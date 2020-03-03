US30 FiboRunner PRO Trend Only Multi Timeframe

US30 FiboRunner TrendOnly PRO Multi-Timeframe은 MetaTrader 5용 전문 Expert Advisor로, US30(다우존스)에 특화되어 개발되었습니다.

EA는 추세 방향으로만 거래하며, 여러 타임프레임에서 피보나치 되돌림(0.50–0.618) 을 활용합니다.

상위 타임프레임으로 신호 품질을 확보하고, 하위 타임프레임으로 추가 트레이드를 수행하여 안정적이고 통제 가능한 트레이딩 시스템을 제공합니다.

본 EA는 시장가 주문(Market Order) 으로만 진입하며, OrderSend 시점에 StopLoss를 즉시 설정하여 대기주문(Pending Order)에서 발생하는 일반적인 문제를 피합니다.

🔹 거래 로직(짧고 명확하게)

EA는 3가지 전략으로 구성되며, 우선순위 기반으로 지능적으로 실행됩니다:

RUNNER – H4(메인 전략)

추세 필터: EMA50 / EMA200

피보나치 되돌림 0.50–0.618

50% 부분청산 → 본전(BreakEven) → 트레일링 스탑

목표: 큰 추세 움직임 포착

MINI – M15(안정형)

추세 전용 피보나치 되돌림

리젝션(Rejection) 확인

고정 StopLoss & TakeProfit

옵션: ATR 기반 TakeProfit

MICRO – M5(옵션)

조용한 장에서 더 많은 트레이드

TP & SL만 사용

기본값: 비활성화

🔹 특징 & 장점

US30 전용 + 자동 심볼 인식

추세 전용(횡보 전략 없음)

멀티 타임프레임(H4 / M15 / M5)

피보나치 0.50–0.618 되돌림 전략

진입 즉시 StopLoss 설정

그리드 없음, 마틴게일 없음, 차익거래 없음

US30 최적화 스프레드 필터

부분청산, 본전(BE), 트레일링 스탑

EOD 청산(취리히 시간)

에러 폭주 시 KillSwitch

리셋 버튼 포함 프로급 대형 차트 HUD

본 EA는 금융 자문이 아닙니다.