US30 FiboRunner PRO Trend Only Multi Timeframe

US30 FiboRunner TrendOnly PRO Multi-Timeframe é um Expert Advisor profissional para MetaTrader 5, desenvolvido especialmente para o US30 (Dow Jones).

O EA opera exclusivamente a favor da tendência e utiliza pullbacks de Fibonacci (0.50–0.618) em vários timeframes.

A combinação de um timeframe alto para qualidade e timeframes menores para trades adicionais cria um sistema estável e controlado.

O Expert Advisor trabalha com Market Orders, define o StopLoss diretamente no OrderSend e evita assim problemas típicos de ordens pendentes.

🔹 Lógica de Trading (curta e clara)

O EA é composto por três estratégias com prioridade inteligente:

RUNNER – H4 (estratégia principal)

Filtro de tendência: EMA50 / EMA200

Pullback Fibonacci 0.50–0.618

50% parcial → BreakEven → Trailing Stop

Objetivo: capturar grandes movimentos de tendência

MINI – M15 (estável)

Fibonacci pullback apenas na tendência

Confirmação por rejeição (rejection)

StopLoss e TakeProfit fixos

Opcional: TakeProfit baseado em ATR

MICRO – M5 (opcional)

Mais operações em mercado calmo

Apenas TP & SL

Desativado por padrão

🔹 Recursos e Vantagens

US30-only com detecção automática de símbolo

Operação somente em tendência (sem estratégias laterais)

Sistema multi-timeframe (H4 / M15 / M5)

Estratégia Fibonacci 0.50–0.618

StopLoss sempre definido na entrada

Sem grid, sem martingale, sem arbitragem

Filtro de spread otimizado para US30

Parcial, BreakEven e Trailing Stop

Fechamento EOD (horário de Zurique)

KillSwitch em caso de “tempestade” de erros

HUD profissional grande no gráfico com botão Reset

🔹 Chart HUD

O WideHUD integrado mostra, entre outros:

PnL total (aberto e realizado)

Status de RUNNER / MINI / MICRO

Trend-Bias (EMA50/200)

Status do spread

Status de parcial e trailing

Estatísticas de trades

Botão RESET direto no gráfico

🔹 Observação de Teste (importante)

Lotes de teste:

RUNNER (H4) = 2.0 lots

MINI (M15) = 1.0 lot

MICRO (M5) = 0.5 lot

Apenas para demonstração. Os lotes são ajustáveis. Os resultados variam conforme risco, tamanho da conta e condições do broker.

🔹 Uso Recomendado

Instrumento: US30 (Dow Jones CFD)

Plataforma: MetaTrader 5

Timeframe: qualquer (o EA usa timeframes internos)

Início: recomendado Strategy Tester e conta demo

⚠️ Aviso de Risco

Negociar CFDs e índices envolve alto risco e pode resultar em perdas até a perda total.

Resultados passados não garantem resultados futuros.

Este Expert Advisor não é aconselhamento financeiro.