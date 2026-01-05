US30 FiboRunner PRO Trend Only Multi Timeframe
US30 FiboRunner TrendOnly PRO Multi-Timeframe — это профессиональный Expert Advisor для MetaTrader 5, специально разработанный для US30 (Dow Jones).
Советник торгует только по тренду и использует фибо-откаты (0.50–0.618) на нескольких таймфреймах.
Комбинация старшего таймфрейма для качества и младших таймфреймов для дополнительных сделок обеспечивает стабильную и контролируемую торговую систему.
Советник работает через рыночные ордера (Market Orders), всегда устанавливает StopLoss сразу при OrderSend и тем самым избегает типичных проблем с отложенными ордерами.
🔹 Торговая логика (коротко и ясно)
EA состоит из трёх стратегий, которые умно приоритизируются:
RUNNER – H4 (основная стратегия)
Фильтр тренда: EMA50 / EMA200
Фибо-откат 0.50–0.618
50% частичное закрытие → BreakEven → Trailing Stop
Цель: брать крупные трендовые движения
MINI – M15 (стабильная)
Trend-Only Fibonacci Pullback
Подтверждение rejection (отбой/отказ от цены)
Фиксированный StopLoss и TakeProfit
Опционально: TakeProfit по ATR
MICRO – M5 (опционально)
Больше сделок при спокойном рынке
Только TP & SL
По умолчанию выключено
🔹 Функции и преимущества
Только US30 с авто-распознаванием символа
Торговля только по тренду (без стратегий во флэте)
Multi-Timeframe система (H4 / M15 / M5)
Fibonacci Pullback 0.50–0.618
StopLoss ставится сразу при входе
Без grid, без martingale, без арбитража
Spread-фильтр, оптимизированный под US30
Частичное закрытие, BreakEven и Trailing Stop
EOD Close (время Цюриха)
KillSwitch при “шквале” ошибок
Большой профессиональный HUD на графике с кнопкой Reset
🔹 Chart HUD
Встроенный WideHUD показывает, например:
Общий PnL (плавающий и реализованный)
Статус RUNNER / MINI / MICRO
Trend-Bias (EMA50/200)
Статус спреда
Статус partial и trailing
Статистику сделок
Кнопку RESET прямо на графике
🔹 Примечание по тестам (важно)
Тестовые лоты:
RUNNER (H4) = 2.0 лота
MINI (M15) = 1.0 лот
MICRO (M5) = 0.5 лота
Только для демонстрации. Размер лота свободно настраивается. Результаты масштабируются в зависимости от риска, размера счёта и условий брокера.
🔹 Рекомендуемое использование
Инструмент: US30 (Dow Jones CFD)
Платформа: MetaTrader 5
Таймфрейм: любой (EA использует внутренние ТФ)
Старт: рекомендуется Strategy Tester и демо-счёт
⚠️ Предупреждение о рисках
Торговля CFD и индексами связана с высоким риском и может привести к полной потере средств.
Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Данный Expert Advisor не является финансовой консультацией.