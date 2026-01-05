US30 FiboRunner PRO Trend Only Multi Timeframe

US30 FiboRunner TrendOnly PRO Multi-Timeframe es un Expert Advisor profesional para MetaTrader 5, desarrollado específicamente para el US30 (Dow Jones).

El EA opera exclusivamente a favor de la tendencia y utiliza pullbacks Fibonacci (0.50–0.618) en múltiples marcos temporales.
La combinación de un timeframe alto para mayor calidad y timeframes menores para trades adicionales crea un sistema estable y controlado.

El Expert Advisor trabaja con órdenes de mercado (Market Orders), coloca el StopLoss directamente en el OrderSend y evita así problemas típicos de órdenes pendientes.

🔹 Lógica de trading (corta y clara)

El EA incluye tres estrategias, priorizadas de forma inteligente:

RUNNER – H4 (estrategia principal)

  • Filtro de tendencia: EMA50 / EMA200

  • Pullback Fibonacci 0.50–0.618

  • 50% cierre parcial → BreakEven → Trailing Stop

  • Objetivo: capturar grandes movimientos de tendencia

MINI – M15 (estable)

  • Fibonacci pullback solo en tendencia

  • Confirmación por rechazo (rejection)

  • StopLoss y TakeProfit fijos

  • Opcional: TakeProfit basado en ATR

MICRO – M5 (opcional)

  • Más operaciones en mercados tranquilos

  • Solo TP & SL

  • Desactivado por defecto

🔹 Funciones y ventajas

  • Solo US30 con detección automática de símbolo

  • Trading solo en tendencia (sin estrategias laterales)

  • Sistema multi-timeframe (H4 / M15 / M5)

  • Estrategia Fibonacci 0.50–0.618

  • StopLoss siempre puesto al entrar

  • Sin grid, sin martingala, sin arbitraje

  • Filtro de spread optimizado para US30

  • Cierre parcial, BreakEven y Trailing Stop

  • Cierre EOD (hora de Zúrich)

  • KillSwitch ante tormenta de errores

  • HUD profesional grande en el gráfico con botón Reset

🔹 Chart HUD

El WideHUD integrado muestra, entre otros:

  • PnL total (abierto y realizado)

  • Estado de RUNNER / MINI / MICRO

  • Sesgo de tendencia (EMA50/200)

  • Estado del spread

  • Estado de parcial y trailing

  • Estadísticas de trading

  • Botón RESET directamente en el gráfico

🔹 Nota de тест (importante)

Lotes de prueba:

  • RUNNER (H4) = 2.0 lotes

  • MINI (M15) = 1.0 lote

  • MICRO (M5) = 0.5 lote

Solo para demostración. Los lotes son totalmente configurables. Los resultados escalan según el riesgo, el tamaño de cuenta y las condiciones del bróker.

🔹 Uso recomendado

  • Instrumento: US30 (Dow Jones CFD)

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Timeframe: cualquiera (el EA usa timeframes internos)

  • Inicio: recomendado Strategy Tester y cuenta demo

⚠️ Advertencia de riesgo

Operar CFDs e índices implica alto riesgo y puede causar pérdidas hasta la pérdida total.
Resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Este Expert Advisor no constituye asesoramiento financiero.

