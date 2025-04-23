EA Forex Scalping
- Experts
- Lo Thi Mai Loan
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
EA Forex Scalping è un Expert Advisor progettato appositamente per tre coppie di valute principali: EURUSD, USDJPY e GBPUSD.
Rimane solo 1 copia su 10 a questo prezzo.
Prezzo successivo: $699.99
Disponibile per MT4 e MT5
Combinazione consigliata: Funziona al meglio insieme a EA US30 Scalper e Nasdaq Algo per un investimento diversificato.
Non utilizza griglia, martingala, intelligenza artificiale, reti neurali o arbitraggio.
Ogni trade ha uno Stop Loss (SL) fisso, diverso per ogni coppia.
I profitti sono protetti tramite Trailing Stop.
L’EA è attivo su conti reali da oltre 6 mesi
Configurabile per prop trading firm
Include filtro orario e filtro news
Raccomandazioni:
Coppie: EURUSD, USDJPY, GBPUSD
Timeframe: H1
Compatibile con tutti i tipi di account (Raw o Standard)
Broker consigliato: ICM Standard o Raw
Assistenza remota gratuita per l’installazione
Usare su un VPS per funzionamento 24/7
Funziona con qualsiasi leva, minimo 1:30
Si consiglia di partire con un conto demo
Deposito minimo consigliato: $100
Nota:
Questo EA non utilizza ChatGPT, IA o tecnologie fittizie.
Non garantisce profitti lineari o vittorie al 100%.
Come sviluppatore reale, uso conti veri e accetto che ci siano periodi di perdita.
Valutate l’EA dopo almeno 3–6 mesi di utilizzo.
Los is one of the few honest sellers on MQL5. I’ve been using her 4 EAs, and all of them have been consistently profitable. None of her EAs are curve-fitted — their live performance is very similar to the backtests. After using them for a few months, I finally decided to write this. This is honestly some of the best you can get on MQL5. Your account won’t blow from a few losses, and it recovers quickly — then continues printing profits. Great work, Los. Keep moving forward!