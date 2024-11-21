Quantum Bitcoin EA

4.95
Quantum Bitcoin EA : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo!


Entra nel futuro del trading di Bitcoin con Quantum Bitcoin EA , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute.


IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione.



Il prezzo aumenterà di $ 50 ogni 10 acquisti. Prezzo finale $ 1999

Canale Bitcoin/Queen quantistico:   Clicca qui

***Acquista Quantum Bitcoin EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi maggiori dettagli in privato!

Quantum Bitcoin EA prospera nel timeframe H1, impiegando una strategia di trend-following che cattura l'essenza dello slancio del mercato. Sfrutta un sofisticato approccio a griglia per garantire che ogni ciclo di trading si concluda con una vittoria, trasformando la volatilità da una sfida in un'opportunità. Il mercato Bitcoin funziona in cicli lunghi 4 anni e Quantum Bitcoin EA è stato ottimizzato per catturare i modelli che si verificano durante ciascuno di questi cicli, assicurando che chiuderà sempre le negoziazioni in modo favorevole

Perché scegliere Quantum Bitcoin EA?

  • Domina l'imprevedibile: progettato specificamente per Bitcoin, l'asset più volatile e dinamico al mondo.
  • Precisione incentrata sulle tendenze: combina analisi delle tendenze all'avanguardia con punti di entrata e di uscita intelligenti.
  • Sistema Win-Sealed Grid: impiega una strategia innovativa per gestire le negoziazioni e garantire transazioni vincenti costanti.
  • Eccellenza collaudata: dai creatori di Quantum Emperor, Quantum Queen e Quantum StarMan, strumenti rinomati e apprezzati da migliaia di trader in tutto il mondo


    Raccomandazioni:

  • Coppia di valute: BTCUSD (BITCOIN
  • Periodo: H1
  • Deposito minimo: $ 1000
  • Tipo di account: ECN, Raw o Razor con spread molto bassi. Chiedimi in privato i broker consigliati
  • IMPORTANTE: è molto importante utilizzare conti con SPREAD BASSI per ottenere i migliori risultati!
  • Leva finanziaria - 1:500
  • Tipo di conto: Copertura

Domina il mercato delle criptovalute

Quantum Bitcoin non è solo un altro bot di trading; è una potenza di brillantezza strategica progettata per battere il mercato nel suo stesso gioco. Che tu stia navigando tra gli alti di una corsa al rialzo o le profondità di un pullback, Quantum Bitcoin rimane in vantaggio, prendendosi cura del tuo portafoglio con la massima precisione.

Unisciti alla Rivoluzione Quantistica

Trasforma il modo in cui fai trading di Bitcoin con Quantum Bitcoin EA. Sfrutta un EA che non solo sopravvive alla tempesta, ma prospera in essa .


Recensioni 133
covcosay1
19
covcosay1 2025.09.11 08:37 
 

I bought this quantum bitcoin, it is really amazing... I am very comfortable with the trades. thanks

Ka Leung Jacky Chan
176
Ka Leung Jacky Chan 2025.08.26 03:14 
 

I purchased it and tested it with a demo account for a week, the result is impressive. I followed Bogdan's strategy on risk where i felt comfortable. Bogdan really responsive and always reply promptly.

jarrod emery
26
jarrod emery 2025.08.22 18:47 
 

Quantum Bitcoin EA has really impressed me with the results I’ve seen so far. Backtests have been outstanding, and it’s rare to find an EA that delivers this level of consistency across different market conditions. I’m currently running it on three live demo accounts as part of some prop firm challenges. Performance has been smooth and in line with what I expected from the backtests. The only thing to watch is daily drawdown since it uses a grid approach, but that’s the nature of the strategy. For personal capital accounts with 1:500 leverage (as the author recommends), it’s a great fit and has huge potential. If I had to point out one area for improvement, it would be the stats panel. At the moment it just says “Quantum Bitcoin is currently active” and reminds you to use the H1 timeframe. It would be great to see a few more useful stats up there — for example, total profit, or whether it’s currently active during London/New York sessions. Nothing major, just something that would make it more informative at a glance. Overall, I’m very happy with this EA and look forward to sharing more feedback as I gather additional results. Solid work from the author.

