HFT PropFirm EA MT5

4.93

Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871

Monitor delle prestazioni della sfida HFT MT5 (non per account live): Broker: Fusion Market Login: 89600 Password: Greenman89$ Server: FusionMarkets-demo

Oltre 700 recensioni autentiche a 5 stelle per la versione MT4 rilasciata in precedenza: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews

Canale pubblico: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea

Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871

Caratteristiche principali

Progettato appositamente per le sfide HFT: Adattato per superare le sfide delle Prop Firms in modo efficiente con una bassa riduzione e uno stop loss. Supporto: Oltre a fornire setfile, viene fornito un manuale completo con video tutorial sulla configurazione di VPS, configurazione di MT, download di EA, configurazione e gestione del bot. Su richiesta vengono forniti codici sconto e link. Il supporto per l'accesso remoto tramite Team Viewer, AnyDesk o accesso remoto al desktop è disponibile anche per i principianti. Backtest: Impostazione predefinita con simbolo: US30, data: non selezionare "Usa data", timeframe: M1, spread: 100 a 160. Contattami tramite messaggio privato se hai problemi a fare il backtest, ti insegnerò come importare i dati tick.

Testato per superare:

  • Nova Funding
  • The Concept Trading (Primer)
  • Kortana Fx

Più Prop Firms HFT MT5 vere saranno aggiunte quando disponibili. Visita i siti delle Prop Firms per leggere e capire le loro regole, controlla le recensioni delle Prop Firms su Trustpilot.com e svolgi la tua diligenza prima di iscriverti con loro e acquistare questo EA.

Vantaggi strategici

Strategia non Martingala: Negozia una posizione alla volta con uno stop loss per ciascuna, garantendo sicurezza e controllo.

Considerazioni importanti

Esclusività: Progettato esclusivamente per superare le sfide delle Prop Firms HFT supportate. Non testato per account live/reali, altri tipi di sfide o altre Prop Firms non supportate. I broker/Prop Firms aggiungono slippage e spread elevati ai loro account live o finanziati, rendendo questo EA non redditizio. È necessario un VPS con latenza di 100ms o meno. Diligenza: Incoraggia gli utenti a ricercare e comprendere le Prop Firms HFT, le sfide HFT, i loro pagamenti, regole, ecc., e le tue normative locali prima di iscriversi alle Prop Firms e acquistare questo EA. Contatti e supporto: Per setfile, informazioni VPS e qualsiasi domanda, contattaci tramite messaggio privato. Dopo l'acquisto viene fornito un manuale completo, FAQ e tutorial video per garantire una configurazione e un funzionamento senza problemi.

Disclaimer: Questo prodotto è destinato solo a superare le sfide delle Prop Firms HFT, non è destinato all'uso su account live, reali o finanziati a causa dello slippage introdotto e degli spread elevati dal tuo broker. Non acquistare questo EA se non sai cos'è una sfida di Prop Firms HFT o se non capisci cosa c'è scritto qui. Controlla anche se la Prop Firms di tuo interesse è disponibile per i residenti del paese in cui ti trovi prima di acquistare questo EA. Nel tempo, l'elenco delle Prop Firms supportate può cambiare: alcune potrebbero non essere più supportate, o potrebbero essere aggiunte più e diverse Prop Firms. Se ritieni che ciò non sia accettabile, non acquistare questo EA.


Video HFT PropFirm EA MT5
Recensioni 70
Stealth1
24
Stealth1 2025.09.19 12:53 
 

The Green Man HFT EA is quite remarkable. It passes a challenge in just minutes. Also, and most importantly, Dilwyn provides all the support you need and he continually updates important aspects, such as which Prop Firms the software is acceptable to. This is great information. I strongly recommend this EA. Very impressed

rgraefe
80
rgraefe 2025.09.17 18:48 
 

Wow, challenge passed in just a bit over 4 hours. I used "We Fund" Prop Firm. Its almost a bit scary, after it had 50% of the goal reached I wanted to pause over night. But then I decided to test something further and just after another 40 minutes the remaining 50 % were achieved.

zagor5
20
zagor5 2025.09.14 14:47 
 

I passed a challenge at Eden Funding prop firm with this bot. Dilwyn provides good support, with quick and clear replies. His HFT PropFirm EA works great; you can pass the challenges in less than two hours, just be sure to choose prop firms that allow HFT bots and provide true HFT accounts.

Rispondi alla recensione