US30 FiboRunner PRO Trend Only Multi Timeframe
- Experts
- Alain Andras Korodi
- Version: 1.24
- Activations: 10
US30 FiboRunner TrendOnly PRO Multi-Timeframe est un Expert Advisor professionnel pour MetaTrader 5, spécialement développé pour l’US30 (Dow Jones).
L’EA trade uniquement dans le sens de la tendance et utilise des pullbacks Fibonacci (0.50–0.618) sur plusieurs unités de temps.
La combinaison d’un timeframe élevé pour la qualité et de timeframes plus petits pour des trades supplémentaires crée un système de trading stable et contrôlé.
L’Expert Advisor utilise des Market Orders, place toujours le StopLoss directement lors du OrderSend et évite ainsi les problèmes typiques liés aux ordres en attente.
🔹 Logique de trading (courte & claire)
L’EA se compose de trois stratégies, priorisées intelligemment :
RUNNER – H4 (stratégie principale)
-
Filtre de tendance : EMA50 / EMA200
-
Pullback Fibonacci 0.50–0.618
-
50% prise partielle → BreakEven → Trailing Stop
-
Objectif : capter de grands mouvements de tendance
MINI – M15 (stable)
-
Pullback Fibonacci en Trend-Only
-
Confirmation par rejet (rejection)
-
StopLoss & TakeProfit fixes
-
Option : TakeProfit basé sur l’ATR
MICRO – M5 (optionnel)
-
Plus de trades en marché calme
-
TP & SL uniquement
-
Désactivé par défaut
🔹 Fonctionnalités & Avantages
-
US30-only avec détection automatique du symbole
-
Trading Trend-Only (pas de stratégies de range)
-
Système multi-timeframe (H4 / M15 / M5)
-
Stratégie Fibonacci 0.50–0.618
-
StopLoss toujours placé à l’entrée
-
Pas de grid, pas de martingale, pas d’arbitrage
-
Filtre de spread optimisé pour l’US30
-
Prise partielle, BreakEven & Trailing Stop
-
Fermeture EOD (heure de Zurich)
-
KillSwitch en cas de tempête d’erreurs
-
Grand HUD professionnel sur le graphique avec bouton Reset
🔹 Chart HUD
Le WideHUD intégré affiche notamment :
-
PnL total (ouvert & réalisé)
-
Statut RUNNER / MINI / MICRO
-
Biais de tendance (EMA50/200)
-
Statut du spread
-
Statut du partiel & trailing
-
Statistiques de trading
-
Bouton RESET directement sur le graphique
🔹 Note de test (important)
Lots de test :
-
RUNNER (H4) = 2.0 lots
-
MINI (M15) = 1.0 lot
-
MICRO (M5) = 0.5 lot
Uniquement à titre de démonstration. Les lots sont librement réglables. Les résultats varient selon le risque, la taille du compte et les conditions du broker.
🔹 Utilisation recommandée
-
Instrument : US30 (Dow Jones CFD)
-
Plateforme : MetaTrader 5
-
Timeframe : au choix (l’EA utilise des timeframes internes)
-
Démarrage : Strategy Tester et compte démo recommandés
⚠️ Avertissement sur les risques
Le trading de CFDs et d’indices comporte un risque élevé et peut entraîner des pertes jusqu’à la perte totale.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Cet Expert Advisor ne constitue pas un conseil financier.