US30 FiboRunner PRO Trend Only Multi Timeframe

US30 FiboRunner TrendOnly PRO Multi-Timeframe 是一款面向 MetaTrader 5 的专业 EA（智能交易系统），专为 US30（道琼斯）设计。

EA 只顺势交易，并在多个周期上使用 斐波那契回调区间（0.50–0.618）
通过“高周期把控质量 + 低周期增加机会”的组合，实现稳定、可控的交易系统。

本 EA 使用 市价单（Market Order），并在 OrderSend 下单时立即设置止损（StopLoss），从而避免常见的挂单/撤单等问题。

🔹 交易逻辑（简洁清晰）

EA 包含三套策略，并会智能优先级执行：

RUNNER – H4（主策略）

  • 趋势过滤：EMA50 / EMA200

  • 斐波那契回调 0.50–0.618

  • 50% 分批止盈 → 保本（BreakEven）→ 跟踪止损（Trailing Stop）

  • 目标：捕捉大级别趋势行情

MINI – M15（稳定型）

  • 只顺势的斐波那契回调

  • Rejection（拒绝形态/回踩确认）

  • 固定止损与止盈

  • 可选：基于 ATR 的动态止盈

MICRO – M5（可选）

  • 市场平稳时提供更多交易

  • 仅 TP & SL 管理

  • 默认关闭

🔹 功能与优势

  • 仅 US30，自动识别交易品种

  • 只做趋势方向（无震荡/横盘策略）

  • 多周期系统（H4 / M15 / M5）

  • 斐波那契 0.50–0.618 回调策略

  • 入场即设置止损（SL at Entry）

  • 无网格、无马丁、无套利

  • 针对 US30 的点差过滤

  • 分批止盈、保本与跟踪止损

  • 每日收盘平仓（苏黎世时间，EOD Close）

  • 错误风暴保护（KillSwitch）

  • 专业宽屏 Chart-HUD，含 Reset 按钮

🔹 图表 HUD（WideHUD）

内置 WideHUD 会显示：

  • 总盈亏（浮动 & 已实现）

  • RUNNER / MINI / MICRO 状态

  • 趋势偏向（EMA50/200）

  • 点差状态

  • 分批/跟踪状态

  • 交易统计

  • 图表内一键 RESET 按钮

🔹 测试说明（重要）

测试手数：

  • RUNNER（H4）= 2.0 手

  • MINI（M15）= 1.0 手

  • MICRO（M5）= 0.5 手

仅用于演示。手数可自由调整。结果会随风险设置、账户规模与券商条件而变化。

🔹 建议使用方式

  • 品种：US30（道琼斯 CFD）

  • 平台：MetaTrader 5

  • 周期：任意（EA 使用内部周期）

  • 建议：先用策略测试器与模拟账户测试

⚠️ 风险提示

CFD 与指数交易风险极高，可能导致本金全部损失。
历史表现不代表未来结果。
本 EA 不构成任何投资或金融建议。

