VolumeHedger

Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.)

Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot.

Con Volume Hedger EA 

Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA!
Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combina la strategia Martingale con l’hedging e una gestione intelligente del rischio nei mercati ad alta volatilità. Invece di cercare di prevedere la direzione del trend, analizza il volume degli acquisti e delle vendite per entrare sul mercato con strategie di ingresso intelligenti. Con i file di settaggio adeguati, può ottenere risultati efficaci su diversi strumenti come Forex, Oro, Azioni e Cripto. Eccelle particolarmente su strumenti che presentano variazioni pericolose o trend stabili. Il processo di trading si svolge tramite un ciclo bidirezionale avviato a una certa soglia di volume. L’avvio corretto di questo ciclo riduce i rischi e aumenta i potenziali guadagni.

  • Apre posizioni sistematiche sia in acquisto (Buy) che in vendita (Sell).
  • Quando l’hedging è attivo, chiude le vecchie posizioni per minimizzare le perdite.
  • Rileva lo slippage e apporta le necessarie correzioni.
  • Dopo il primo ciclo, analizza il mercato per ridurre ulteriormente il rischio (il rischio di perdita diminuisce dopo il primo ciclo).

Saldo minimo: 10$
Leva consigliata: 500x e oltre (se inferiore, aumenta il tuo saldo)
Spread: Indifferente
Velocità del server: Indifferente (performance ottimale anche con 500ms di latenza)

La prima operazione aperta avvia un ciclo. Le regole nel file di settaggio si applicano solo a questa prima operazione. Il ciclo termina solo se si ottiene un profitto o si raggiunge il limite di posizioni. Il ciclo termina con la chiusura in profitto dell’ultima posizione. Se manca margine o il limite di posizioni è raggiunto, chiude in perdita.

--> BLOG <---

Input predefiniti  XAUUSD sono preparati!  ( deposito 600$ leva 500x)  Queste non sono le impostazioni migliori.

Scarica interessanti file set QUI per il mio broker consigliato.  I vecchi file di settaggio non possono più essere utilizzati nei commenti.

Per ottenere file set più ottimizzati per BTCUSD, XAUUSD e FX strumenti, contatta lo sviluppatore dopo l’acquisto del prodotto. 

La possibilità di funzionare su più grafici diversi contemporaneamente è una funzionalità migliorata dell’EA. Puoi aumentare le tue aspettative di profitto mensile.

Se scrivi una recensione senza utilizzare realmente l’EA, sarà considerata una truffa!

Se vuoi acquistare la versione a vita, inviami un messaggio.


Funzionalità dell’EA

Opzioni di trading avanzate:

  • Take Profit speciale per la prima posizione:
    Puoi impostare un Take Profit più basso nelle prime operazioni per aumentare la probabilità di vincita.
  • Controllo dello spread:
    Imposta un limite massimo di spread per evitare esecuzioni d’ordine sfavorevoli.
  • Spread critico:
    Se lo spread si allarga troppo durante un ciclo, l’EA sospende il ciclo e riprende quando lo spread torna alla normalità.
  • Controllo automatico dello slippage:
    Se il broker applica slippage sulle operazioni, l’EA lo rileva e aggiorna i valori TP, SL, prezzo degli ordini attivi e pendenti.

Supporto multi-parità & multi EA:

Se vuoi impedire nuove operazioni mentre una posizione è aperta, inserisci la lista dei Magic Number degli EA da bloccare (esempio: 12345,65431,34123).
Questa funzione blocca solo la prima operazione del ciclo e permette agli altri EA di aprire posizioni in sequenza, evitando un aumento del drawdown.
Nelle versioni future questa funzione sarà migliorata per permettere di aprire Buy senza bloccare Sell su altri strumenti.
Sarà anche possibile evitare il blocco su Buy->Buy o Sell->Sell.

  • Blocked Magic Numbers : non apre operazioni se ce ne sono con lo stesso Magic Number.
  • Allowed Only Reversal Direction : apre operazioni solo nella direzione opposta alla posizione esistente.
  • Allowed Only Same Direction : apre operazioni solo nella stessa direzione della posizione esistente.

Protezione da attacchi di spoofing:

Meccanismo difensivo sviluppato per contrastare manipolazioni che prendono di mira in particolare i trader algoritmici. Né le borse centralizzate né i broker sapranno il tuo punto di vendita. Questa funzione è essenziale per i robot popolari. I risultati dei backtest non si ripetono sempre identici a causa di manipolazioni e condizioni di mercato variabili.

  • Nasconde il livello reale di TP: impedisce al broker di vedere il TP riducendo il rischio di manipolazione.
  • Applica una strategia di uscita nascosta: la posizione viene chiusa manualmente non appena il prezzo raggiunge l’obiettivo.
  • Garantisce un ambiente di trading più equo: permette di completare l’operazione senza cadere nelle trappole degli algoritmi.
  • Preparato per gli slippage: considera l’allargamento dello spread nelle uscite improvvise. Nella maggior parte dei casi questo slippage può essere favorevole al trader. Questa protezione è un grande vantaggio per i trader professionisti, specialmente nei mercati a bassa liquidità o con broker aggressivi.

Moltiplicatore di volume dinamico:

L’obiettivo è aumentare automaticamente il numero di operazioni anziché la dimensione del lotto man mano che il capitale cresce. Così gestisci più facilmente i limiti di lotto imposti dal broker e puoi rivendere più facilmente le tue posizioni. In un ambiente multi-EA è consigliato usare la modalità basata sull’Equity.

  • Basato sul saldo (Balance-based)
  • Basato sull’equity (Equity-based)

Nota: è presente una funzione intelligente di memorizzazione del saldo. Anche se Equity e Balance diminuiscono a causa di altre operazioni, l’EA ricorda il saldo all’avvio del ciclo e continua ad aprire operazioni con la dimensione del lotto successiva. Puoi quindi prelevare o aggiungere fondi al conto.

Strategie di ingresso posizione:

Per la prima posizione di un ciclo, sono offerte più opzioni strategiche per massima flessibilità. Iniziare un ciclo quando il trend è forte riduce i rischi, quindi sono state sviluppate diverse strategie e messe a tua disposizione.

  • Pattern di candele + ATR
  • Indicatore ADX
  • Indicatore personalizzato

Indicatore personalizzato – (la tua strategia speciale):

Conosci un metodo migliore per rilevare se il grafico si muoverà verticalmente piuttosto che orizzontalmente? Hai un indicatore per questo? Allora usalo e testalo. Puoi utilizzare un indicatore trovato sul mercato o sviluppato da te. Basta fornire correttamente il nome del percorso.

Dopo aver selezionato l’indicatore personalizzato, devi conoscere il valore dell’indice Buffer. Di solito, quando aggiungi un indicatore al grafico, i nuovi valori che appaiono nella finestra “Data Window” corrispondono ai valori dell’indicatore, indicizzati in ordine 0,1,2. Tuttavia, alcuni indicatori possono avere un ordine differente. Devi contattare lo sviluppatore dell’indicatore. Il valore Shift indica la candela in cui vuoi catturare il segnale. 0 rappresenta la candela corrente, 1 la candela completata.

Controllo delle autorizzazioni temporali:

La forza del trend varia nelle ore del giorno; puoi limitare le operazioni a determinati giorni e orari. Inserisci i giorni in cui non vuoi fare trading in numeri (es. 1,2,3,4,5,6,7). 6 e 7 corrispondono a sabato e domenica. Per gli orari, imposta gli intervalli consentiti nel formato HH:MM–HH:MM (es. 03:30–21:30 o 21:30–03:00).

Nota : l’EA impedisce l’apertura della prima posizione del ciclo durante i primi 75 minuti di ogni giorno di trading.

Impostazione protezione gap:

Se abilitato (true), durante il riporto delle posizioni nel weekend, apre una nuova posizione nella direzione opposta per fare hedging e prevenire perdite dovute a gap elevati del lunedì mattina. L’hedging viene disattivato all’ora impostata il lunedì e il ciclo riprende da dove era stato interrotto. Se l’hedging si chiude con un guadagno o una perdita, i valori TP e SL della posizione originale vengono aggiornati di conseguenza.
Questa funzione consente di includere in sicurezza il venerdì nelle autorizzazioni di trading settimanali.

Impostazione tempo di riposo del mercato:

Timer di attesa che impediscono l’apertura immediata di una nuova operazione dopo movimenti volatili:

  • After Last Trade Pending Timer :
    Attende un certo numero di candele dopo la chiusura dell’ultima posizione (es. 6 candele su un grafico H1).

Protezione festività bancarie:

Durante i periodi festivi, l’equilibrio tra acquirenti e venditori viene perturbato e possono verificarsi movimenti laterali imprevedibili. Puoi vietare l’apertura della prima posizione del ciclo prima o dopo un certo numero di giorni festivi.

Esempio: non iniziare un ciclo 2 giorni prima o 2 giorni dopo una festività

  • Il database delle festività contiene dati USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD, CNY dal 2022 al 2025.

Adattamento dinamico dei pips:

I valori TP e Distance si adattano automaticamente in base alle variazioni del prezzo di mercato. Questo è particolarmente utile per XAUUSD e per i test a lungo termine.
Una variazione del 1% su un grafico di 5 anni fa non corrisponde ai valori attuali in punti, quindi l’adattamento dinamico dei valori di input risponde a questa esigenza.

  • Prezzo base: punto di riferimento del prezzo.
  • Intervallo di prezzo: soglia di variazione del prezzo (es. 200).
  • Percentuale: percentuale applicata quando il prezzo cambia questa soglia (es. 10%).

Esempio: se il prezzo dell’oro sale da 3000$ a 3300$, con Distance a 1300 punti e Percentuale al 10%, Distance viene automaticamente regolato a 1430 punti.

Curiosità: il costo di produzione di un’oncia d’oro dichiarato dalle miniere è circa 1600$. Il prezzo di vendita attuale è circa 3200$. La differenza è 1600$. Ho notato che impostando la soglia di variazione del prezzo a 200$ e la percentuale al 13%, ottengo il valore ottimale.


Consigli per l’uso

Ottimizza i parametri di ingresso per ogni strumento:

  1. Regola la lista delle dimensioni dei lotti facendo attenzione al rapporto tra Distance e Take Profit.
  2. Imposta “After Trade Timer” su “True” per dare al mercato un riposo di 6–12 ore.
  3. Regola il Dynamic Volume Multiplier per una crescita composta del capitale.
  4. Testa la funzione Dynamic Pips per i test a lungo termine (uso professionale).
  5. Usa il filtro Bank Holiday per evitare di operare in condizioni di mercato sfavorevoli.
  6. Installa questo EA su più coppie e usa la lista Blocked Magic per operare più frequentemente.
  7. Aumenta i tuoi profitti utilizzando la lista Allowed Magic per configurare più file set.
  8. Prova a attivare la funzione Gap Protection per evitare i gap del weekend.

Nota: il saldo minimo richiesto è mostrato sul grafico.


Informazioni sullo sviluppatore

Ha superato i 10 anni di carriera nello sviluppo software. Appassionato di finanza e matematica, con più di 2 anni dedicati allo sviluppo di robot di trading algoritmico. Ha numerosi algoritmi e strategie di sua creazione. È orgoglioso della sua capacità di sviluppare strategie algoritmo partendo da qualsiasi indicatore. Pubblica gratuitamente i suoi robot professionali, convinto che ciò contribuisca maggiormente alla sua crescita in conoscenze ed esperienza. Tiene molto ai feedback e suggerimenti degli utenti.

Se ti piacciono i miei robot e vuoi essere aggiornato sulle nuove funzionalità, unisciti al mio canale: Furkan's Robots



Recensioni 22
Tan James
160
Tan James 2025.09.23 08:11 
 

Furkan answered all my questions, tested before purchasing. This has good potential and Furkan puts in the work in this bot.

Sacha Franck Desire Crepin
154
Sacha Franck Desire Crepin 2025.09.18 13:12 
 

The algorithm is very efficient and works perfectly. Furthermore, the developer is very responsive; he provided me with a lot of support during the installation process.

wda24729
24
wda24729 2025.09.18 10:47 
 

I was using this EA for the last month on a single Demo account and I'm now running it on live accounts, using 4No. $1800 with different set files to distribute risk. To date, it has been very successful and the complexity of how the EA works is very impressive. The developer is very proactive, constantly updating and improving the EA and always there to answer any questions, and Ive certainly had a few. One more month of rental then I will purchase. Highly recommended

Tan James
160
Tan James 2025.09.23 08:11 
 

Furkan answered all my questions, tested before purchasing. This has good potential and Furkan puts in the work in this bot.

Huseyin Furkan Ozturk
41163
Risposta dello sviluppatore Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.23 18:16
Thank you for your review. I hope to keep improving this more and more for my clients’ happiness 🙏
Sacha Franck Desire Crepin
154
Sacha Franck Desire Crepin 2025.09.18 13:12 
 

The algorithm is very efficient and works perfectly. Furthermore, the developer is very responsive; he provided me with a lot of support during the installation process.

Huseyin Furkan Ozturk
41163
Risposta dello sviluppatore Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.19 10:16
Thank you! I’m happy it’s working well for you and glad I could help with the installation. Wishing you continued success and steady profits 🙏
wda24729
24
wda24729 2025.09.18 10:47 
 

I was using this EA for the last month on a single Demo account and I'm now running it on live accounts, using 4No. $1800 with different set files to distribute risk. To date, it has been very successful and the complexity of how the EA works is very impressive. The developer is very proactive, constantly updating and improving the EA and always there to answer any questions, and Ive certainly had a few. One more month of rental then I will purchase. Highly recommended

Huseyin Furkan Ozturk
41163
Risposta dello sviluppatore Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.19 10:14
Your feedback truly means a lot to me. I’m so glad to see the EA performing well for you, and your trust and kind words really motivate me to keep improving. Thank you for the support ❤️
Barış ŞENYERLİ
25
Barış ŞENYERLİ 2025.09.14 08:41 
 

I’ve been working with Furkan in forex trading for over a year, and he’s an outstanding algorithmic trader. He consistently ranks at the top he was even the #1 trader at another broker. Furkan always knows exactly what he’s doing, and his strategies are solid and well thought-out.

Huseyin Furkan Ozturk
41163
Risposta dello sviluppatore Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.15 17:38
Thank you so much for your amazing feedback. Wishing you continued success and steady profits ❤️
Mahmut Yanikkaya
98
Mahmut Yanikkaya 2025.09.09 20:10 
 

I’m absolutely blown away by the VolumeHedger EA from Huseyin Furkan Ozturk for MetaTrader 5! It’s a rock-solid performer on Gold, and crypto, delivering awesome results like 30% monthly profit on XAUUSD . The real star here is the incredible set file collection—these are meticulously crafted after extensive testing for different brokers, Gold, and cryptocurrencies. They make setup a breeze and work like magic with brokers like HFM and PuPrime. Super easy to use, backed by top-notch support, this EA is a must-have for any trader. Love it!

Huseyin Furkan Ozturk
41163
Risposta dello sviluppatore Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.12 09:48
Thank you so much for your amazing feedback ❤️ Wishing you continued success and steady profits 🚀
schulz2021
121
schulz2021 2025.08.30 10:57 
 

Excellent individual and proactive support. EA with very intelligent and unique features. Very broadly applicable and customizable thanks to the use of individual indicators.

Huseyin Furkan Ozturk
41163
Risposta dello sviluppatore Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.31 18:46
Thank you for the great feedback! 🙏 I’m happy to know you value the support and unique features. I’ll keep working to make the EA even more versatile and effective. ❤️
Buğra Özgürsoy
28
Buğra Özgürsoy 2025.08.28 10:32 
 

I have been using it for a while now, and the experience has been very positive. The level of support is outstanding, and the balance between profit and risk is truly impressive. It’s definitely something I would recommend to others. Furkan stands out as an exceptional software developer. His algorithm is built in a unique way, handling numerous edge cases that most others overlook. This makes the solution both reliable and innovative.

Huseyin Furkan Ozturk
41163
Risposta dello sviluppatore Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.31 18:46
Thank you so much for your kind words! 🙏 I’m really glad to hear you’re having a positive experience. Your feedback motivates me to keep improving and delivering even better solutions. 🚀
Marco Russo
253
Marco Russo 2025.08.26 14:10 
 

This EA is brilliant, never saw anything like this. Furkan is a genius and a very reliable seller, he answered politely and fast to every doubts. I will update with the results on real trading in the next months.

Huseyin Furkan Ozturk
41163
Risposta dello sviluppatore Huseyin Furkan Ozturk 2025.09.02 21:42
Thank you so much for your amazing feedback! I’m really happy you’re satisfied with the EA and my support ❤️
Christian Quintavalle
335
Christian Quintavalle 2025.08.24 22:59 
 

Ottimo supporto, consiglio questo EA, tantissimo file set per ogni esigenza... ma bisogna rispettare i parametri !!

Huseyin Furkan Ozturk
41163
Risposta dello sviluppatore Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.25 12:09
Thank you for your review ❤️ This is a very complex system, which is why I need to provide the maximum level of support. Using an EA is not simple, but I am doing my best to turn it into a reliable algorithm. I hope we can work together in the long run. Best regards 🙏
Correcttrader FONT
553
Correcttrader FONT 2025.08.19 12:23 
 

Great EA. I can imagine it takes some time to compose such EA. Composer or developer is ready to make special setfiles according your needs. He is also listening to your suggestions. This alone is already worth the price of buying this robot. Testing seems very good, real trading even better! Within one month I will update my experience. I am sure it will be more than good. Five stars without hesitation or doubt.

Huseyin Furkan Ozturk
41163
Risposta dello sviluppatore Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.20 12:03
I am thrilled to have users like you who recognize the value and effort put into this EA. Looking forward to hearing your profits. ❤️❤️❤️
Yassin Geerdink
161
Yassin Geerdink 2025.08.15 12:33 
 

From the very first day, this EA has exceeded my expectations, not only in performance but also in the level of professionalism and dedication behind it. The system is brilliantly engineered with advanced risk management, hedging capabilities, spoofing protection, gap control, and dynamic settings that truly adapt to real market conditions. It’s rare to find a trading tool that combines innovation, stability, and profitability so effectively. But what really makes the difference is Furkan. He is patient, knowledgeable, very ensuring (!!!) and genuinely committed to every user so they all get the best possible results. He takes the time to explain the logic, fine-tune set files to your personal needs, and guide you through both the technical and strategic aspects of trading. You’re never left guessing, you learn, you improve, and you see results. Trading with this EA feels safe, even in volatile markets, because you know the system is designed with real-world challenges in mind, and you have Furkan in your corner, ready to assist. I’ve not only learned a great deal from Furkan’s insights, but I’ve also seen consistent profits and improved my overall trading confidence. If you’re looking for a professional-grade trading solution with genuine support from someone who cares, this is it.

Huseyin Furkan Ozturk
41163
Risposta dello sviluppatore Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.16 23:39
🚀💙❤️🙏😊🙏💙❤️🚀
mrea59
1631
mrea59 2025.08.06 16:38 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Huseyin Furkan Ozturk
41163
Risposta dello sviluppatore Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.07 14:58
We’ll be working together. Every time market conditions change, I’ll analyze the situation and suggest updates to the set files if needed. I’m looking forward to seeing your profits ❤️
karaif
29
karaif 2025.08.04 20:30 
 

I’ve used all of your robots. I purchased this EA with a lifetime price, and it paid for itself in a short time. You’re a very talented developer. I’m excited to buy your upcoming robots as well. Thank you for sharing your work with us! ✨❤️

Huseyin Furkan Ozturk
41163
Risposta dello sviluppatore Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.06 11:26
Thank you so much for your kind words and support! 😊 It truly means a lot to me. I'm glad the EA delivered great results for you 🚀💙
Patcyber
84
Patcyber 2025.08.03 04:59 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Huseyin Furkan Ozturk
41163
Risposta dello sviluppatore Huseyin Furkan Ozturk 2025.08.04 17:37
Wishing you continued success and steady profits! ❤️
TROJAN
26
TROJAN 2025.07.27 14:56 
 

I just purchased the the EA today, looking forward for a great result, i also used the other EA he made and its running great., the support he gave to me from the start until i purchased the EA is very extreme, every single question i ask he replied fast. I will update again after a week for the result.

Huseyin Furkan Ozturk
41163
Risposta dello sviluppatore Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.28 21:59
I'm very excited too. Don't forget to share a screenshot of your profits with me. Wishing you continued success and steady profits! ❤️
Emerson Famisan
39
Emerson Famisan 2025.07.27 13:27 
 

My brother, bro, sir and my friend. You're one of a kind, a genius. thanks for the assistance and providing customize set file for me, you're ea is already running and waiting for result after a week. I'll keep in touch for your update. I'm not just a costumer buying your ea but i'm a fan of yours, your development and achievements.

Huseyin Furkan Ozturk
41163
Risposta dello sviluppatore Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.28 21:58
I don’t even know what to say. I’m touched. I’m happy and truly motivated. I really love your country and your people too. Wishing you all the best in your life ❤️
nvmh0103
26
nvmh0103 2025.07.25 08:49 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Huseyin Furkan Ozturk
41163
Risposta dello sviluppatore Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.26 23:13
Glad I could help. I hope you make all the profits you're hoping for ❤️
Jeremy Nicolaj Van Hoorn
235
Jeremy Nicolaj Van Hoorn 2025.07.23 15:59 
 

Great support and help from the seller i activated the bot today on my live account and it looks good! ive got a custom made setfile from the devoloper so that will also say the puts time and effort into the buyers :) for now i did close my first trade full profit over a month i will give again a update over the trading ! VolumeHedger has a good price and is looks high quality!

Huseyin Furkan Ozturk
41163
Risposta dello sviluppatore Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.24 13:05
Thank you so much for your kind words and detailed feedback.
I gave you the most profitable set file, It's a bit risky but it will be worth it 💰 Wishing you consistent profits and continued success with VolumeHedger! 🙏
sanches198
59
sanches198 2025.07.21 20:40 
 

thank you for your support and for creating a file that fits my account size. l highly recommend it to anyone looking for a profitable EA with a very transparent developer who is very good at what they do. l've had several EA, and none compare to VolumeHedge

Huseyin Furkan Ozturk
41163
Risposta dello sviluppatore Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.28 21:59
I'm really glad to hear that! I truly appreciate your feedback. I hope we continue working together for a long time and achieve consistent success side by side. 🙏
ambighen
376
ambighen 2025.07.20 21:32 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Huseyin Furkan Ozturk
41163
Risposta dello sviluppatore Huseyin Furkan Ozturk 2025.07.21 22:33
I understand that trust takes time, and I appreciate you giving me the opportunity to prove myself. I’m doing my best to deliver high-quality custom set files tailored for you. Wishing you successful and profitable trades ahead!
