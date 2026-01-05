US30 FiboRunner PRO Trend Only Multi Timeframe

US30 FiboRunner TrendOnly PRO Multi-Timeframe — это профессиональный Expert Advisor для MetaTrader 5, специально разработанный для US30 (Dow Jones).

Советник торгует только по тренду и использует фибо-откаты (0.50–0.618) на нескольких таймфреймах.
Комбинация старшего таймфрейма для качества и младших таймфреймов для дополнительных сделок обеспечивает стабильную и контролируемую торговую систему.

Советник работает через рыночные ордера (Market Orders), всегда устанавливает StopLoss сразу при OrderSend и тем самым избегает типичных проблем с отложенными ордерами.

🔹 Торговая логика (коротко и ясно)

EA состоит из трёх стратегий, которые умно приоритизируются:

RUNNER – H4 (основная стратегия)

  • Фильтр тренда: EMA50 / EMA200

  • Фибо-откат 0.50–0.618

  • 50% частичное закрытие → BreakEven → Trailing Stop

  • Цель: брать крупные трендовые движения

MINI – M15 (стабильная)

  • Trend-Only Fibonacci Pullback

  • Подтверждение rejection (отбой/отказ от цены)

  • Фиксированный StopLoss и TakeProfit

  • Опционально: TakeProfit по ATR

MICRO – M5 (опционально)

  • Больше сделок при спокойном рынке

  • Только TP & SL

  • По умолчанию выключено

🔹 Функции и преимущества

  • Только US30 с авто-распознаванием символа

  • Торговля только по тренду (без стратегий во флэте)

  • Multi-Timeframe система (H4 / M15 / M5)

  • Fibonacci Pullback 0.50–0.618

  • StopLoss ставится сразу при входе

  • Без grid, без martingale, без арбитража

  • Spread-фильтр, оптимизированный под US30

  • Частичное закрытие, BreakEven и Trailing Stop

  • EOD Close (время Цюриха)

  • KillSwitch при “шквале” ошибок

  • Большой профессиональный HUD на графике с кнопкой Reset

🔹 Chart HUD

Встроенный WideHUD показывает, например:

  • Общий PnL (плавающий и реализованный)

  • Статус RUNNER / MINI / MICRO

  • Trend-Bias (EMA50/200)

  • Статус спреда

  • Статус partial и trailing

  • Статистику сделок

  • Кнопку RESET прямо на графике

🔹 Примечание по тестам (важно)

Тестовые лоты:

  • RUNNER (H4) = 2.0 лота

  • MINI (M15) = 1.0 лот

  • MICRO (M5) = 0.5 лота

Только для демонстрации. Размер лота свободно настраивается. Результаты масштабируются в зависимости от риска, размера счёта и условий брокера.

🔹 Рекомендуемое использование

  • Инструмент: US30 (Dow Jones CFD)

  • Платформа: MetaTrader 5

  • Таймфрейм: любой (EA использует внутренние ТФ)

  • Старт: рекомендуется Strategy Tester и демо-счёт

⚠️ Предупреждение о рисках

Торговля CFD и индексами связана с высоким риском и может привести к полной потере средств.
Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Данный Expert Advisor не является финансовой консультацией.

Другие продукты этого автора
US30 FiboRunner TrendOnly Pro
Alain Andras Korodi
Эксперты
US30_FiboRunner_TrendOnly_PRO — это Trend-Only Expert Advisor (EA) на основе Fibonacci Pullback для US30 (Dow Jones) в MT5. Он торгует только по направлению тренда (H4 EMA50/200) и входит рыночным ордером , когда цена возвращается в Fibo-зону 0.50–0.618 . StopLoss устанавливается сразу при OrderSend (market-safe), без отложенных ордеров , опционально: частичное закрытие / BE / трейлинг + закрытие в конце дня (Цюрих). Возможности Только US30 (авто-распознавание алиасов: US30/DOW/DJI и т. п.) Филь
