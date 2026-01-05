US30 FiboRunner PRO Trend Only Multi Timeframe

US30 FiboRunner TrendOnly PRO Multi-Timeframe ist ein professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5, speziell entwickelt für den US30 (Dow Jones).

Der EA handelt ausschließlich in Trendrichtung und nutzt Fibonacci-Pullbacks (0.50–0.618) auf mehreren Zeiteinheiten.
Die Kombination aus hohem Timeframe für Qualität und kleineren Timeframes für zusätzliche Trades sorgt für ein stabiles und kontrolliertes Trading-System.

Der Expert Advisor arbeitet mit Market Orders, setzt den StopLoss immer direkt beim OrderSend und vermeidet dadurch typische Pending-Order-Probleme.

🔹 Handelslogik (kurz & klar)

Der EA besteht aus drei Strategien, die intelligent priorisiert werden:

RUNNER – H4 (Hauptstrategie)

  • Trendfilter: EMA50 / EMA200

  • Fibonacci-Pullback 0.50–0.618

  • 50 % Teilverkauf → BreakEven → Trailing Stop

  • Ziel: große Trendbewegungen

MINI – M15 (stabil)

  • Trend-Only Fibonacci-Pullback

  • Rejection-Bestätigung

  • Fester StopLoss & TakeProfit

  • Optional ATR-basierter TakeProfit

MICRO – M5 (optional)

  • Mehr Trades bei ruhigem Markt

  • TP & SL only

  • Standardmäßig deaktiviert

🔹 Features & Vorteile

  • US30-only mit automatischer Symbol-Erkennung

  • Trend-Only-Handel (keine Seitwärtsstrategien)

  • Multi-Timeframe-System (H4 / M15 / M5)

  • Fibonacci 0.50–0.618 Pullback-Strategie

  • StopLoss immer beim Entry gesetzt

  • Kein Grid, kein Martingale, kein Arbitrage-Trading

  • Spread-Filter speziell für US30

  • Teilverkauf, BreakEven & Trailing Stop

  • EOD-Close (Zürich-Zeit)

  • KillSwitch bei Fehler-Sturm

  • Großes professionelles Chart-HUD mit Reset-Button

🔹 Chart-HUD

Das integrierte WideHUD zeigt u. a.:

  • Gesamt-PnL (offen & realisiert)

  • Status von RUNNER / MINI / MICRO

  • Trend-Bias (EMA50/200)

  • Spread-Status

  • Partial- & Trailing-Status

  • Trade-Statistiken

  • RESET-Button direkt im Chart

🔹 Test-Hinweis (wichtig)

Test-Lots:
RUNNER (H4) = 2.0 Lots
MINI (M15) = 1.0 Lot
MICRO (M5) = 0.5 Lot

Nur zu Demonstrationszwecken. Lotgrößen sind frei einstellbar. Ergebnisse skalieren mit Risiko-Setup, Kontogröße und Brokerbedingungen.

🔹 Empfohlene Nutzung

  • Instrument: US30 (Dow Jones CFD)

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Timeframe: beliebig (EA nutzt interne Timeframes)

  • Start: Strategy Tester & Demokonto empfohlen

⚠️ Risikohinweis

Der Handel mit CFDs und Indizes ist mit hohem Risiko verbunden und kann zu Verlusten bis hin zum Totalverlust führen.
Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Resultate.
Dieser Expert Advisor stellt keine Finanzberatung dar.


