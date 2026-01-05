US30 FiboRunner PRO Trend Only Multi Timeframe

US30 FiboRunner TrendOnly PRO Multi-Timeframe 是一款面向 MetaTrader 5 的专业 EA（智能交易系统），专为 US30（道琼斯）设计。

EA 只顺势交易，并在多个周期上使用 斐波那契回调区间（0.50–0.618）。

通过“高周期把控质量 + 低周期增加机会”的组合，实现稳定、可控的交易系统。

本 EA 使用 市价单（Market Order），并在 OrderSend 下单时立即设置止损（StopLoss），从而避免常见的挂单/撤单等问题。

🔹 交易逻辑（简洁清晰）

EA 包含三套策略，并会智能优先级执行：

RUNNER – H4（主策略）

趋势过滤：EMA50 / EMA200

斐波那契回调 0.50–0.618

50% 分批止盈 → 保本（BreakEven）→ 跟踪止损（Trailing Stop）

目标：捕捉大级别趋势行情

MINI – M15（稳定型）

只顺势的斐波那契回调

Rejection（拒绝形态/回踩确认）

固定止损与止盈

可选：基于 ATR 的动态止盈

MICRO – M5（可选）

市场平稳时提供更多交易

仅 TP & SL 管理

默认关闭

🔹 功能与优势

仅 US30，自动识别交易品种

只做趋势方向（无震荡/横盘策略）

多周期系统（H4 / M15 / M5）

斐波那契 0.50–0.618 回调策略

入场即设置止损（SL at Entry）

无网格、无马丁、无套利

针对 US30 的点差过滤

分批止盈、保本与跟踪止损

每日收盘平仓（苏黎世时间，EOD Close）

错误风暴保护（KillSwitch）

专业宽屏 Chart-HUD，含 Reset 按钮

🔹 图表 HUD（WideHUD）

内置 WideHUD 会显示：

总盈亏（浮动 & 已实现）

RUNNER / MINI / MICRO 状态

趋势偏向（EMA50/200）

点差状态

分批/跟踪状态

交易统计

图表内一键 RESET 按钮

🔹 测试说明（重要）

测试手数：

RUNNER（H4）= 2.0 手

MINI（M15）= 1.0 手

MICRO（M5）= 0.5 手

仅用于演示。手数可自由调整。结果会随风险设置、账户规模与券商条件而变化。

🔹 建议使用方式

品种：US30（道琼斯 CFD）

平台：MetaTrader 5

周期：任意（EA 使用内部周期）

建议：先用策略测试器与模拟账户测试

⚠️ 风险提示

CFD 与指数交易风险极高，可能导致本金全部损失。

历史表现不代表未来结果。

本 EA 不构成任何投资或金融建议。