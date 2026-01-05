US30 FiboRunner PRO Trend Only Multi Timeframe

US30 FiboRunner TrendOnly PRO Multi-Timeframe, MetaTrader 5 için profesyonel bir Expert Advisor’dır ve özellikle US30 (Dow Jones) için geliştirilmiştir.

EA yalnızca trend yönünde işlem yapar ve birden fazla zaman diliminde Fibonacci pullback (0.50–0.618) kullanır.
Yüksek timeframe ile kaliteyi, düşük timeframe’lerle ek işlemleri birleştirerek stabil ve kontrollü bir trading sistemi sunar.

Expert Advisor Market Order ile çalışır, StopLoss’u OrderSend sırasında doğrudan ayarlar ve böylece pending order’larda görülen tipik sorunları önler.

🔹 İşlem Mantığı (kısa ve net)

EA, akıllı önceliklendirme ile çalışan 3 stratejiden oluşur:

RUNNER – H4 (ana strateji)

  • Trend filtresi: EMA50 / EMA200

  • Fibonacci pullback 0.50–0.618

  • %50 kısmi kapatma → BreakEven → Trailing Stop

  • Hedef: büyük trend hareketlerini yakalamak

MINI – M15 (stabil)

  • Trend-Only Fibonacci pullback

  • Rejection (reddetme/tepki) onayı

  • Sabit StopLoss & TakeProfit

  • Opsiyonel: ATR tabanlı TakeProfit

MICRO – M5 (opsiyonel)

  • Sakin piyasada daha fazla işlem

  • Sadece TP & SL

  • Varsayılan olarak kapalı

🔹 Özellikler & Avantajlar

  • US30-only ve otomatik sembol tanıma

  • Trend-Only trading (yatay piyasa stratejisi yok)

  • Multi-timeframe sistem (H4 / M15 / M5)

  • Fibonacci 0.50–0.618 pullback stratejisi

  • Girişte her zaman StopLoss set edilir

  • Grid yok, martingale yok, arbitraj yok

  • US30 için optimize spread filtresi

  • Kısmi kapatma, BreakEven & Trailing Stop

  • EOD Close (Zürih saati)

  • Hata fırtınasında KillSwitch

  • Reset butonlu büyük profesyonel Chart HUD

🔹 Chart HUD

Entegre WideHUD şunları gösterir:

  • Toplam PnL (açık & gerçekleşmiş)

  • RUNNER / MINI / MICRO durumu

  • Trend bias (EMA50/200)

  • Spread durumu

  • Partial & trailing durumu

  • İşlem istatistikleri

  • Grafikte doğrudan RESET butonu

🔹 Test Notu (önemli)

Test lotları:

  • RUNNER (H4) = 2.0 lot

  • MINI (M15) = 1.0 lot

  • MICRO (M5) = 0.5 lot

Sadece demo amaçlıdır. Lotlar serbestçe ayarlanabilir. Sonuçlar risk ayarı, hesap büyüklüğü ve broker koşullarına göre değişir.

🔹 Önerilen Kullanım

  • Enstrüman: US30 (Dow Jones CFD)

  • Platform: MetaTrader 5

  • Timeframe: fark etmez (EA dahili timeframeleri kullanır)

  • Başlangıç: Strategy Tester ve demo hesap önerilir

⚠️ Risk Uyarısı

CFD ve endeks işlemleri yüksek risk içerir ve toplam kayba kadar zarar doğurabilir.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.
Bu Expert Advisor finansal danışmanlık değildir.

