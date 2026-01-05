US30 FiboRunner PRO Trend Only Multi Timeframe

US30 FiboRunner TrendOnly PRO Multi-Timeframe — это профессиональный Expert Advisor для MetaTrader 5, специально разработанный для US30 (Dow Jones).

Советник торгует только по тренду и использует фибо-откаты (0.50–0.618) на нескольких таймфреймах.

Комбинация старшего таймфрейма для качества и младших таймфреймов для дополнительных сделок обеспечивает стабильную и контролируемую торговую систему.

Советник работает через рыночные ордера (Market Orders), всегда устанавливает StopLoss сразу при OrderSend и тем самым избегает типичных проблем с отложенными ордерами.

🔹 Торговая логика (коротко и ясно)

EA состоит из трёх стратегий, которые умно приоритизируются:

RUNNER – H4 (основная стратегия)

Фильтр тренда: EMA50 / EMA200

Фибо-откат 0.50–0.618

50% частичное закрытие → BreakEven → Trailing Stop

Цель: брать крупные трендовые движения

MINI – M15 (стабильная)

Trend-Only Fibonacci Pullback

Подтверждение rejection (отбой/отказ от цены)

Фиксированный StopLoss и TakeProfit

Опционально: TakeProfit по ATR

MICRO – M5 (опционально)

Больше сделок при спокойном рынке

Только TP & SL

По умолчанию выключено

🔹 Функции и преимущества

Только US30 с авто-распознаванием символа

Торговля только по тренду (без стратегий во флэте)

Multi-Timeframe система (H4 / M15 / M5)

Fibonacci Pullback 0.50–0.618

StopLoss ставится сразу при входе

Без grid, без martingale, без арбитража

Spread-фильтр, оптимизированный под US30

Частичное закрытие, BreakEven и Trailing Stop

EOD Close (время Цюриха)

KillSwitch при “шквале” ошибок

Большой профессиональный HUD на графике с кнопкой Reset

🔹 Chart HUD

Встроенный WideHUD показывает, например:

Общий PnL (плавающий и реализованный)

Статус RUNNER / MINI / MICRO

Trend-Bias (EMA50/200)

Статус спреда

Статус partial и trailing

Статистику сделок

Кнопку RESET прямо на графике

🔹 Примечание по тестам (важно)

Тестовые лоты:

RUNNER (H4) = 2.0 лота

MINI (M15) = 1.0 лот

MICRO (M5) = 0.5 лота

Только для демонстрации. Размер лота свободно настраивается. Результаты масштабируются в зависимости от риска, размера счёта и условий брокера.

🔹 Рекомендуемое использование

Инструмент: US30 (Dow Jones CFD)

Платформа: MetaTrader 5

Таймфрейм: любой (EA использует внутренние ТФ)

Старт: рекомендуется Strategy Tester и демо-счёт

⚠️ Предупреждение о рисках

Торговля CFD и индексами связана с высоким риском и может привести к полной потере средств.

Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Данный Expert Advisor не является финансовой консультацией.