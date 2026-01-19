Prizmal Logic

Segnale di trading in tempo reale

Monitoraggio pubblico in tempo reale dell’attività di trading:

https://www.mql5.com/it/signals/2353471



Informazioni ufficiali

Profilo del venditore

Canale ufficiale



Manuale utente

Istruzioni di configurazione e utilizzo:

Apri manuale utente

Questo Expert Advisor si basa su una strategia di trading guidata da regole.

La strategia è orientata a identificare condizioni di mercato specifiche, anziché mantenere una presenza costante sul mercato.



Il sistema analizza il comportamento dei prezzi, le caratteristiche della volatilità e i fattori temporali.

Questi elementi vengono utilizzati per determinare se le condizioni attuali giustificano l’operatività.



Le operazioni vengono aperte solo quando più criteri predefiniti risultano allineati.

Se queste condizioni non sono soddisfatte, l’Expert Advisor rimane inattivo.



Di conseguenza, l’attività di trading non è uniforme.

Possono verificarsi periodi senza alcuna operazione.

Ciò può includere intere giornate senza posizioni aperte.



Al contrario, durante fasi di mercato favorevoli, il sistema può eseguire più operazioni in un intervallo di tempo relativamente breve.

Questo comportamento è intenzionale e riflette la struttura interna della strategia.



I periodi di inattività indicano che le condizioni di mercato vengono filtrate.

L’aumento dell’attività segnala che il mercato è coerente con il modello operativo della strategia.



La gestione del rischio è integrata direttamente nella logica di trading.

Ogni operazione viene aperta con parametri di protezione predefiniti.

Il sistema evita tecniche basate sull’accumulo di posizioni o su un’esposizione non controllata.



Questo Expert Advisor è destinato a utenti che comprendono che la coerenza nel trading automatizzato deriva da una selezione disciplinata delle condizioni e non da un’attività continua.

La pazienza durante i periodi di bassa attività e l’accettazione di una frequenza di trading variabile sono aspetti essenziali per un utilizzo corretto del sistema.

Caratteristiche Chiave

Non impiega tecniche di trading ad alto rischio come martingala, griglia o mediazione (averaging)

Consente fino a 1 posizioni aperte contemporaneamente

Ogni operazione è protetta da uno Stop Loss predefinito

Progettato per un funzionamento semplice utilizzando le impostazioni predefinite

Incorpora filtri temporali e relativi alle notizie per ridurre l'esposizione durante periodi di comportamento anomalo dei prezzi, inclusi movimenti bruschi e gap

Supporta la funzionalità di Break-even per proteggere i profitti una volta che l'operazione si muove a favore

Supporta la funzionalità di Trailing Stop per bloccare i profitti mentre il mercato si muove

Expert Advisor (EA) completamente automatizzato

Raccomandazioni Coppia di trading: XAUUSD Timeframe: M15 Deposito minimo: 500 USD Leva: 1:30 o superiore Modalità trading: Hedging / Netting Tipo di conto: Standard, ECN, Raw, Cent, Micro Valuta del conto: USD, EUR, GBP, JPY, CAD, ecc. (Qualsiasi valuta principale e la maggior parte delle altre) Rischio segnale: 0.015 Livelli di rischio Drawdown previsto 0.01 15% 0.02 25% 0.03 35%

PrizmaL: Quando il trading diventa arte

Sviluppare un robot di trading è simile a comporre una sinfonia o scrivere un romanzo.

Non puoi semplicemente spargere note - l'armonia è essenziale.

È esattamente così che viene creata la serie PrizmaL.



Questa non è semplicemente una raccolta di indicatori, ma una filosofia olistica.

Dedico mesi all'analisi, ai test e al perfezionamento per garantire che tu riceva un prodotto in cui ogni dettaglio contribuisce alla stabilità complessiva del sistema.



Il mio approccio non è teorico; è testato sul campo.

Le fondamenta di questa serie sono state gettate da una strategia che è diventata Medaglia d'Argento del leggendario MQL5 Automated Trading Championship 2008, generando oltre il 1.500% di profitto in soli tre mesi.

Oggi, utilizzo ed evolvo questi stessi principi vincenti, offrendoti strumenti costruiti con rispetto sia per il mercato che per il tuo capitale.



Prezzi e Distribuzione

Prezzo di rilascio attuale: $799



Questo Expert Advisor segue un modello di prezzo a scaglioni.

Il prezzo viene adeguato gradualmente man mano che la distribuzione procede.



Viene applicato un modello di distribuzione controllata.

Il numero di copie distribuite è intenzionalmente limitato per ridurre il potenziale impatto di un'eccessiva concentrazione della strategia nel mercato e per preservare condizioni di esecuzione stabili.



Il prezzo obiettivo finale per questo Expert Advisor è $2499

Avvertenza

Questo Expert Advisor è distribuito esclusivamente tramite il sito web MQL5.

Qualsiasi terza parte che affermi di rappresentarmi o offra questo EA al di fuori della piattaforma ufficiale MQL5 non è autorizzata. Si prega di bloccare e segnalare tali contatti come spam.

Gli acquisti effettuati da fonti diverse dal sito web MQL5 possono comportare versioni non autorizzate o modificate.

Queste versioni potrebbero non funzionare come previsto e non sono idonee per aggiornamenti o supporto ufficiale.

Disclaimer

Il trading sui mercati finanziari comporta rischi. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.

L'Expert Advisor viene fornito "così com'è" e l'utente è responsabile della corretta gestione del rischio.

