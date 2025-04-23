EA Forex Scalping

5

EA Forex Scalping è un Expert Advisor progettato appositamente per tre coppie di valute principali: EURUSD, USDJPY e GBPUSD.

Segnali

Rimane solo 1 copia su 10 a questo prezzo.

Prezzo successivo: $699.99

Disponibile per MT4 e MT5

Combinazione consigliata: Funziona al meglio insieme a EA US30 Scalper e Nasdaq Algo per un investimento diversificato.


Non utilizza griglia, martingala, intelligenza artificiale, reti neurali o arbitraggio.

Ogni trade ha uno Stop Loss (SL) fisso, diverso per ogni coppia.

I profitti sono protetti tramite Trailing Stop.

L’EA è attivo su conti reali da oltre 6 mesi

Configurabile per prop trading firm

Include filtro orario e filtro news


Raccomandazioni:

Coppie: EURUSD, USDJPY, GBPUSD

Timeframe: H1

Compatibile con tutti i tipi di account (Raw o Standard)

Broker consigliato: ICM Standard o Raw

Assistenza remota gratuita per l’installazione

Usare su un VPS per funzionamento 24/7

Funziona con qualsiasi leva, minimo 1:30

Si consiglia di partire con un conto demo

Deposito minimo consigliato: $100


Nota:

Questo EA non utilizza ChatGPT, IA o tecnologie fittizie.

Non garantisce profitti lineari o vittorie al 100%.

Come sviluppatore reale, uso conti veri e accetto che ci siano periodi di perdita.

Valutate l’EA dopo almeno 3–6 mesi di utilizzo.


Recensioni 2
Ibrahim Siraz
693
Ibrahim Siraz 2025.08.07 09:59 
 

Los is one of the few honest sellers on MQL5. I’ve been using her 4 EAs, and all of them have been consistently profitable. None of her EAs are curve-fitted — their live performance is very similar to the backtests. After using them for a few months, I finally decided to write this. This is honestly some of the best you can get on MQL5. Your account won’t blow from a few losses, and it recovers quickly — then continues printing profits. Great work, Los. Keep moving forward!

_ Ming
60
_ Ming 2025.05.01 05:22 
 

Excellent EA, same as other EA from this buyer. Always have frequent TP. Although it may hit SL once for a while, but the SL is tight and the loss is easy to be recovered. Looking forward for long term result.

