US30 FiboRunner PRO Trend Only Multi Timeframe

US30 FiboRunner TrendOnly PRO Multi-Timeframe é um Expert Advisor profissional para MetaTrader 5, desenvolvido especialmente para o US30 (Dow Jones).

O EA opera exclusivamente a favor da tendência e utiliza pullbacks de Fibonacci (0.50–0.618) em vários timeframes.
A combinação de um timeframe alto para qualidade e timeframes menores para trades adicionais cria um sistema estável e controlado.

O Expert Advisor trabalha com Market Orders, define o StopLoss diretamente no OrderSend e evita assim problemas típicos de ordens pendentes.

🔹 Lógica de Trading (curta e clara)

O EA é composto por três estratégias com prioridade inteligente:

RUNNER – H4 (estratégia principal)

  • Filtro de tendência: EMA50 / EMA200

  • Pullback Fibonacci 0.50–0.618

  • 50% parcial → BreakEven → Trailing Stop

  • Objetivo: capturar grandes movimentos de tendência

MINI – M15 (estável)

  • Fibonacci pullback apenas na tendência

  • Confirmação por rejeição (rejection)

  • StopLoss e TakeProfit fixos

  • Opcional: TakeProfit baseado em ATR

MICRO – M5 (opcional)

  • Mais operações em mercado calmo

  • Apenas TP & SL

  • Desativado por padrão

🔹 Recursos e Vantagens

  • US30-only com detecção automática de símbolo

  • Operação somente em tendência (sem estratégias laterais)

  • Sistema multi-timeframe (H4 / M15 / M5)

  • Estratégia Fibonacci 0.50–0.618

  • StopLoss sempre definido na entrada

  • Sem grid, sem martingale, sem arbitragem

  • Filtro de spread otimizado para US30

  • Parcial, BreakEven e Trailing Stop

  • Fechamento EOD (horário de Zurique)

  • KillSwitch em caso de “tempestade” de erros

  • HUD profissional grande no gráfico com botão Reset

🔹 Chart HUD

O WideHUD integrado mostra, entre outros:

  • PnL total (aberto e realizado)

  • Status de RUNNER / MINI / MICRO

  • Trend-Bias (EMA50/200)

  • Status do spread

  • Status de parcial e trailing

  • Estatísticas de trades

  • Botão RESET direto no gráfico

🔹 Observação de Teste (importante)

Lotes de teste:

  • RUNNER (H4) = 2.0 lots

  • MINI (M15) = 1.0 lot

  • MICRO (M5) = 0.5 lot

Apenas para demonstração. Os lotes são ajustáveis. Os resultados variam conforme risco, tamanho da conta e condições do broker.

🔹 Uso Recomendado

  • Instrumento: US30 (Dow Jones CFD)

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Timeframe: qualquer (o EA usa timeframes internos)

  • Início: recomendado Strategy Tester e conta demo

⚠️ Aviso de Risco

Negociar CFDs e índices envolve alto risco e pode resultar em perdas até a perda total.
Resultados passados não garantem resultados futuros.
Este Expert Advisor não é aconselhamento financeiro.

