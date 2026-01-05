US30 FiboRunner PRO Trend Only Multi Timeframe
- Asesores Expertos
- Alain Andras Korodi
- Versión: 1.24
- Activaciones: 10
US30 FiboRunner TrendOnly PRO Multi-Timeframe es un Expert Advisor profesional para MetaTrader 5, desarrollado específicamente para el US30 (Dow Jones).
El EA opera exclusivamente a favor de la tendencia y utiliza pullbacks Fibonacci (0.50–0.618) en múltiples marcos temporales.
La combinación de un timeframe alto para mayor calidad y timeframes menores para trades adicionales crea un sistema estable y controlado.
El Expert Advisor trabaja con órdenes de mercado (Market Orders), coloca el StopLoss directamente en el OrderSend y evita así problemas típicos de órdenes pendientes.
🔹 Lógica de trading (corta y clara)
El EA incluye tres estrategias, priorizadas de forma inteligente:
RUNNER – H4 (estrategia principal)
-
Filtro de tendencia: EMA50 / EMA200
-
Pullback Fibonacci 0.50–0.618
-
50% cierre parcial → BreakEven → Trailing Stop
-
Objetivo: capturar grandes movimientos de tendencia
MINI – M15 (estable)
-
Fibonacci pullback solo en tendencia
-
Confirmación por rechazo (rejection)
-
StopLoss y TakeProfit fijos
-
Opcional: TakeProfit basado en ATR
MICRO – M5 (opcional)
-
Más operaciones en mercados tranquilos
-
Solo TP & SL
-
Desactivado por defecto
🔹 Funciones y ventajas
-
Solo US30 con detección automática de símbolo
-
Trading solo en tendencia (sin estrategias laterales)
-
Sistema multi-timeframe (H4 / M15 / M5)
-
Estrategia Fibonacci 0.50–0.618
-
StopLoss siempre puesto al entrar
-
Sin grid, sin martingala, sin arbitraje
-
Filtro de spread optimizado para US30
-
Cierre parcial, BreakEven y Trailing Stop
-
Cierre EOD (hora de Zúrich)
-
KillSwitch ante tormenta de errores
-
HUD profesional grande en el gráfico con botón Reset
🔹 Chart HUD
El WideHUD integrado muestra, entre otros:
-
PnL total (abierto y realizado)
-
Estado de RUNNER / MINI / MICRO
-
Sesgo de tendencia (EMA50/200)
-
Estado del spread
-
Estado de parcial y trailing
-
Estadísticas de trading
-
Botón RESET directamente en el gráfico
🔹 Nota de тест (importante)
Lotes de prueba:
-
RUNNER (H4) = 2.0 lotes
-
MINI (M15) = 1.0 lote
-
MICRO (M5) = 0.5 lote
Solo para demostración. Los lotes son totalmente configurables. Los resultados escalan según el riesgo, el tamaño de cuenta y las condiciones del bróker.
🔹 Uso recomendado
-
Instrumento: US30 (Dow Jones CFD)
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Timeframe: cualquiera (el EA usa timeframes internos)
-
Inicio: recomendado Strategy Tester y cuenta demo
⚠️ Advertencia de riesgo
Operar CFDs e índices implica alto riesgo y puede causar pérdidas hasta la pérdida total.
Resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Este Expert Advisor no constituye asesoramiento financiero.