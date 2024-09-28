The Infinity EA MT5

3.71

Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo

Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD, XAUUSD e AUDCAD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenza artificiale di analisi dei dati fornita dall'ultima versione di ChatGPT per rendere la tua esperienza di trading complessiva eccezionale.

Caratteristiche

  • Infinity EA sfrutta una strategia di scalping basata sull'intelligenza artificiale.
  • L'EA è integrato con ChatGPT-4 Turbo per l'analisi dei dati in tempo reale.
  • Infinity EA apprende costantemente dai dati di mercato utilizzando l'apprendimento automatico.
  • La gestione del rischio è al centro di Infinity EA, con funzionalità come le impostazioni fisse di Stop Loss e Take Profit che proteggono il capitale e bloccano i profitti.
  • L'EA esegue anche un'analisi avanzata delle candele per identificare ingressi di trading di alta qualità.
  • Infinity EA è completamente compatibile con le società di proprietà.

Prezzo promozionale: $ 599 fino a 5 acquisti | Prezzo successivo: $ 799 | Prezzo finale: $ 2999

Raccomandazioni

  • Capitale iniziale: $700.
  • Intervallo di tempo: qualsiasi.
  • Coppie di valute consigliate: XAUUSD (oro), GBPUSD e AUDCAD.
  • Broker: Broker consigliati con spread bassi come Tickmill, ICMarkets, RoboForex, FPMarkets, ecc.
  • VPS: per un trading senza interruzioni, si consiglia di utilizzare un VPS.
  • Impostazioni: Pre-ottimizzato per la facilità d'uso, non è richiesta alcuna configurazione aggiuntiva. Semplicemente plug and play.

Informazioni sullo sviluppatore

Con oltre un decennio di esperienza nel trading di forex e oro, ho dedicato la mia carriera allo sviluppo di consulenti esperti che automatizzano il processo di trading per trader di tutti i livelli. Il mio obiettivo è creare soluzioni di trading efficienti, sicure e costantemente redditizie.

Avviso di rischio: il trading sul mercato forex comporta un rischio significativo e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Le performance passate dell'Infinity EA non sono indicative dei risultati futuri. Assicurati di comprendere appieno i rischi coinvolti e di fare trading solo con denaro che puoi permetterti di perdere.


Recensioni 57
I Komang Bayu Antara
732
I Komang Bayu Antara 2025.09.24 15:23 
 

Good EA

Wachira Apicho
49
Wachira Apicho 2025.09.20 12:50 
 

I've been using The Infinity EA for a while now. It's very good and smart, and stable over the long term. If you're looking for an EA, I highly recommend The Infinity EA.

fralba
532
fralba 2025.09.11 23:27 
 

Been using this EA since mid March 2025. At first, I left the standard inputs and it had a huge loss on Gold. After that, I switched to much more conservative settings (low to zero risk on the 3 pairs) . On an initial balance of $500 on a real account, it has produced earnings of $171 to date, which is 34% in 6 months.

