AI Aurum Pivot
- Experts
- Lo Thi Mai Loan
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 11
AI Aurum Pivot — Expert Advisor professionale per il trading dell’Oro (XAUUSD), progettato per la costanza nel lungo periodo e un rigoroso controllo del rischio
Restano solo poche copie a prezzo scontato — una volta esaurite, il prezzo aumenterà immediatamente a $299.99.
LIVE SIGNAL: https://www.mql5.com/en/signals/2352634
AI CORE DETAIL: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766725
AI Aurum Pivot è un Expert Advisor completamente automatizzato, progettato specificamente per il trading dell’Oro (XAUUSD), con un chiaro focus su costanza nel lungo periodo, drawdown controllato e gestione del rischio di livello professionale.
- Questo non è un EA martingala.
- Questo non è un sistema grid o di recovery.
- E questo non è un prodotto con “90–99% di win-rate” creato per impressionare nel breve termine.
AI Aurum Pivot è stato sviluppato con una mentalità professionale:
perdite controllate, operazioni di qualità e performance sostenibile nel tempo.
Concetto di trading principale: Breakout di Pivot Confermato (Confirmed Pivot Breakout)
AI Aurum Pivot si basa su una strategia di breakout di pivot confermato.
L’EA non prevede massimi o minimi e non entra a mercato in modo impulsivo.
La logica di esecuzione è semplice e disciplinata:
-
Il sistema identifica prima Pivot High e Pivot Low confermati
-
Solo dopo che la struttura di mercato è chiaramente formata, l’EA considera un trade
-
Le operazioni vengono eseguite tramite ordini pendenti, non con ingressi a mercato casuali
Questo approccio aiuta a:
-
Ridurre il rumore e l’esposizione ai mercati laterali
-
Evitare breakout deboli o prematuri
-
Entrare solo quando il mercato mostra una chiara intenzione direzionale
Cosa fa realmente l’“AI” (chiarimento importante)
L’AI di AI Aurum Pivot NON genera segnali di trading.
La logica di trading è deterministica e fissa.
L’AI funziona come un filtro di qualità e livello decisionale del rischio, simile a un risk manager interno.
Prima che un’operazione venga autorizzata, l’AI valuta:
-
Le condizioni di mercato nel momento del breakout
-
L’efficienza del rapporto rischio/rendimento (Risk-to-Reward)
-
La forza strutturale del setup
Se il punteggio di qualità non raggiunge la soglia richiesta, il trade viene saltato, anche se esiste un breakout di pivot valido.
Differenza fondamentale rispetto alla maggior parte degli EA sul mercato:
-
EA tradizionali: segnale = trade
-
AI Aurum Pivot: segnale → controllo qualità → decisione
Perché il win-rate è moderato ma il sistema rimane profittevole
AI Aurum Pivot non cerca di massimizzare il win-rate.
Si concentra invece su una aspettativa positiva:
-
Win-rate tipico: 45–55%
-
Rapporto rischio/rendimento medio: 1.8–2.0 o superiore
Questo significa:
-
Una perdita è limitata a -1R
-
Un trade vincente spesso restituisce +2R o più
Anche con un win-rate moderato, il sistema rimane profittevole nel lungo periodo grazie a un rigoroso controllo del rischio e a una struttura di rendimento favorevole.
Questa è la logica utilizzata dai trader professionisti, non dai sistemi di gioco d’azzardo retail.
Gestione del rischio e compatibilità con le Prop Firm
La gestione del rischio è il fondamento di AI Aurum Pivot.
Caratteristiche principali:
-
Stop Loss definito fin dall’inizio
-
Nessun allargamento dello stop
-
Nessun grid o accumulo di posizioni
-
Nessuna logica martingala
-
Nessun trade emotivo di recupero
Di conseguenza:
-
Il drawdown rimane controllato
-
La curva di equity è fluida e logica
-
Il sistema è ben allineato alle regole delle Prop Firm, inclusi i limiti di drawdown giornaliero e massimo
Perché AI Aurum Pivot è ottimizzato per l’Oro (XAUUSD)
L’oro è noto per:
-
Elevata volatilità
-
Spike improvvisi e falsi breakout
-
Espansione dello spread in condizioni instabili
AI Aurum Pivot non tenta di tradare ogni movimento dell’oro.
Invece:
-
Filtra la volatilità di bassa qualità
-
Opera solo breakout strutturalmente puliti
-
Privilegia la qualità rispetto alla frequenza dei trade
Per questo motivo, l’EA offre le migliori prestazioni su timeframe più alti, in particolare D1, dove la struttura di mercato è più chiara e il rumore è ridotto.
Configurazione consigliata per l’Oro (XAUUSD)
-
Simbolo: XAUUSD
-
Timeframe: D1 (Daily)
-
Impostazioni: utilizzare i parametri di default
Passaggi di installazione:
-
Aprire un grafico XAUUSD
-
Impostare il timeframe su D1
-
Collegare AI Aurum Pivot
-
Abilitare l’Algo Trading
Non è richiesta alcuna ottimizzazione complessa.
Configurazione del rischio (impostazione più importante)
AI Aurum Pivot supporta sia la Modalità Percentuale di Rischio sia la Modalità Lotto Fisso.
Consigliata: Modalità Percentuale di Rischio
-
Regola automaticamente la dimensione della posizione in base al saldo del conto
-
Mantiene un’esposizione al rischio coerente nel tempo
Valori suggeriti:
-
Conti Prop Firm: 0.25% – 0.75% per trade
-
Conti personali: 0.5% – 1.0% per trade
Questo approccio garantisce un controllo del rischio stabile mentre il conto cresce o diminuisce.
Modalità Lotto Fisso
-
Adatta solo per test o utenti esperti
-
Non consigliata per le Prop Firm a causa di una scalabilità del rischio non uniforme
Raccomandazioni operative
-
Un EA per conto
-
Un solo grafico (XAUUSD D1)
-
Evitare modifiche frequenti dei parametri
-
Utilizzare un VPS per un’esecuzione continua
Avvertenza sul rischio
Il trading su Forex e CFD comporta un elevato livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.
Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
AI Aurum Pivot è uno strumento di trading, non una garanzia di profitto.
Le condizioni di mercato possono cambiare e le perdite sono possibili.
Utilizzare sempre una corretta gestione del rischio e non tradare mai con capitali che non ci si può permettere di perdere.