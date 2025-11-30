Dragon Nova MT5 – Robot di Trading Adattivo Multi-Coppia per MetaTrader 5 (EURUSD / USDJPY / GBPUSD / USDCAD)

Dragon Nova MT5 è un robot di trading automatico professionale (Expert Advisor) sviluppato per la piattaforma MetaTrader 5.

Opera sui principali cambi — EURUSD, USDJPY, GBPUSD e USDCAD — utilizzando un algoritmo adattivo avanzato (Adaptive Algorithm) che combina analisi della volatilità (Volatility Analysis), gestione dinamica del rischio (Dynamic Risk Control) e filtraggio intelligente dei segnali (Signal Filtering), offrendo prestazioni di trading precise, stabili e realistiche sui principali mercati Forex.

Caratteristiche Principali (Key Features of Dragon Nova MT5)

Motore Multi-Coppia (Multi-Currency Engine) – Opera contemporaneamente su EURUSD, USDJPY, GBPUSD e USDCAD con logiche indipendenti per ciascuna coppia.

Gestione Adattiva del Rischio (Adaptive Risk Management) – Regola automaticamente la dimensione del lotto (Lot Size), lo Stop Loss e il Take Profit in base alla volatilità in tempo reale.

Filtraggio Intelligente dei Segnali (Intelligent Signal Filtering) – Previene l’eccessiva esposizione analizzando le correlazioni tra coppie di valute.

Configurazione Plug-and-Trade – Parametri ottimizzati inclusi; non è necessaria un’ulteriore ottimizzazione.

Basso Consumo di CPU (Low CPU Load) – Prestazioni stabili su VPS e ambienti con più Expert Advisor.

Informazioni Tecniche (Technical Information)

Piattaforma: MetaTrader 5 (MT5)

Timeframe: M15

Coppie di Valute: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD

Deposito Minimo: $100

Dimensione Lotto (Lot Size): da 0.01

Tipi di Conto: ECN, Raw, Standard, Cent

Esecuzione: Completamente automatizzata (24/5)

Perché Scegliere Dragon Nova MT5 (Why Choose Dragon Nova MT5)

Sviluppato dopo migliaia di test di backtesting e forward testing.

Nessun utilizzo di martingale, grid o hedging.

Progettato per garantire stabilità, basso drawdown (Drawdown) e alta precisione.

Compatibile con tutti i broker che supportano MetaTrader 5.

Aggiornamenti regolari e supporto tecnico inclusi.

Supporto e Documentazione (User Support and Documentation)

Dopo l’acquisto di Dragon Nova MT5, gli utenti ricevono:

Un manuale dettagliato di installazione e configurazione (Installation Manual)

Assistenza personalizzata tramite messaggi MQL5

Aggiornamenti a vita e miglioramenti dell’algoritmo (Lifetime Updates)

Contesto di Sviluppo (Development Background)

Dragon Nova MT5 è stato sviluppato dopo oltre dieci mesi di ricerca multi-coppia e ottimizzazione algoritmica.

L’obiettivo era creare un sistema di trading intelligente e stabile (Expert Advisor) in grado di adattarsi a diverse condizioni di mercato senza eccessiva ottimizzazione o esposizione al rischio.

Note Importanti (Important Notes)