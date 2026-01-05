US30 FiboRunner PRO Trend Only Multi Timeframe
- Experts
- Alain Andras Korodi
- Versão: 1.24
- Ativações: 10
US30 FiboRunner TrendOnly PRO Multi-Timeframe é um Expert Advisor profissional para MetaTrader 5, desenvolvido especialmente para o US30 (Dow Jones).
O EA opera exclusivamente a favor da tendência e utiliza pullbacks de Fibonacci (0.50–0.618) em vários timeframes.
A combinação de um timeframe alto para qualidade e timeframes menores para trades adicionais cria um sistema estável e controlado.
O Expert Advisor trabalha com Market Orders, define o StopLoss diretamente no OrderSend e evita assim problemas típicos de ordens pendentes.
🔹 Lógica de Trading (curta e clara)
O EA é composto por três estratégias com prioridade inteligente:
RUNNER – H4 (estratégia principal)
-
Filtro de tendência: EMA50 / EMA200
-
Pullback Fibonacci 0.50–0.618
-
50% parcial → BreakEven → Trailing Stop
-
Objetivo: capturar grandes movimentos de tendência
MINI – M15 (estável)
-
Fibonacci pullback apenas na tendência
-
Confirmação por rejeição (rejection)
-
StopLoss e TakeProfit fixos
-
Opcional: TakeProfit baseado em ATR
MICRO – M5 (opcional)
-
Mais operações em mercado calmo
-
Apenas TP & SL
-
Desativado por padrão
🔹 Recursos e Vantagens
-
US30-only com detecção automática de símbolo
-
Operação somente em tendência (sem estratégias laterais)
-
Sistema multi-timeframe (H4 / M15 / M5)
-
Estratégia Fibonacci 0.50–0.618
-
StopLoss sempre definido na entrada
-
Sem grid, sem martingale, sem arbitragem
-
Filtro de spread otimizado para US30
-
Parcial, BreakEven e Trailing Stop
-
Fechamento EOD (horário de Zurique)
-
KillSwitch em caso de “tempestade” de erros
-
HUD profissional grande no gráfico com botão Reset
🔹 Chart HUD
O WideHUD integrado mostra, entre outros:
-
PnL total (aberto e realizado)
-
Status de RUNNER / MINI / MICRO
-
Trend-Bias (EMA50/200)
-
Status do spread
-
Status de parcial e trailing
-
Estatísticas de trades
-
Botão RESET direto no gráfico
🔹 Observação de Teste (importante)
Lotes de teste:
-
RUNNER (H4) = 2.0 lots
-
MINI (M15) = 1.0 lot
-
MICRO (M5) = 0.5 lot
Apenas para demonstração. Os lotes são ajustáveis. Os resultados variam conforme risco, tamanho da conta e condições do broker.
🔹 Uso Recomendado
-
Instrumento: US30 (Dow Jones CFD)
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Timeframe: qualquer (o EA usa timeframes internos)
-
Início: recomendado Strategy Tester e conta demo
⚠️ Aviso de Risco
Negociar CFDs e índices envolve alto risco e pode resultar em perdas até a perda total.
Resultados passados não garantem resultados futuros.
Este Expert Advisor não é aconselhamento financeiro.