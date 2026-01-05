US30 FiboRunner PRO Trend Only Multi Timeframe
- 专家
- Alain Andras Korodi
- 版本: 1.24
- 激活: 10
US30 FiboRunner TrendOnly PRO Multi-Timeframe 是一款面向 MetaTrader 5 的专业 EA（智能交易系统），专为 US30（道琼斯）设计。
EA 只顺势交易，并在多个周期上使用 斐波那契回调区间（0.50–0.618）。
通过“高周期把控质量 + 低周期增加机会”的组合，实现稳定、可控的交易系统。
本 EA 使用 市价单（Market Order），并在 OrderSend 下单时立即设置止损（StopLoss），从而避免常见的挂单/撤单等问题。
🔹 交易逻辑（简洁清晰）
EA 包含三套策略，并会智能优先级执行：
RUNNER – H4（主策略）
-
趋势过滤：EMA50 / EMA200
-
斐波那契回调 0.50–0.618
-
50% 分批止盈 → 保本（BreakEven）→ 跟踪止损（Trailing Stop）
-
目标：捕捉大级别趋势行情
MINI – M15（稳定型）
-
只顺势的斐波那契回调
-
Rejection（拒绝形态/回踩确认）
-
固定止损与止盈
-
可选：基于 ATR 的动态止盈
MICRO – M5（可选）
-
市场平稳时提供更多交易
-
仅 TP & SL 管理
-
默认关闭
🔹 功能与优势
-
仅 US30，自动识别交易品种
-
只做趋势方向（无震荡/横盘策略）
-
多周期系统（H4 / M15 / M5）
-
斐波那契 0.50–0.618 回调策略
-
入场即设置止损（SL at Entry）
-
无网格、无马丁、无套利
-
针对 US30 的点差过滤
-
分批止盈、保本与跟踪止损
-
每日收盘平仓（苏黎世时间，EOD Close）
-
错误风暴保护（KillSwitch）
-
专业宽屏 Chart-HUD，含 Reset 按钮
🔹 图表 HUD（WideHUD）
内置 WideHUD 会显示：
-
总盈亏（浮动 & 已实现）
-
RUNNER / MINI / MICRO 状态
-
趋势偏向（EMA50/200）
-
点差状态
-
分批/跟踪状态
-
交易统计
-
图表内一键 RESET 按钮
🔹 测试说明（重要）
测试手数：
-
RUNNER（H4）= 2.0 手
-
MINI（M15）= 1.0 手
-
MICRO（M5）= 0.5 手
仅用于演示。手数可自由调整。结果会随风险设置、账户规模与券商条件而变化。
🔹 建议使用方式
-
品种：US30（道琼斯 CFD）
-
平台：MetaTrader 5
-
周期：任意（EA 使用内部周期）
-
建议：先用策略测试器与模拟账户测试
⚠️ 风险提示
CFD 与指数交易风险极高，可能导致本金全部损失。
历史表现不代表未来结果。
本 EA 不构成任何投资或金融建议。