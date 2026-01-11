AI Aurum Pivot

AI Aurum Pivot — Expert Advisor professionale per il trading dell’Oro (XAUUSD), progettato per la costanza nel lungo periodo e un rigoroso controllo del rischio

Restano solo poche copie a prezzo scontato — una volta esaurite, il prezzo aumenterà immediatamente a $299.99.

LIVE SIGNAL: https://www.mql5.com/en/signals/2352634

AI CORE DETAIL: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766725

Download Setfile

AI Aurum Pivot è un Expert Advisor completamente automatizzato, progettato specificamente per il trading dell’Oro (XAUUSD), con un chiaro focus su costanza nel lungo periodo, drawdown controllato e gestione del rischio di livello professionale.

  • Questo non è un EA martingala.
  • Questo non è un sistema grid o di recovery.
  • E questo non è un prodotto con “90–99% di win-rate” creato per impressionare nel breve termine.

AI Aurum Pivot è stato sviluppato con una mentalità professionale:

perdite controllate, operazioni di qualità e performance sostenibile nel tempo.


Concetto di trading principale: Breakout di Pivot Confermato (Confirmed Pivot Breakout)

AI Aurum Pivot si basa su una strategia di breakout di pivot confermato.

L’EA non prevede massimi o minimi e non entra a mercato in modo impulsivo.

La logica di esecuzione è semplice e disciplinata:

  • Il sistema identifica prima Pivot High e Pivot Low confermati

  • Solo dopo che la struttura di mercato è chiaramente formata, l’EA considera un trade

  • Le operazioni vengono eseguite tramite ordini pendenti, non con ingressi a mercato casuali

Questo approccio aiuta a:

  • Ridurre il rumore e l’esposizione ai mercati laterali

  • Evitare breakout deboli o prematuri

  • Entrare solo quando il mercato mostra una chiara intenzione direzionale


Cosa fa realmente l’“AI” (chiarimento importante)

L’AI di AI Aurum Pivot NON genera segnali di trading.

La logica di trading è deterministica e fissa.

L’AI funziona come un filtro di qualità e livello decisionale del rischio, simile a un risk manager interno.

Prima che un’operazione venga autorizzata, l’AI valuta:

  • Le condizioni di mercato nel momento del breakout

  • L’efficienza del rapporto rischio/rendimento (Risk-to-Reward)

  • La forza strutturale del setup

Se il punteggio di qualità non raggiunge la soglia richiesta, il trade viene saltato, anche se esiste un breakout di pivot valido.

Differenza fondamentale rispetto alla maggior parte degli EA sul mercato:

  • EA tradizionali: segnale = trade

  • AI Aurum Pivot: segnale → controllo qualità → decisione


Perché il win-rate è moderato ma il sistema rimane profittevole

AI Aurum Pivot non cerca di massimizzare il win-rate.

Si concentra invece su una aspettativa positiva:

  • Win-rate tipico: 45–55%

  • Rapporto rischio/rendimento medio: 1.8–2.0 o superiore

Questo significa:

  • Una perdita è limitata a -1R

  • Un trade vincente spesso restituisce +2R o più

Anche con un win-rate moderato, il sistema rimane profittevole nel lungo periodo grazie a un rigoroso controllo del rischio e a una struttura di rendimento favorevole.

Questa è la logica utilizzata dai trader professionisti, non dai sistemi di gioco d’azzardo retail.


Gestione del rischio e compatibilità con le Prop Firm

La gestione del rischio è il fondamento di AI Aurum Pivot.

Caratteristiche principali:

  • Stop Loss definito fin dall’inizio

  • Nessun allargamento dello stop

  • Nessun grid o accumulo di posizioni

  • Nessuna logica martingala

  • Nessun trade emotivo di recupero

Di conseguenza:

  • Il drawdown rimane controllato

  • La curva di equity è fluida e logica

  • Il sistema è ben allineato alle regole delle Prop Firm, inclusi i limiti di drawdown giornaliero e massimo


Perché AI Aurum Pivot è ottimizzato per l’Oro (XAUUSD)

L’oro è noto per:

  • Elevata volatilità

  • Spike improvvisi e falsi breakout

  • Espansione dello spread in condizioni instabili

AI Aurum Pivot non tenta di tradare ogni movimento dell’oro.

Invece:

  • Filtra la volatilità di bassa qualità

  • Opera solo breakout strutturalmente puliti

  • Privilegia la qualità rispetto alla frequenza dei trade

Per questo motivo, l’EA offre le migliori prestazioni su timeframe più alti, in particolare D1, dove la struttura di mercato è più chiara e il rumore è ridotto.


Configurazione consigliata per l’Oro (XAUUSD)

  • Simbolo: XAUUSD

  • Timeframe: D1 (Daily)

  • Impostazioni: utilizzare i parametri di default

Passaggi di installazione:

  1. Aprire un grafico XAUUSD

  2. Impostare il timeframe su D1

  3. Collegare AI Aurum Pivot

  4. Abilitare l’Algo Trading

Non è richiesta alcuna ottimizzazione complessa.


Configurazione del rischio (impostazione più importante)

AI Aurum Pivot supporta sia la Modalità Percentuale di Rischio sia la Modalità Lotto Fisso.

Consigliata: Modalità Percentuale di Rischio

  • Regola automaticamente la dimensione della posizione in base al saldo del conto

  • Mantiene un’esposizione al rischio coerente nel tempo

Valori suggeriti:

  • Conti Prop Firm: 0.25% – 0.75% per trade

  • Conti personali: 0.5% – 1.0% per trade

Questo approccio garantisce un controllo del rischio stabile mentre il conto cresce o diminuisce.

Modalità Lotto Fisso

  • Adatta solo per test o utenti esperti

  • Non consigliata per le Prop Firm a causa di una scalabilità del rischio non uniforme


Raccomandazioni operative

  • Un EA per conto

  • Un solo grafico (XAUUSD D1)

  • Evitare modifiche frequenti dei parametri

  • Utilizzare un VPS per un’esecuzione continua


Avvertenza sul rischio

Il trading su Forex e CFD comporta un elevato livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori.

Le performance passate non garantiscono risultati futuri.

AI Aurum Pivot è uno strumento di trading, non una garanzia di profitto.

Le condizioni di mercato possono cambiare e le perdite sono possibili.

Utilizzare sempre una corretta gestione del rischio e non tradare mai con capitali che non ci si può permettere di perdere.


Prodotti consigliati
EA Night Fox Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (1)
Experts
The EA uses scalping strategy at night, trading consists of three algorithms and each algorithm works in its own time interval. The EA uses many smart filters to adapt to almost any economic situation. Pending orders are used for the least slippage when trading scalping. The adviser is safe and does not require any settings from the user, just install it on the chart and you are ready. The EA sets a protective stop order, so the trader does not have to worry that the robot will allow significant
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Experts
MIISC PullBack is an indicator based STRATEGY which is one of the OFFICIAL "MIISC STRATEGY", the alogrithm takes into consideration a potential PULLBACK for entry.  Important Steps: * The EA should be used on 1H timeframe only. * Leverage the probability of the EA by applying to a minimum of 5 different symbols. * According to your capital, set a reasonable lot size. * The EA uses a fixed and dynamic stop loss. - A fixed stop loss is applied at the time of executing the trade identified by the e
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
LarryTrader
Paul Timothy Turculetu
Experts
LarryTrader EA is a fully automated trading system developed for XAUUSD on the 5-minute timeframe. The algorithm is built around a dynamic breakout and momentum model, designed to capitalize on intraday price movements with strict risk control. It intelligently adapts to market conditions using volume confirmation, volatility filters, and adaptive stop-loss management. The EA includes advanced risk tools such as partial profit-taking, customizable trailing stops, and break-even logic to protect
FF4 Scalper
Valerii Gabitov
Experts
Ea does not use martingale or grid and has a stop loss for every position.  Symbols: EURCHF, EURCAD, USDCHF and other. Time frame: M15 Best results on EURCAD M15. Live signals and other products here -  https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products The EA should run on a VPS continuously without interruption.  Multicurrency advisor. You can enter pairs in the EA settings for tests. I recommend the default settings. You can install an adviser on any pair on M15. The EA has a news filter
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Crazy Whale
Mr Numsin Ketchaisri
Experts
CRAZY WHALE MT5 — fully automated grid trading. The EA that survives the storm and conquers the trend. Why Traders Choose Crazy Whale Super Grid Intelligence — Positions, hedges, clears, rebalances and lot automatically. You trade — it thinks, reacts, and adapts. Trend Hunter — Reads Market Structure in real time to follow the whales, not the crowd. Risk Customization — Choose your aggression level and auto-scaled lot size. Plug & Play Simplicity — No setup headaches. Attach, run, and watch
FREE
Trading King Extended MT5
Volodymyr Hrybachov
5 (1)
Experts
Extended version of   Trading King MT5   advisor. Indicators used: ATR, RSI, Stochastic, CCI, WPR, DeMarker, RVI. Each indicator can be used optionally on / off. MT4 version of advisor  Trading King Extended The set file and optimization results will be posted in the discussion of the advisor. The strategy of the adviser is based on an assessment of the strength of the trend and the finding of correction / reversal points; it compares the absolute values of the rise and fall of the market over
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
Round Lock è un consulente intelligente con blocco dinamico delle posizioni. Round Lock è un consulente di trading avanzato che implementa una strategia di blocco degli ordini bidirezionale con una crescita graduale delle posizioni e un adattamento dinamico al mercato . Vantaggi del Round Lock: Controllo del rischio tramite blocco della posizione, Crescita dinamica dei volumi nelle aree di tendenza del mercato, Impostazioni di comportamento flessibili in base ai limiti, Adatto a fasi piatte e d
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experts
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Experts
Questo Expert Advisor (EA) è progettato per operare sull'indice DE40 (spesso indicato come DAX, GER40, ecc., a seconda del broker). L'EA identifica automaticamente opportunità di trading sul mercato e gestisce le posizioni con un approccio basato sul rischio. Offre due modalità di trading : Conservativo – Un approccio più lento e stabile. Aggressivo – Una strategia più rapida progettata per sfruttare i grandi movimenti del mercato (con un rischio maggiore). Questa strategia seleziona le posizion
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
Experts
The trading strategy is based on over 10 years of successful experience in trading based on the strength of a candle and percentage of the body in relation to the entire Candle (Strong Candle) and/or (depending on the configured parameters) on a moving average long-period triple trend (JMA) combined with the current chart's time moving average with constant bands and AWESOME oscillator or even Bollinger Bands, all of which can be combined as desired to allow a safer market entry. Combined with
Stock Eagle EA MT5
Ivan Pochta
5 (1)
Experts
Stock Eagle EA – an automated trading advisor designed for the U.S. stock market. Based on a proprietary trading strategy and the observation that the stock market, as a spot market, tends to grow over time, the system is configured to open long positions only . It aims to identify market drawdowns by trading waves and monitors multiple timeframes to detect optimal entry points during temporary price declines. Launch Promo   for the   Stock Eagle EA v2.0   release! Only   10 copies   available a
Carbon 2 EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Experts
Free for limited time Starting of Jan 2026 price return to 7777$ Carbon 2 EA – Grid-Based Recovery Expert Advisor for MetaTrader 5 Carbon 2 EA is an automated Expert Advisor developed for MetaTrader 5 , designed to manage trades using a controlled grid recovery approach with user-defined parameters and transparent behavior. This product is intended for experienced traders who understand grid-based strategies and associated risks. Platform & Compatibility Platform: MetaTrader 5 (MT5 only) Account
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
Investopedia FIVE EA si basa su questo articolo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDIZIONI COMMERCIALI - Cerca che la coppia di valute scambiata al di sotto dell'EMA e del MACD del periodo X sia in territorio negativo. - Attendi che il prezzo superi l'EMA del periodo X, quindi assicurati che il MACD sia in procinto di passare da negativo a positivo o sia passato in territorio positivo entro cinque barre. - Vai long 10 pip sopra l'EMA a 20 periodi. - Ven
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Horse Rider
Nikolas Berta
Experts
Horse Rider — A Simple Trend-Following EA for Swing Trading  No martingale. No arbitrage. No grid. No high-frequency trading. This expert advisor offers a clean, focused approach to trend-following without unnecessary complexity. Horse Rider is designed for swing trading, emphasizing large wins and controlled losses. Its foundation is built for adaptability and consistency across varying market conditions. While originally developed with prop firm environments in mind, Horse Rider suits a wid
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Experts
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
X TrendFilter EA
Mohammed Eltayeb Mohammed Khairalla
Experts
X_TrendFilter EA Prop-Firm-Ready | Drawdown-Protected | Smart Risk EA X_TrendFilter EA is a professional-grade Expert Advisor engineered for traders who demand capital protection, consistency, and prop-firm compliance above all else. This EA is not a gambling robot . It is a risk-first validation system designed to trade only when market conditions are favorable — and to survive when they are not . Built for Prop Firms & Serious Traders Robust trend Pro Validator was developed specifically t
Prop Dominus
Abigail Stacey Kimani
Experts
**Prop Dominus** — Advanced Artificial Intelligence-Driven Expert Advisor for MetaTrader 5 --- ## **I. Executive Summary** Prop Dominus is a multi-layered, AI-augmented Expert Advisor (EA) designed for the MetaTrader 5 platform. Its foundation is rooted in probabilistic modeling, dynamic inference systems, and advanced market regime recognition. Through a systematic architecture and robust real-time calibration, Prop Dominus seeks to bring structure and coherence to trade decision automatio
Synthesis X Neural EA
Thanaporn Sungthong
Experts
Forget Everything You Know About Trading Robots. Introducing Synthesis X Neural EA , the world's first Hybrid Intelligence Trading System . We have moved beyond the limitations of simple, indicator-based EAs to create a sophisticated, two-part artificial intelligence designed for one purpose: to generate stable, consistent portfolio growth with unparalleled risk management. Synthesis X is not merely an algorithm; it is a complete trading architecture. It combines the immense analytical power of
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Plumbum MT5
Evgeniy Zhdan
Experts
Plumbum This is a grid Expert Advisor. It detects the most probable points of stop/pullback/reverse of a trend and places a grid of limit orders. Uses the Martingale system. Uses stop losses. That is why long waiting out for unprofitable positions is out of the question. Optimize the EA on open prices (it works with open prices) Settings: CommentToOrder - comment to orders; start_lot - initial lot; distance - distance between limit orders in points; level - number of pending orders; multiplier
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Experts
Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
Cordoba mt5
Mikhail Mitin
Experts
Main: Not martingale, not a grid; Working on all symbols; Use on EURUSD; Use on M5. Signals: There is a good rational algorithm. Work of two indicators: Ichimoku and Alligator  (you can set a separate Timeframe for each indicator) Stop Loss/Take Profit: There is a good money management system (there are several type for trailing stop loss); There is virtual levels of Stop Loss / Take Profit; There is smart lot (percent by risk) or fix lot Important: EA can work on closed candles, and on curr
The Moving Average EA
Israel Pelumi Abioye
5 (1)
Experts
Introduzione all'EA Moving Average NOTA - Dopo aver acquistato The Moving Average EA, inviami un messaggio privato per ricevere gratuitamente il mio utilitario TradeWatch EA! L'EA Moving Average è uno strumento di trading flessibile progettato specificamente per indici sintetici, pur funzionando efficacemente anche con il forex e altre classi di asset. A differenza di molti EA che si basano su impostazioni fisse delle medie mobili, questo EA consente agli utenti di personalizzare completamente i
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (235)
Experts
Hamster Scalping è un consulente di trading completamente automatico. Strategia di scalping notturno. L'indicatore RSI e il filtro ATR vengono utilizzati come ingressi. L'Expert Advisor richiede un tipo di conto di copertura. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Raccomandazioni generali Deposito minimo
MultiPair
ООО 'Уралтранзит'
3.75 (4)
Experts
Треугольным арбитражем называют одновременно открытие ордеров по трем валютным парам. Направление сделок и пары выбираются таким образом, чтобы одновременно открытые позиции страховали друг друга. За счет этого можно открываться достаточно большими лотами, и риск невелик. Варианты треугольников: EURUSD – USDJPY – EURJPY Ордера, входящие в состав такого треугольника находятся в постоянном движении. Советник анализирует реальные цены на данный момент и просчитывает какими они должны быть. При рас
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (389)
Experts
Ciao, trader! Sono   Quantum Queen   , il fiore all'occhiello dell'intero ecosistema Quantum e l'Expert Advisor più quotata e venduta nella storia di MQL5. Con una comprovata esperienza di oltre 20 mesi di trading live, mi sono guadagnata il posto di Regina indiscussa di XAUUSD. La mia specialità? L'ORO. La mia missione? Fornire risultati di trading coerenti, precisi e intelligenti, ancora e ancora. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manua
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  MT4 predefinito (oltre 7 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (oltre 5 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/it/signals/2340132 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo verrà aumentato a $499. EA sarà venduto in quantità lim
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (49)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Valuta AI di Nuova Generazione Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione: Risorsa Descrizione Comprensione della Frequenza di Trading di AOT Perché il bot non fa trading ogni giorno Come Configurare il Bot AOT Guida all'installazione passo dopo passo Set files AOT MT5 è un Expert Advi
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (98)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Versione MT4:   CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione
Nova Gold X
Hicham Chergui
3.44 (16)
Experts
Nota importante: Per garantire la massima trasparenza, sto fornendo l'accesso al conto investitore reale collegato a questo EA, consentendoti di monitorare le sue prestazioni dal vivo senza manipolazioni. In soli 5 giorni, l'intero capitale iniziale è stato completamente prelevato, e da allora l'EA ha negoziato esclusivamente con fondi di profitto, senza alcuna esposizione al saldo originale. Il prezzo attuale di $199 è un'offerta di lancio limitata, e sarà aumentato dopo la vendita di 10 copie
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  Impostazione predefinita:  https://www.mql5.com/it/signals/2344271 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Successivamente, il prezzo verrà aumentato a $499. L'EA sarà venduto in quantità limitate per garantire i diritti di tutti i clienti che lo hanno acquistato. AI Gold Trading sfrutta il mo
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.65 (17)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (9)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema di Trading Autonomo con Nucleo di Analisi Quantistica SEGNALE REALE:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Oggi molti trader manipolano i risultati facendo girare i loro Expert Advisor su conti cent o con saldi molto bassi , mostrando di fatto che non si fidano dei propri sistemi . Questo segnale, invece, opera su un conto reale live da 20.000 USD . Ciò dimostra un vero impegno di capitale e offre una performance trasparente , senza amplificazioni artificiali o distors
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Scarica il manuale utente (inglese) Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portat
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (27)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Running demonstration Live Performance Limited-time discount. Only   5 out of 20   spots remaining — almost sold out. The major update has been completed. The price increases by $50 for every 20 licenses sold.The final target price will be $1,500. After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profil
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (11)
Experts
Panoramica Golden Hen EA è un Expert Advisor progettato specificamente per XAUUSD (Oro). Funziona combinando nove strategie di trading indipendenti, ognuna innescata da diverse condizioni di mercato e intervalli temporali (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). L'EA è progettato per gestire automaticamente i suoi ingressi e i filtri. La logica principale dell'EA si concentra sull'identificazione di segnali specifici. Golden Hen EA non utilizza tecniche grid, martingala o di mediazione (averaging) . Tut
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.51 (76)
Experts
Simbolo XAUUSD (Oro / Dollaro USA) Periodo (intervallo di tempo) H1-M15 (qualsiasi) Supporto per operazioni singole SÌ Deposito minimo 500 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con tutti i broker SÌ (supporta quotazioni a 2 o 3 cifre, qualsiasi valuta del conto, simbolo o fuso orario GMT) Funziona senza configurazione SÌ Se sei interessato al machine learning, iscriviti al canale: Iscriviti! Caratteristiche principali del progetto Mad Turtle: Vero apprendimento automatico Questo E
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
Segnale live (conto reale) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Questo EA utilizza la stessa logica e le stesse regole di esecuzione del segnale di trading reale verificato mostrato su MQL5. Se utilizzato con le impostazioni consigliate e ottimizzate e con un broker ECN / RAW spread affidabile , il comportamento nel trading reale dovrebbe riflettere da vicino le prestazioni e la struttura del segnale live. Si prega di notare che i risultati individuali p
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.83 (90)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (4)
Experts
Domande? Scrivete nella sezione commenti. Non progettato per il flipping di conti a breve termine o per profitti rapidi Nessuna Martingala / Nessuna Griglia / Nessuna IA Progettato per i trader focalizzati sulla coerenza a lungo termine Risultati in tempo reale:   Segnale in tempo reale   |   Portafoglio principale   |   Risultati FTMO OFFERTA DI LANCIO! Il prezzo attuale è disponibile solo per un numero limitato di copie. Una volta esaurite, il prezzo aumenterà. Che cos'è Gold Atlas? Gold Atl
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (1)
Experts
Vortex Turbo — “Scambia la tempesta, controlla il Vortice” Vortex Turbo rappresenta la prossima fase evolutiva del trading intelligente: uno sviluppo unico che unisce un'architettura di intelligenza artificiale all'avanguardia, una logica di mercato adattiva e un controllo preciso del rischio. Basato su comprovati principi algoritmici, integra molteplici strategie in un ecosistema unificato ad alta velocità, alimentato da un nuovo livello di intelligenza predittiva. Progettato come esperto di
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (2)
Experts
Neptune: A Gold Trend-Following EA A professional trend-following system designed for XAUUSD on the M30 timeframe. Neptune identifies high-probability entries using multi-factor confirmation, then protects profits with adaptive exits. Built for traders who want real edge and not gimmicks. Special launch pricing ends soon!   Price increases with each major update. Current buyers receive all future updates free. Single Trade. No Grid. No Martingale. One position per direction. One trade per day. F
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Golden Zephyr
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (1)
Experts
Golden Zephyr is an Expert Advisor that merges the reliability of classical support and resistance analysis with a revolutionary proprietary strategy known as Quantum Trend Dynamics . Designed to identify hidden market patterns and subtle shifts in momentum, this EA executes trades with precision, offering both consistency and adaptability across changing market conditions. 119 $, then the price will increase by 10$ for every purchase. Final Price: 699$ Key Features: Dynamic Support and Resista
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****9 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.9 (39)
Experts
VolumeHedger EA [ Segnali Live ]  ,  [ Il Mio Canale ]   ,  [ File Set ]  ,   [ Blog ]   , [ Uso IA ]  ,  [ PDF Guide ] Account consigliati: Standard ad alta leva, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la sua professionalità attraverso la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla possibilità di definire una strategia di ingresso utilizzando un Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare EA aggiuntivi! Questo EA
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.87 (53)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (29)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un consulente di trading professionale per negoziare qualsiasi asset senza martingala o griglie dall'autore con oltre 25 anni di esperienza. La maggior parte dei consulenti top lavora con l'oro in crescita. Appaiono brillanti nei test... finché l'oro sale. Ma cosa succede quando il trend si esaurisce? Chi proteggerà il tuo deposito? HTTP EA non crede nella crescita eterna — si adatta al mercato mutevole e è progettato per diversificare ampiamente il tuo portafoglio d
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.46 (13)
Experts
Autorithm AI Descrizione Tecnica AUTORITHM è un sistema di trading avanzato basato sull’intelligenza artificiale, progettato per MetaTrader 5, che implementa 10 livelli specializzati di IA per un’analisi completa del mercato. L’Expert Advisor utilizza algoritmi sofisticati di IA che lavorano in sinergia per elaborare i dati di mercato, identificare opportunità di trading ed eseguire operazioni con protocolli intelligenti di gestione del rischio. [guide line]     [SET FILES] Caratteristiche Prin
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.64 (22)
Experts
Crescita a Lungo Termine. Coerenza. Resilienza. Pivot Killer EA non è un sistema per guadagni rapidi — è un algoritmo di trading professionale progettato per far crescere il tuo conto in modo sostenibile nel lungo periodo . Sviluppato esclusivamente per XAUUSD (ORO) , Pivot Killer è il risultato di anni di ricerca, test e sviluppo disciplinato. Incarna una filosofia semplice: la coerenza batte la fortuna . Questo sistema è stato testato in diversi cicli di mercato, variazioni di volatilità e con
Altri dall’autore
Vega Bot
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experts
AVVISO IMPORTANTE: È disponibile un numero limitato di copie al prezzo attuale. Il prezzo aumenterà presto a 1999,99 $ . Scarica i Setfile Guida Dettagliata LIVE SIGNAL  (XAU)  |  NAS100, NASDAQ, USTECH VEGA BOT – L’EA Multi-Strategia Trend Following Definitivo Benvenuto in Vega BOT , un Expert Advisor potente che integra molteplici metodologie professionali di trend-following in un sistema flessibile e altamente personalizzabile. Che tu sia un trader principiante o un utente algoritmico esper
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.43 (14)
Experts
EA Gold Blitz   – Una soluzione sicura ed efficace per il trading dell'oro Offerta lancio Solo 1 copie rimaste al prezzo attuale!  Prezzo successivo: $999.99  Prezzo finale: $1999.99  Versione MT4 Ciao! Sono EA Gold Blitz   , il secondo EA della famiglia Diamond Forex Group, progettato specificamente per il trading dell'oro (XAU/USD). Con funzionalità eccezionali e un approccio focalizzato sulla sicurezza, prometto di offrire un'esperienza di trading dell'oro sostenibile ed efficace per i tra
EA Forex Scalping
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experts
EA Forex Scalping è un Expert Advisor progettato appositamente per tre coppie di valute principali: EURUSD, USDJPY e GBPUSD. Segnali Rimane solo 1 copia su 10 a questo prezzo. Prezzo successivo: $699.99 Disponibile per MT4 e MT5 Non utilizza griglia, martingala, intelligenza artificiale, reti neurali o arbitraggio. Ogni trade ha uno Stop Loss (SL) fisso, diverso per ogni coppia. I profitti sono protetti tramite Trailing Stop. L’EA è attivo su conti reali da oltre 6 mesi Configurabile per prop
Titan Breaker EA
Lo Thi Mai Loan
5 (3)
Experts
Benvenuto in TITAN BREAKER EA AVVISO IMPORTANTE Solo un numero limitato di copie è disponibile al prezzo attuale Il prezzo aumenterà presto a 1599.99 $ Segnali live – US30, NAS100 Informazioni su TITAN BREAKER EA TITAN BREAKER EA è un sistema di trading avanzato sviluppato combinando le strategie principali di tre diversi EA progettati per US30 e NASDAQ. È stato ulteriormente perfezionato e aggiornato in una nuova strategia a lungo termine. Il sistema è progettato per raggiungere un tasso di su
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (6)
Experts
Presentazione di Bitcoin Scalping MT4/MT5 – L'EA intelligente per il trading di criptovalute PROMOZIONE DI LANCIO: Solo 3 copie rimaste al prezzo attuale! Prezzo finale: 3333,33 $ BONUS - ACQUISTA BITCOIN SCALPING A VITA E OBTIENI GRATUITAMENTE EA EURUSD Algo Trading (2 conti) => Chiedi maggiori dettagli in privato!!! SEGNALE LIVE EA Versione MT4 Perché Bitcoin è importante oggi Bitcoin è diventato più di una semplice valuta digitale: è una rivoluzione finanziaria. Come pioniere delle criptov
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Vendita lampo per 24 ore - Solo $199.99 "HFT Pass Prop Firms" è un Expert Advisor (EA) specificamente progettato per partecipare alla sfida HFT, operando con la coppia US30. Per scoprire altri Expert Advisor e Indicatori di primo piano, visita: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Sono Los, per favore iscriviti per ricevere ulteriori aggiornamenti: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Cos'è l'HFT? L'high-frequency trading (HFT) è un metodo di trading che utilizza
Gold Trend Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
4.11 (9)
Experts
Benvenuto in Gold Trend Scalping PROMOZIONE DI LANCIO: Prossimo prezzo: $899 Prezzo finale: $1999   Gold Trend Scalping è il primo EA che ho progettato specificamente per l'oro. L'EA utilizza una strategia di trading seguendo la tendenza, basata su timeframe più grandi. Utilizza un super trend per rilevare la tendenza principale del timeframe più grande e poi apre operazioni su timeframe più piccoli. L'EA utilizza sempre uno stop loss fisso per ogni operazione, impostato a 100 pips. Incorpora
EurUsd Algo Trading
Lo Thi Mai Loan
5 (2)
Experts
EURUSD Algo Trading è un EA semplice ma altamente efficace sulla piattaforma MT5. L’EA è progettato specificamente per la coppia di valute più stabile al mondo, EURUSD. L'EA utilizza una strategia di day trading, con il 90% delle operazioni chiuse entro poche ore. Si concentra sull'identificazione dei livelli chiave nel timeframe H1 per trovare punti di ingresso e impostare livelli di Stop Loss (SL) appropriati e predefiniti. L'EA supporta una funzione di trailing stop, aiutando i trader a prot
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione