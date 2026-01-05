US30 FiboRunner PRO Trend Only Multi Timeframe

US30 FiboRunner TrendOnly PRO Multi-Timeframe est un Expert Advisor professionnel pour MetaTrader 5, spécialement développé pour l’US30 (Dow Jones).

L’EA trade uniquement dans le sens de la tendance et utilise des pullbacks Fibonacci (0.50–0.618) sur plusieurs unités de temps.

La combinaison d’un timeframe élevé pour la qualité et de timeframes plus petits pour des trades supplémentaires crée un système de trading stable et contrôlé.

L’Expert Advisor utilise des Market Orders, place toujours le StopLoss directement lors du OrderSend et évite ainsi les problèmes typiques liés aux ordres en attente.

🔹 Logique de trading (courte & claire)

L’EA se compose de trois stratégies, priorisées intelligemment :

RUNNER – H4 (stratégie principale)

Filtre de tendance : EMA50 / EMA200

Pullback Fibonacci 0.50–0.618

50% prise partielle → BreakEven → Trailing Stop

Objectif : capter de grands mouvements de tendance

MINI – M15 (stable)

Pullback Fibonacci en Trend-Only

Confirmation par rejet (rejection)

StopLoss & TakeProfit fixes

Option : TakeProfit basé sur l’ATR

MICRO – M5 (optionnel)

Plus de trades en marché calme

TP & SL uniquement

Désactivé par défaut

🔹 Fonctionnalités & Avantages

US30-only avec détection automatique du symbole

Trading Trend-Only (pas de stratégies de range)

Système multi-timeframe (H4 / M15 / M5)

Stratégie Fibonacci 0.50–0.618

StopLoss toujours placé à l’entrée

Pas de grid, pas de martingale, pas d’arbitrage

Filtre de spread optimisé pour l’US30

Prise partielle, BreakEven & Trailing Stop

Fermeture EOD (heure de Zurich)

KillSwitch en cas de tempête d’erreurs

Grand HUD professionnel sur le graphique avec bouton Reset

🔹 Chart HUD

Le WideHUD intégré affiche notamment :

PnL total (ouvert & réalisé)

Statut RUNNER / MINI / MICRO

Biais de tendance (EMA50/200)

Statut du spread

Statut du partiel & trailing

Statistiques de trading

Bouton RESET directement sur le graphique

🔹 Note de test (important)

Lots de test :

RUNNER (H4) = 2.0 lots

MINI (M15) = 1.0 lot

MICRO (M5) = 0.5 lot

Uniquement à titre de démonstration. Les lots sont librement réglables. Les résultats varient selon le risque, la taille du compte et les conditions du broker.

🔹 Utilisation recommandée

Instrument : US30 (Dow Jones CFD)

Plateforme : MetaTrader 5

Timeframe : au choix (l’EA utilise des timeframes internes)

Démarrage : Strategy Tester et compte démo recommandés

⚠️ Avertissement sur les risques

Le trading de CFDs et d’indices comporte un risque élevé et peut entraîner des pertes jusqu’à la perte totale.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Cet Expert Advisor ne constitue pas un conseil financier.