, I'm happy to help. Also, I’ve removed the Buy option — I’m not actively selling the EA anymore. I continue to develop, maintain, and update it for my own use, and for existing users. If someone is genuinely interested, they can rent it for a month and test it under real conditions. This way, people get a fair and transparent opportunity to evaluate its performance, which helps prevent misunderstandings like this. My focus is on long-term reliability and real-world performance, not mass sales or overhype. And finally, recovery needs balance to work. Running it on a $500 account with no risk management, no stop loss, no filters, and incorrect settings is a recipe for failure. This tool delivers excellent results when used correctly — but like any advanced system, it requires proper configuration and understanding to shine.
Allen Delid
292
Allen Delid 2025.05.07 00:38 
 

I appreciate Gab for taking time for updates, for answering direct questions..also for making this EA available for rent so we can test the real function of the bot

MARTIN AFAMEFUNA HILARY OBIANODO
968
MARTIN AFAMEFUNA HILARY OBIANODO 2025.05.06 15:24 
 

THIS IS A TOTAL SCAM . THE AUTHOR HAS UPDATED THIS EA MORE THAN 40 TIMES, ALMOST EVERY WEEK. HE ERASES THE WRONG TRADES AND LOSSES THE EA MAKES, AND MAKE BACKTEST ALWAYS LOOKING GOOD. THE TOO MUCH UPGRADING, ADDING CRAP NEW STRATEGIES HAS RENDERED THIS ONCE PERFORMING EA A TOTAL NONSENSE. CURRENTLY, THE SR STRATEGY FOOLISHLY OPENNED A TRADE YESTERDAY MONDAY WHICH IS SO MUCH IN NEGATIVE RIGHT NOW. I LOST $980, EVEN GLAD I DISCONTINUED COS IT WOULD HAVE BEEN $2,000 NOW. RUN AWAY FROM THIS EA. I KNOW MANY BUYERS KEPT QUIET SINCE TRYING TO OBSERVE THE NEW STRATEGIES,BUT WITH EVERY NEW UPGRADE, THIS EA BECOMES MORE OF A SCAM !

Gabriel Costin Floricel
3282
Risposta dello sviluppatore Gabriel Costin Floricel 2025.05.11 13:33
Bad trades can happen — there’s no perfect strategy... and nobody forces you to update, you can use the version you like and trust forever!
Let me clarify a few points as openly and honestly as possible:
🔹 The EA is not a scam — I’ve been actively maintaining and improving it based on user feedback and evolving market conditions. The frequent updates are meant to help the EA adapt and perform better, especially in volatile environments like gold.
🔹 Nothing is hidden or erased, anyone can forward test it.
🔹 Extra strategies like Support/Resistance (SR), Candlestick Detection, etc. are fully optional — and I’ve included multiple warnings that they increase both trade frequency and risk. If you choose to enable them, it’s critical to manage risk properly. Otherwise, I strongly recommend sticking with the Neural Network only, which is the core strategy and what I personally use.
🔹 Most users seeing good results are keeping things simple — default settings, proper risk adjustment, and no extra layers of complexity. Many users have messaged me recently with positive results, even in challenging conditions.
🔹 The rental price is intentionally low — so anyone can test the EA on their own broker and decide if it fits their style and expectations.
I’m not here to mislead anyone — my goal is to give traders a powerful tool that, when used responsibly, can offer solid results. If you’d like help reviewing your setup or understanding a safer configuration, I’m always here to help.
And last but not least, did you set a Hard Stop or apply any form of risk management? These are essential to protect your account from unexpected market moves, especially with gold’s volatility.
Instead of calling it a scam you should share your setup and help improve the EA so that it won't happen again.
I strongly recommend using risk management and risk level based on your balance and risk tolerance — it’s not optional if you want to protect your capital.
Trading without tools like Hard Stop, or controlled lot sizing is like driving without brakes. Even a great strategy can fail if the market turns sharply, especially with volatile assets like gold.
If you're serious about growing your account, protecting it should be your first priority.
I genuinely wish you the best in your trading journey.
Andrei Prosianov
455
Andrei Prosianov 2025.05.05 07:20 
 

Один из лучших советников здесь, использую его уже полгода! Результаты отличные! Всем рекомендую!!

553217
116
553217 2025.04.23 20:37 
 

Süper bir ea

123
