Quantum Bitcoin EA
- Experts
- Bogdan Ion Puscasu
- Versione: 3.0
- Aggiornato: 1 settembre 2025
- Attivazioni: 10
Entra nel futuro del trading di Bitcoin con Quantum Bitcoin EA , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute.
IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione.
Quantum Bitcoin EA prospera nel timeframe H1, impiegando una strategia di trend-following che cattura l'essenza dello slancio del mercato. Sfrutta un sofisticato approccio a griglia per garantire che ogni ciclo di trading si concluda con una vittoria, trasformando la volatilità da una sfida in un'opportunità. Il mercato Bitcoin funziona in cicli lunghi 4 anni e Quantum Bitcoin EA è stato ottimizzato per catturare i modelli che si verificano durante ciascuno di questi cicli, assicurando che chiuderà sempre le negoziazioni in modo favorevole
Perché scegliere Quantum Bitcoin EA?
- Domina l'imprevedibile: progettato specificamente per Bitcoin, l'asset più volatile e dinamico al mondo.
- Precisione incentrata sulle tendenze: combina analisi delle tendenze all'avanguardia con punti di entrata e di uscita intelligenti.
- Sistema Win-Sealed Grid: impiega una strategia innovativa per gestire le negoziazioni e garantire transazioni vincenti costanti.
- Eccellenza collaudata: dai creatori di Quantum Emperor, Quantum Queen e Quantum StarMan, strumenti rinomati e apprezzati da migliaia di trader in tutto il mondo
Raccomandazioni:
- Coppia di valute: BTCUSD (BITCOIN
- Periodo: H1
- Deposito minimo: $ 1000
- Tipo di account: ECN, Raw o Razor con spread molto bassi. Chiedimi in privato i broker consigliati
- IMPORTANTE: è molto importante utilizzare conti con SPREAD BASSI per ottenere i migliori risultati!
- Leva finanziaria - 1:500
- Tipo di conto: Copertura
Domina il mercato delle criptovalute
Quantum Bitcoin non è solo un altro bot di trading; è una potenza di brillantezza strategica progettata per battere il mercato nel suo stesso gioco. Che tu stia navigando tra gli alti di una corsa al rialzo o le profondità di un pullback, Quantum Bitcoin rimane in vantaggio, prendendosi cura del tuo portafoglio con la massima precisione.
Unisciti alla Rivoluzione Quantistica
Trasforma il modo in cui fai trading di Bitcoin con Quantum Bitcoin EA. Sfrutta un EA che non solo sopravvive alla tempesta, ma prospera in essa .
I bought this quantum bitcoin, it is really amazing... I am very comfortable with the trades. thanks