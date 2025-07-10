VolumeHedger EA

Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.)

Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot.



Con Volume Hedger EA

Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA!

Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combina la strategia Martingale con l’hedging e una gestione intelligente del rischio nei mercati ad alta volatilità. Invece di cercare di prevedere la direzione del trend, analizza il volume degli acquisti e delle vendite per entrare sul mercato con strategie di ingresso intelligenti. Con i file di settaggio adeguati, può ottenere risultati efficaci su diversi strumenti come Forex, Oro, Azioni e Cripto. Eccelle particolarmente su strumenti che presentano variazioni pericolose o trend stabili. Il processo di trading si svolge tramite un ciclo bidirezionale avviato a una certa soglia di volume. L’avvio corretto di questo ciclo riduce i rischi e aumenta i potenziali guadagni.

Apre posizioni sistematiche sia in acquisto (Buy) che in vendita (Sell).

Quando l’hedging è attivo, chiude le vecchie posizioni per minimizzare le perdite.

Rileva lo slippage e apporta le necessarie correzioni.

Dopo il primo ciclo, analizza il mercato per ridurre ulteriormente il rischio (il rischio di perdita diminuisce dopo il primo ciclo).

Saldo minimo: 10$

Leva consigliata: 500x e oltre (se inferiore, aumenta il tuo saldo)

Spread: Indifferente

Velocità del server: Indifferente (performance ottimale anche con 500ms di latenza)

La prima operazione aperta avvia un ciclo. Le regole nel file di settaggio si applicano solo a questa prima operazione. Il ciclo termina solo se si ottiene un profitto o si raggiunge il limite di posizioni. Il ciclo termina con la chiusura in profitto dell’ultima posizione. Se manca margine o il limite di posizioni è raggiunto, chiude in perdita.

Input predefiniti XAUUSD sono preparati! ( deposito 600$ leva 500x) Queste non sono le impostazioni migliori. Scarica interessanti file set QUI per il mio broker consigliato. I vecchi file di settaggio non possono più essere utilizzati nei commenti. Per ottenere file set più ottimizzati per BTCUSD, XAUUSD e FX strumenti, contatta lo sviluppatore dopo l'acquisto del prodotto. La possibilità di funzionare su più grafici diversi contemporaneamente è una funzionalità migliorata dell'EA. Puoi aumentare le tue aspettative di profitto mensile. Se scrivi una recensione senza utilizzare realmente l'EA, sarà considerata una truffa! Se vuoi acquistare la versione a vita, inviami un messaggio.

Funzionalità dell’EA



Opzioni di trading avanzate:

Take Profit speciale per la prima posizione:

Puoi impostare un Take Profit più basso nelle prime operazioni per aumentare la probabilità di vincita.

Puoi impostare un Take Profit più basso nelle prime operazioni per aumentare la probabilità di vincita. Controllo dello spread:

Imposta un limite massimo di spread per evitare esecuzioni d’ordine sfavorevoli.

Imposta un limite massimo di spread per evitare esecuzioni d’ordine sfavorevoli. Spread critico:

Se lo spread si allarga troppo durante un ciclo, l’EA sospende il ciclo e riprende quando lo spread torna alla normalità.

Se lo spread si allarga troppo durante un ciclo, l’EA sospende il ciclo e riprende quando lo spread torna alla normalità. Controllo automatico dello slippage:

Se il broker applica slippage sulle operazioni, l’EA lo rileva e aggiorna i valori TP, SL, prezzo degli ordini attivi e pendenti.

Supporto multi-parità & multi EA:

Se vuoi impedire nuove operazioni mentre una posizione è aperta, inserisci la lista dei Magic Number degli EA da bloccare (esempio: 12345,65431,34123).

Questa funzione blocca solo la prima operazione del ciclo e permette agli altri EA di aprire posizioni in sequenza, evitando un aumento del drawdown.

Nelle versioni future questa funzione sarà migliorata per permettere di aprire Buy senza bloccare Sell su altri strumenti.

Sarà anche possibile evitare il blocco su Buy->Buy o Sell->Sell.

Blocked Magic Numbers : non apre operazioni se ce ne sono con lo stesso Magic Number.

Allowed Only Reversal Direction : apre operazioni solo nella direzione opposta alla posizione esistente.

Allowed Only Same Direction : apre operazioni solo nella stessa direzione della posizione esistente.

Protezione da attacchi di spoofing:

Meccanismo difensivo sviluppato per contrastare manipolazioni che prendono di mira in particolare i trader algoritmici. Né le borse centralizzate né i broker sapranno il tuo punto di vendita. Questa funzione è essenziale per i robot popolari. I risultati dei backtest non si ripetono sempre identici a causa di manipolazioni e condizioni di mercato variabili.



Nasconde il livello reale di TP: impedisce al broker di vedere il TP riducendo il rischio di manipolazione.

Applica una strategia di uscita nascosta: la posizione viene chiusa manualmente non appena il prezzo raggiunge l’obiettivo.

Garantisce un ambiente di trading più equo: permette di completare l’operazione senza cadere nelle trappole degli algoritmi.

Preparato per gli slippage: considera l’allargamento dello spread nelle uscite improvvise. Nella maggior parte dei casi questo slippage può essere favorevole al trader. Questa protezione è un grande vantaggio per i trader professionisti, specialmente nei mercati a bassa liquidità o con broker aggressivi.

Moltiplicatore di volume dinamico:

L’obiettivo è aumentare automaticamente il numero di operazioni anziché la dimensione del lotto man mano che il capitale cresce. Così gestisci più facilmente i limiti di lotto imposti dal broker e puoi rivendere più facilmente le tue posizioni. In un ambiente multi-EA è consigliato usare la modalità basata sull’Equity.

Basato sul saldo (Balance-based)

Basato sull’equity (Equity-based)

Nota: è presente una funzione intelligente di memorizzazione del saldo. Anche se Equity e Balance diminuiscono a causa di altre operazioni, l’EA ricorda il saldo all’avvio del ciclo e continua ad aprire operazioni con la dimensione del lotto successiva. Puoi quindi prelevare o aggiungere fondi al conto.

Strategie di ingresso posizione:

Per la prima posizione di un ciclo, sono offerte più opzioni strategiche per massima flessibilità. Iniziare un ciclo quando il trend è forte riduce i rischi, quindi sono state sviluppate diverse strategie e messe a tua disposizione.

Pattern di candele + ATR

Indicatore ADX

Indicatore personalizzato

Indicatore personalizzato – (la tua strategia speciale): Conosci un metodo migliore per rilevare se il grafico si muoverà verticalmente piuttosto che orizzontalmente? Hai un indicatore per questo? Allora usalo e testalo. Puoi utilizzare un indicatore trovato sul mercato o sviluppato da te. Basta fornire correttamente il nome del percorso.



Dopo aver selezionato l’indicatore personalizzato, devi conoscere il valore dell’indice Buffer. Di solito, quando aggiungi un indicatore al grafico, i nuovi valori che appaiono nella finestra “Data Window” corrispondono ai valori dell’indicatore, indicizzati in ordine 0,1,2. Tuttavia, alcuni indicatori possono avere un ordine differente. Devi contattare lo sviluppatore dell’indicatore. Il valore Shift indica la candela in cui vuoi catturare il segnale. 0 rappresenta la candela corrente, 1 la candela completata.

Controllo delle autorizzazioni temporali:

La forza del trend varia nelle ore del giorno; puoi limitare le operazioni a determinati giorni e orari. Inserisci i giorni in cui non vuoi fare trading in numeri (es. 1,2,3,4,5,6,7). 6 e 7 corrispondono a sabato e domenica. Per gli orari, imposta gli intervalli consentiti nel formato HH:MM–HH:MM (es. 03:30–21:30 o 21:30–03:00).

Nota : l’EA impedisce l’apertura della prima posizione del ciclo durante i primi 75 minuti di ogni giorno di trading.

Impostazione protezione gap:

Se abilitato (true), durante il riporto delle posizioni nel weekend, apre una nuova posizione nella direzione opposta per fare hedging e prevenire perdite dovute a gap elevati del lunedì mattina. L’hedging viene disattivato all’ora impostata il lunedì e il ciclo riprende da dove era stato interrotto. Se l’hedging si chiude con un guadagno o una perdita, i valori TP e SL della posizione originale vengono aggiornati di conseguenza.

Questa funzione consente di includere in sicurezza il venerdì nelle autorizzazioni di trading settimanali.

Impostazione tempo di riposo del mercato:

Timer di attesa che impediscono l’apertura immediata di una nuova operazione dopo movimenti volatili:

After Last Trade Pending Timer :

Attende un certo numero di candele dopo la chiusura dell’ultima posizione (es. 6 candele su un grafico H1).

Protezione festività bancarie:

Durante i periodi festivi, l’equilibrio tra acquirenti e venditori viene perturbato e possono verificarsi movimenti laterali imprevedibili. Puoi vietare l’apertura della prima posizione del ciclo prima o dopo un certo numero di giorni festivi.

Esempio: non iniziare un ciclo 2 giorni prima o 2 giorni dopo una festività



Il database delle festività contiene dati USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD, NZD, CNY dal 2022 al 2025.

Adattamento dinamico dei pips:

I valori TP e Distance si adattano automaticamente in base alle variazioni del prezzo di mercato. Questo è particolarmente utile per XAUUSD e per i test a lungo termine.

Una variazione del 1% su un grafico di 5 anni fa non corrisponde ai valori attuali in punti, quindi l’adattamento dinamico dei valori di input risponde a questa esigenza.

Prezzo base: punto di riferimento del prezzo.

Intervallo di prezzo: soglia di variazione del prezzo (es. 200).

Percentuale: percentuale applicata quando il prezzo cambia questa soglia (es. 10%).

Esempio: se il prezzo dell’oro sale da 3000$ a 3300$, con Distance a 1300 punti e Percentuale al 10%, Distance viene automaticamente regolato a 1430 punti.

Curiosità: il costo di produzione di un’oncia d’oro dichiarato dalle miniere è circa 1600$. Il prezzo di vendita attuale è circa 3200$. La differenza è 1600$. Ho notato che impostando la soglia di variazione del prezzo a 200$ e la percentuale al 13%, ottengo il valore ottimale.

Consigli per l’uso

Ottimizza i parametri di ingresso per ogni strumento:

Regola la lista delle dimensioni dei lotti facendo attenzione al rapporto tra Distance e Take Profit. Imposta “After Trade Timer” su “True” per dare al mercato un riposo di 6–12 ore. Regola il Dynamic Volume Multiplier per una crescita composta del capitale. Testa la funzione Dynamic Pips per i test a lungo termine (uso professionale). Usa il filtro Bank Holiday per evitare di operare in condizioni di mercato sfavorevoli. Installa questo EA su più coppie e usa la lista Blocked Magic per operare più frequentemente. Aumenta i tuoi profitti utilizzando la lista Allowed Magic per configurare più file set. Prova a attivare la funzione Gap Protection per evitare i gap del weekend.

Nota: il saldo minimo richiesto è mostrato sul grafico.

Informazioni sullo sviluppatore

Ha superato i 10 anni di carriera nello sviluppo software. Appassionato di finanza e matematica, con più di 2 anni dedicati allo sviluppo di robot di trading algoritmico. Ha numerosi algoritmi e strategie di sua creazione. È orgoglioso della sua capacità di sviluppare strategie algoritmo partendo da qualsiasi indicatore. Pubblica gratuitamente i suoi robot professionali, convinto che ciò contribuisca maggiormente alla sua crescita in conoscenze ed esperienza. Tiene molto ai feedback e suggerimenti degli utenti.

