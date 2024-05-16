HFT PropFirm EA MT5

Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871

Monitor delle prestazioni della sfida HFT MT5 (non per account live): Broker: Fusion Market Login: 89600 Password: Greenman89$ Server: FusionMarkets-demo

Oltre 700 recensioni autentiche a 5 stelle per la versione MT4 rilasciata in precedenza: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews

Canale pubblico: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea

Caratteristiche principali

Progettato appositamente per le sfide HFT: Adattato per superare le sfide delle Prop Firms in modo efficiente con una bassa riduzione e uno stop loss. Supporto: Oltre a fornire setfile, viene fornito un manuale completo con video tutorial sulla configurazione di VPS, configurazione di MT, download di EA, configurazione e gestione del bot. Su richiesta vengono forniti codici sconto e link. Il supporto per l'accesso remoto tramite Team Viewer, AnyDesk o accesso remoto al desktop è disponibile anche per i principianti. Backtest: Impostazione predefinita con simbolo: US30, data: non selezionare "Usa data", timeframe: M1, spread: 100 a 160. Contattami tramite messaggio privato se hai problemi a fare il backtest, ti insegnerò come importare i dati tick.

Testato per superare:

Nova Funding

The Concept Trading (Primer)

Kortana Fx

Più Prop Firms HFT MT5 vere saranno aggiunte quando disponibili. Visita i siti delle Prop Firms per leggere e capire le loro regole, controlla le recensioni delle Prop Firms su Trustpilot.com e svolgi la tua diligenza prima di iscriverti con loro e acquistare questo EA.

Vantaggi strategici

Strategia non Martingala: Negozia una posizione alla volta con uno stop loss per ciascuna, garantendo sicurezza e controllo.

Considerazioni importanti

Esclusività: Progettato esclusivamente per superare le sfide delle Prop Firms HFT supportate. Non testato per account live/reali, altri tipi di sfide o altre Prop Firms non supportate. I broker/Prop Firms aggiungono slippage e spread elevati ai loro account live o finanziati, rendendo questo EA non redditizio. È necessario un VPS con latenza di 100ms o meno. Diligenza: Incoraggia gli utenti a ricercare e comprendere le Prop Firms HFT, le sfide HFT, i loro pagamenti, regole, ecc., e le tue normative locali prima di iscriversi alle Prop Firms e acquistare questo EA. Contatti e supporto: Per setfile, informazioni VPS e qualsiasi domanda, contattaci tramite messaggio privato. Dopo l'acquisto viene fornito un manuale completo, FAQ e tutorial video per garantire una configurazione e un funzionamento senza problemi.

Disclaimer: Questo prodotto è destinato solo a superare le sfide delle Prop Firms HFT, non è destinato all'uso su account live, reali o finanziati a causa dello slippage introdotto e degli spread elevati dal tuo broker. Non acquistare questo EA se non sai cos'è una sfida di Prop Firms HFT o se non capisci cosa c'è scritto qui. Controlla anche se la Prop Firms di tuo interesse è disponibile per i residenti del paese in cui ti trovi prima di acquistare questo EA. Nel tempo, l'elenco delle Prop Firms supportate può cambiare: alcune potrebbero non essere più supportate, o potrebbero essere aggiunte più e diverse Prop Firms. Se ritieni che ciò non sia accettabile, non acquistare questo EA.



