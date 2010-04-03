Cheat Engine

Cheat Engine è un sistema di scalping sull’oro di fascia intermedia in grado di prendere decisioni basate sul sentiment globale del forex tramite API web.

IMPORTANTE! Contattami dopo l'acquisto per le istruzioni e un bonus!

Segnale live di Cheat Engine in arrivo! Il prezzo attuale verrà aumentato. Prezzo a tempo limitato 80 USD

  • Solo trading a colpo singolo. Nessuna grid o martingala, mai.
  • Uscite con trailing stop intelligente che si adattano alla volatilità giornaliera
Il sentiment globale del forex è una misurazione delle posizioni di centinaia di migliaia di trader per un valore totale superiore a 1 miliardo di USD nei conti. Cheat Engine è in grado di recuperare istantaneamente questi dati tramite API e di sfruttarli nel processo decisionale. Questa è una funzione opzionale ed è completamente personalizzabile dall’utente.

    • Grafico: XAUUSD
    • Timeframe: H1

    • Metodo di calcolo della dimensione del lotto - Seleziona lotto automatico o lotto fisso
    • Dimensione lotto fisso -  Dimensione del lotto fisso
    • Lotti automatici - 0,01 lotti per questo importo della valuta del conto
    • Spread massimo - Imposta lo spread massimo consentito per aprire posizioni
    • Rilevamento automatico GMT - Calcola automaticamente l’offset GMT del tuo broker
    • Stop loss fisso - Inserimento dello stop loss
    • Magic Number - Numero magico per ogni ordine
    • Commento - Commento dell’ordine
    • URL filtro sentiment - Utilizzato per le richieste API
    • Filtro sentiment Acquisto/Vendita - Abilita o disabilita
    • Comportamento del filtro di sentiment
