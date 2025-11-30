Dragon Nova MT5
- Experts
- Yassine Mouhssine
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Dragon Nova MT5 – Robot di Trading Adattivo Multi-Coppia per MetaTrader 5 (EURUSD / USDJPY / GBPUSD / USDCAD)
Dragon Nova MT5 è un robot di trading automatico professionale (Expert Advisor) sviluppato per la piattaforma MetaTrader 5.
Opera sui principali cambi — EURUSD, USDJPY, GBPUSD e USDCAD — utilizzando un algoritmo adattivo avanzato (Adaptive Algorithm) che combina analisi della volatilità (Volatility Analysis), gestione dinamica del rischio (Dynamic Risk Control) e filtraggio intelligente dei segnali (Signal Filtering), offrendo prestazioni di trading precise, stabili e realistiche sui principali mercati Forex.
Caratteristiche Principali (Key Features of Dragon Nova MT5)
-
Motore Multi-Coppia (Multi-Currency Engine) – Opera contemporaneamente su EURUSD, USDJPY, GBPUSD e USDCAD con logiche indipendenti per ciascuna coppia.
-
Gestione Adattiva del Rischio (Adaptive Risk Management) – Regola automaticamente la dimensione del lotto (Lot Size), lo Stop Loss e il Take Profit in base alla volatilità in tempo reale.
-
Filtraggio Intelligente dei Segnali (Intelligent Signal Filtering) – Previene l’eccessiva esposizione analizzando le correlazioni tra coppie di valute.
-
Configurazione Plug-and-Trade – Parametri ottimizzati inclusi; non è necessaria un’ulteriore ottimizzazione.
-
Basso Consumo di CPU (Low CPU Load) – Prestazioni stabili su VPS e ambienti con più Expert Advisor.
Informazioni Tecniche (Technical Information)
-
Piattaforma: MetaTrader 5 (MT5)
-
Timeframe: M15
-
Coppie di Valute: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD
-
Deposito Minimo: $100
-
Dimensione Lotto (Lot Size): da 0.01
-
Tipi di Conto: ECN, Raw, Standard, Cent
-
Esecuzione: Completamente automatizzata (24/5)
Perché Scegliere Dragon Nova MT5 (Why Choose Dragon Nova MT5)
-
Sviluppato dopo migliaia di test di backtesting e forward testing.
-
Nessun utilizzo di martingale, grid o hedging.
-
Progettato per garantire stabilità, basso drawdown (Drawdown) e alta precisione.
-
Compatibile con tutti i broker che supportano MetaTrader 5.
-
Aggiornamenti regolari e supporto tecnico inclusi.
Supporto e Documentazione (User Support and Documentation)
Dopo l’acquisto di Dragon Nova MT5, gli utenti ricevono:
-
Un manuale dettagliato di installazione e configurazione (Installation Manual)
-
Assistenza personalizzata tramite messaggi MQL5
-
Aggiornamenti a vita e miglioramenti dell’algoritmo (Lifetime Updates)
Contesto di Sviluppo (Development Background)
Dragon Nova MT5 è stato sviluppato dopo oltre dieci mesi di ricerca multi-coppia e ottimizzazione algoritmica.
L’obiettivo era creare un sistema di trading intelligente e stabile (Expert Advisor) in grado di adattarsi a diverse condizioni di mercato senza eccessiva ottimizzazione o esposizione al rischio.
Note Importanti (Important Notes)
-
L’EA utilizza livelli interni di Stop Loss e Take Profit integrati nella logica di trading.
-
Le impostazioni manuali di SL/TP sono disattivate per mantenere l’integrità dell’algoritmo.
-
Si consiglia l’uso di un VPS per garantire un funzionamento stabile e continuo.