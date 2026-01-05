US30 FiboRunner PRO Trend Only Multi Timeframe

US30 FiboRunner TrendOnly PRO Multi-Timeframe ist ein professioneller Expert Advisor für MetaTrader 5, speziell entwickelt für den US30 (Dow Jones).

Der EA handelt ausschließlich in Trendrichtung und nutzt Fibonacci-Pullbacks (0.50–0.618) auf mehreren Zeiteinheiten.

Die Kombination aus hohem Timeframe für Qualität und kleineren Timeframes für zusätzliche Trades sorgt für ein stabiles und kontrolliertes Trading-System.

Der Expert Advisor arbeitet mit Market Orders, setzt den StopLoss immer direkt beim OrderSend und vermeidet dadurch typische Pending-Order-Probleme.

🔹 Handelslogik (kurz & klar)

Der EA besteht aus drei Strategien, die intelligent priorisiert werden:

RUNNER – H4 (Hauptstrategie)

Trendfilter: EMA50 / EMA200

Fibonacci-Pullback 0.50–0.618

50 % Teilverkauf → BreakEven → Trailing Stop

Ziel: große Trendbewegungen

MINI – M15 (stabil)

Trend-Only Fibonacci-Pullback

Rejection-Bestätigung

Fester StopLoss & TakeProfit

Optional ATR-basierter TakeProfit

MICRO – M5 (optional)

Mehr Trades bei ruhigem Markt

TP & SL only

Standardmäßig deaktiviert

🔹 Features & Vorteile

US30-only mit automatischer Symbol-Erkennung

Trend-Only-Handel (keine Seitwärtsstrategien)

Multi-Timeframe-System (H4 / M15 / M5)

Fibonacci 0.50–0.618 Pullback-Strategie

StopLoss immer beim Entry gesetzt

Kein Grid, kein Martingale, kein Arbitrage-Trading

Spread-Filter speziell für US30

Teilverkauf, BreakEven & Trailing Stop

EOD-Close (Zürich-Zeit)

KillSwitch bei Fehler-Sturm

Großes professionelles Chart-HUD mit Reset-Button

🔹 Chart-HUD

Das integrierte WideHUD zeigt u. a.:

Gesamt-PnL (offen & realisiert)

Status von RUNNER / MINI / MICRO

Trend-Bias (EMA50/200)

Spread-Status

Partial- & Trailing-Status

Trade-Statistiken

RESET-Button direkt im Chart

🔹 Test-Hinweis (wichtig)

Test-Lots:

RUNNER (H4) = 2.0 Lots

MINI (M15) = 1.0 Lot

MICRO (M5) = 0.5 Lot

Nur zu Demonstrationszwecken. Lotgrößen sind frei einstellbar. Ergebnisse skalieren mit Risiko-Setup, Kontogröße und Brokerbedingungen.

🔹 Empfohlene Nutzung

Instrument: US30 (Dow Jones CFD)

Plattform: MetaTrader 5

Timeframe: beliebig (EA nutzt interne Timeframes)

Start: Strategy Tester & Demokonto empfohlen

⚠️ Risikohinweis

Der Handel mit CFDs und Indizes ist mit hohem Risiko verbunden und kann zu Verlusten bis hin zum Totalverlust führen.

Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Resultate.

Dieser Expert Advisor stellt keine Finanzberatung dar.