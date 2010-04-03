Cheat Engine
- Connor Michael Woodson
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Cheat Engine è un sistema di scalping sull’oro di fascia intermedia in grado di prendere decisioni basate sul sentiment globale del forex tramite API web.
|IMPORTANTE! Contattami dopo l'acquisto per le istruzioni e un bonus!
Segnale live di Cheat Engine in arrivo! Il prezzo attuale verrà aumentato. Prezzo a tempo limitato 80 USD
- Solo trading a colpo singolo. Nessuna grid o martingala, mai.
- Uscite con trailing stop intelligente che si adattano alla volatilità giornaliera
Consigliato
- Grafico: XAUUSD
- Timeframe: H1
Input
- Metodo di calcolo della dimensione del lotto - Seleziona lotto automatico o lotto fisso
- Dimensione lotto fisso - Dimensione del lotto fisso
- Lotti automatici - 0,01 lotti per questo importo della valuta del conto
- Spread massimo - Imposta lo spread massimo consentito per aprire posizioni
- Rilevamento automatico GMT - Calcola automaticamente l’offset GMT del tuo broker
- Stop loss fisso - Inserimento dello stop loss
- Magic Number - Numero magico per ogni ordine
- Commento - Commento dell’ordine
- URL filtro sentiment - Utilizzato per le richieste API
- Filtro sentiment Acquisto/Vendita - Abilita o disabilita
- Comportamento del filtro di sentiment