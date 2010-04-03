BB Return mt5

BB Return — un Expert Advisor (EA) per il trading dell’oro (XAUUSD). Questa idea di trading è stata utilizzata in precedenza da me nel trading manuale. Il cuore della strategia è il ritorno del prezzo all’interno del range delle Bollinger Bands, ma non in modo meccanico né a ogni contatto. Nel mercato dell’oro le bande da sole non sono sufficienti, per questo l’EA utilizza filtri aggiuntivi che eliminano condizioni di mercato deboli o non operative. Le operazioni vengono aperte solo quando la logica del ritorno è realmente giustificata.

 

Principi di trading — la strategia non utilizza grid, martingala né mediazioni. L’EA può operare con lotto fisso o in modalità AutoRisk. BB Return non è sensibile allo spread, allo slippage né alle particolarità delle quotazioni del broker. Può funzionare con qualsiasi broker e su qualsiasi tipo di conto — Standard, ECN, Pro, Raw, Razor. L’EA non è legato a specifiche sessioni di trading e può operare 24 ore su 24.

 

Configurazione e attività di trading — non è richiesta alcuna configurazione complessa per iniziare. La strategia è progettata per funzionare con le impostazioni predefinite, dove di norma si modifica solo il lotto o la modalità AutoRisk. Il numero medio di operazioni è di circa 80–100 all’anno. Per un sistema di questo livello, senza grid, mediazioni o metodi aggressivi, si tratta di un’attività di trading piuttosto attiva. BB Return rappresenta un trading calmo in un mercato dell’oro volatile.

 

REQUISITI PER IL FUNZIONAMENTO DEL BB EA

Coppia di trading: XAUUSD (Oro)
Timeframe: M5
Deposito minimo: da $100 per un lotto di 0.01
Broker: qualsiasi broker affidabile
Tipo di conto: Standard, ECN, Pro, Raw, Razor e altri
Impostazioni: si consiglia di utilizzare le impostazioni predefinite
VPS: opzionale, per un funzionamento stabile 24/7

 

Bonus personale — il concetto delle Bollinger Bands è universale e può essere applicato a diverse coppie di valute. Ogni acquirente riceve una versione aggiuntiva dell’EA — BB Return Opti, progettata per l’ottimizzazione e l’adattamento della strategia ad altri strumenti di trading.

BB Return Opti è una versione veloce con parametri aperti, che consente di trovare impostazioni operative per qualsiasi coppia di valute in 5–10 minuti utilizzando un periodo storico di un anno.

BB Return — versione destinata esclusivamente al trading di XAUUSD.
BB Return Opti — versione configurabile per qualsiasi valuta o strumento.

Tutti gli aggiornamenti dell’EA sono inclusi.
Dopo l’acquisto, contattatemi per ricevere il bonus personale.

 

Nota per la versione MT4 — se dopo l’installazione dell’EA il testo del pannello risulta troppo grande o troppo piccolo, aprite le impostazioni dell’EA e regolate il parametro Panel text size.

