The Infinity EA MT4

3.54

Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo

Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenza artificiale di analisi dei dati fornita dall'ultima versione di ChatGPT per rendere la tua esperienza di trading complessiva eccezionale.

Caratteristiche

  • Infinity EA sfrutta una strategia di scalping basata sull'intelligenza artificiale.
  • L'EA è integrato con ChatGPT-4 Turbo per l'analisi dei dati in tempo reale.
  • Infinity EA apprende costantemente dai dati di mercato utilizzando l'apprendimento automatico.
  • La gestione del rischio è al centro di Infinity EA, con funzionalità come le impostazioni fisse di Stop Loss e Take Profit che proteggono il capitale e bloccano i profitti.
  • L'EA esegue anche un'analisi avanzata delle candele per identificare ingressi di trading di alta qualità.
  • Infinity EA è completamente compatibile con le società di proprietà.

Prezzo promozionale: $ 499 fino a 5 acquisti | Prezzo successivo: $ 699 | Prezzo finale: $ 2999

Raccomandazioni

  • Capitale iniziale: $700.
  • Intervallo di tempo: qualsiasi.
  • Coppie di valute consigliate: XAUUSD (oro) e GBPUSD.
  • Broker: Broker consigliati con spread bassi come Tickmill, ICMarkets, RoboForex, FPMarkets, ecc.
  • VPS: per un trading senza interruzioni, si consiglia di utilizzare un VPS.
  • Impostazioni: Pre-ottimizzato per la facilità d'uso, non è richiesta alcuna configurazione aggiuntiva. Semplicemente plug and play.

Informazioni sullo sviluppatore

Con oltre un decennio di esperienza nel trading di forex e oro, ho dedicato la mia carriera allo sviluppo di consulenti esperti che automatizzano il processo di trading per trader di tutti i livelli. Il mio obiettivo è creare soluzioni di trading efficienti, sicure e costantemente redditizie.

Avviso di rischio: il trading sul mercato forex comporta un rischio significativo e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Le performance passate dell'Infinity EA non sono indicative dei risultati futuri. Assicurati di comprendere appieno i rischi coinvolti e di fare trading solo con denaro che puoi permetterti di perdere.

Recensioni 27
BartKrab
39
BartKrab 2025.03.12 20:23 
 

I have been using the EA for a few weeks and I must say that the new Trendfilter has improved the EA a lot, very reliable entries. I use all 3 pairs, not every pair has trades every day but I guess I'd rather have less but good entries than more but less reliable entries. With the new Trendfilter I'd say it is a safe EA and higher risk settings aren't that risky.

eab7686Eric
30
eab7686Eric 2025.02.28 20:33 
 

Very safe, but effective ea. Better than any other ea I've tried.

golfnfx13
50
golfnfx13 2025.02.15 10:21 
 

I have been using this EA for about 2 months now so I figured its a good time to write my review on it. I am very impressed with this EA - I dropped it onto 4 accounts with $1000 in each account. It generates around $10 per account or 1% profits every day. It runs smooth and takes virtually no babysitting - the only thing I do is restart each account daily. The biggest drawdown I have seen is just over $50 or 5% per account. I use all the absolute lowest risk settings - as per the discussion I had with the developer. I can fully recommend this EA to anyone who is considering the purchase. Just be patient with profits.

Prodotti consigliati
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
MEDICI v2
Anaikh Srambickal Nazar
Experts
Kindly message me for settings, assistance and for requests to add more functions which way be benificial. Unlock the power of precision trading with EA Medici, the expert advisor meticulously crafted to revolutionize your trading experience. Harnessing the cutting-edge technology of advanced neural networks and sophisticated algorithms, Medici stands as the pinnacle of automated trading solutions. This product is designed for long-term trading. The style of investment recommended is invest fo
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
DynamicGrid
Paranchai Tensit
Experts
Key concepts of Dynamic grid trading system -Dynamic Grid uses a simple grid basis from dynamic grid development, the number of orders that vary according to data. -Take advantage of the volatility of the product.  -Use volatility to help in zone consolidation and manage position sizes. -Trading grids according to price directions can use the advantage to adjust costs and can reduce the increase of drawdown. -Not stoploss is a zone management. -Do not need a martingale, double lot. -Can trade
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.5 (26)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Experts
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Experts
Gold SWmax EA - è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 4. L'algoritmo unico del consulente analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto dei fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di entrata e uscita redditizi e utilizza una gestione avanzata del denaro e un moltiplicatore di lotti.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimi
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Experts
Gold SDmax EA   - è uno dei migliori Expert Advisor per Meta Trader 4. L'algoritmo unico del consulente analizza il movimento del prezzo dell'asset, tenendo conto dei fattori di analisi tecnica e matematica, determina punti di entrata e uscita redditizi e utilizza una gestione avanzata del denaro e un moltiplicatore di lotti.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to opti
Patient Ancient 4 MT4
Daniel Emanuel Hardenberg
Experts
Ti stai chiedendo dov’è finito Patient Ancient 1-2-3? Ebbene, queste versioni non hanno avuto successo in termini di durata, quindi non ho voluto caricarle. Mi piacciono le cose che funzionano; questo è un ottovolante emotivo — se cerchi gratificazione immediata, vedrai sicuramente delle perdite. Sei una persona paziente? Sei disposto a mettere qualcosa da parte? Allora questo è per te. E per favore, se non ti fidi, non acquistarlo. So che questi screenshot non sono spettacolari. Passiamo a quel
Mini Martinel
Xu Wu Peng
5 (1)
Experts
Mini Martinel is a Martingale EA. Its biggest feature is that it can run well for $100 , even $50, and it is not limited to one currency pair. Multiple currency pairs can be used . I personally think that Martin EA is a high-risk gambling behavior, so I hope to participate with the least amount of money, but everyone knows that Martin's theoretical basis is to have unlimited money, so this EA may lose money. Of course, I have limited the amount of loss to it. Under the low-risk mode, the $50 sto
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
PS Gold Miner
Nabeel Zafar
2.33 (3)
Experts
Hello, >>>>>    Download  ** FREE TRIAL** from here (You can now perform forward test on DEMO account before Purchase)   <<<<<< Discord group for updates and discussion here Telegram channel here Contact Directly here For Live Results of the EA please visit here . PS Gold Miner is an automatic trading system for MT4 which uses markets fundamentals and trends to open, manage and close trades. With the use of advanced recovery strategy it ensure that it can recover from negative trades with hedg
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experts
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
Elite Ranger
Amirhossein Heydarijokani
Experts
Niente Martingala Niente anti-martingala Nessuna griglia Niente HFT Nessun raddoppio Ogni posizione ha il suo Stoploss Raccomandazioni per questo EA Consiglio vivamente   EURCHF   , ma anche le coppie di valute EURJPY e EURCAD avrebbero buoni risultati. Per EURCHF   si consiglia di utilizzare M30, ma anche M5, M15, H1 sono buoni intervalli temporali. EA dovrebbe funzionare su un buon account   ECN   . La media   risparmiata   non dovrebbe essere superiore a   10 punti   . Il livello di arresto
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 è un consulente esperto unico che può scambiare i segnali MT4 dell'indicatore Matrix Arrow con un pannello commerciale sul grafico, manualmente o automaticamente al 100%. Matrix Arrow Indicator MT4 determinerà la tendenza attuale nelle sue fasi iniziali, raccogliendo informazioni e dati da un massimo di 10 indicatori standard, che sono: Indice di movimento direzionale medio (ADX) Indice del canale delle materie prime (CCI) Candele classiche Heiken Ashi Media mobile Media mob
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.06 (35)
Experts
SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
FREE
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experts
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
Atena Gold EA
Igor Pereira Calil
Experts
The Atena specialist is a EA for Meta Trader with the objective of working with the robot's own trends and strategies. GET Atena Gold EA FREE INSTALLED AND OPERATING ON YOUR ACCOUNT, ASK ME PRIVATE MESSAGE. Atena was developed to operate with greater security on American metal (GOLD, XAUUSD). Atena GOLD is a long-term robot, with WEEKLY AND MONTHLY profits, don't be too alarmed if it sometimes takes some time to close. Remember that Athena operates in both market trends, buying and selling, re
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
Experts
It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. I work with this EA, and the reversal/pullback version since 2014.  This is a demo   version of the full   Breakout Monster EA . It works on Real and Demo accounts. Demo version restrictions: Money Management is disabled. Lot size is restricted to 0.01 lots only (Or the minimum allowed by broker). Numerical, SL and TP set to 100 pips. They cannot be modified in
FREE
Rebatron
Agus Santoso
Experts
Blog MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/135899 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – EA di copertura triangolare per strategie multi-coppia a bassa fluttuazione Rebatron è un Expert Advisor completamente automatizzato che utilizza un metodo di copertura triangolare su tre principali coppie di valute (esempio): EURUSD – GBPUSD – EURGBP Aprendo posizioni sincronizzate su queste coppie, Rebatron f
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
AdvisorKing MT4
Artem Grishchenko
Experts
AdvisorKing   is a multi-currency scalper that uses proprietary trading algorithms. Entering the market is carried out using filters, which allows the trading advisor to get good results during a low-volatility trading session. This system is designed for long-term trading and is suitable for traders who are used to stability and minimal risk. The trading advisor does not contain such dangerous strategies as grid and martingale. For questions about setting up and installing a trading advisor, y
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
ET9 for MT4
Hui Qiu
5 (3)
Experts
ET9 New on the Market, Launch promo! Only a few copies left at: $699 Next price: $799 Final price: $1599 The Best  Expert Advisor  on   XAUUSD   any timeframes！ ET9  for MT4 Updated 4.80 !!   Important update: Merge Dragon Ball's H4 breakout strategy, Optimize parameters,     Add MaxStopLoss and MaxTakeProfit parameters Include Free  ET1 for MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/113219 Dragon Ball MT4 Updated v1.80 !!  https://www.mql5.com/en/market/product/116521 Descriptions ET9 for
Hermes Gold PRO
Igor Pereira Calil
Experts
The HERMES specialist is a robot for Meta Trader with the objective of working with the robot's own trends and strategies. GET HERMES GOLD PRO FREE INSTALLED AND OPERATING ON YOUR ACCOUNT, ASK ME PRIVATE MESSAGE. TIMEFRAME USAGE RECOMMENDATION: H1 HERMES was developed to work on the American metal XAUUSD (GOLD). HERMES is a long-term Expert in assertive SCALPING, and so, he can stay 1,2,3 days without trading, depending on the value of his "risk (configuration", but, don't worry about that, re
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il Boring Pips EA ? Hai diritto a uno sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra Rus
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSIONE ULTRA OTTIMIZZATA – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , nella sua versione MT4, è il rilascio più potente, stabile e raffinato fino ad oggi. HFT è uno scalper ad alta frequenza che opera esclusivamente sull’Oro (XAUUSD) nel timeframe M1, eseguendo un gran numero di operazioni ogni giorno. Supporta una leva finanziaria fino a 1:500 e funziona con size di lotto molto ragionevoli per una vera strategia di scalping. Per questo motivo, è necessario utilizzare conti dedicati al trading scalpi
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
Sequoia v4
Yvan Musatov
1 (1)
Experts
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso. questa e' la versione per  MT4, se vuoi la versione per Mt5:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono: + nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire + apre 1 solo trade alla volta + usa sempre STOP LOSS
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Gold Scalper Market DNA Robot
Harsh Tiwari
Experts
A gold trading expert advisor is a sophisticated software program designed to analyze market trends and execute trades on behalf of the user in the gold market. This type of expert advisor utilizes advanced algorithms to identify profitable trading opportunities and make decisions based on pre-defined criteria and parameters. The gold trading expert advisor is capable of monitoring the gold market 24/7, identifying potential entry and exit points, managing risk levels, and executing trades aut
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experts
La quintessenza di un approccio complesso, il cui obiettivo principale è un guadagno a lungo termine e realistico con rischi minimi per il trader. La base sono i concetti avanzati di trading in combinazione con l'apprendimento automatico, che si potenziano efficacemente a vicenda. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è affidata ai miei server. Il sistema implementa un trading conservativo e a lungo termine con minime perdite
Titan Gold AI
Yasir Mohammed Sachit Sachit
Experts
Titan Gold AI – Expert Advisor for Forex & Gold Trading Disclaimer Trading in financial markets involves significant risk. Past performance does not guarantee future results. Always use proper risk management and test the EA on a demo account before trading live. Key Features Works on all currency pairs, including Gold (XAUUSD). Smart session filtering: Asia – London – New York. Dynamic money management suitable for small and large accounts. Trailing Stop and BreakEven systems for profit protec
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.5 (10)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro,
SouthEast
Sugianto
5 (11)
Experts
SouthEast is an expert advisor developed from my experience in manual trading that has been automated. SouthEast is specifically designed to generate maximum profits with small deposits by prioritizing the security of your funds. Why SouthEast? SouthEast does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my
Exorcist Projects
Ivan Simonika
5 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
BitcoinRobot
Murodillo Eshkuvvatov
5 (2)
Experts
SET FILE Manual Guidebook  Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Price Movement Markets shift—but Bitcoin Robot is built to adapt instantly: Trading in trending, volatile, or ranging conditions. Captures breakouts, reversals, and price surges before they happen. Dynamic strategy adjustments en
Scalping Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.05 (22)
Experts
Introducing our advanced Scalping Forex Robot. The scalping algorithm is built to spot high-probability entry and exit points, ensuring that every trade is executed with the highest chance of success within the   M1 timeframe . The best pair to use with the Scalping Robot is   XAUUSD .  This robot is perfect for traders who prefer the   scalping method   and want to take advantage of rapid price movements without having to manually monitor the charts. It is suitable for both beginners looking fo
AI Golden Jet Fighter GTX MT4
Andrei Nazarets
4.29 (7)
Experts
AI Golden Jet Fighter GTX     MT4 è un Expert Advisor (EA) semplice ed efficiente per il trading dell'oro sulla piattaforma Meta Trader 4. Utilizzando reti neurali, questo EA è progettato per lo scalping nel mercato dell'oro (XAU/USD). La strategia principale di AI Golden Jet Fighter GTX si concentra sull'identificazione di piccole fluttuazioni di prezzo e sull'apertura di posizioni per catturare profitti in brevi intervalli di tempo. L'EA analizza le condizioni di mercato in tempo reale ed ese
Velora
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (5)
Experts
Velora EA – Sistema di breakout a griglia e adattivo Velora è un Expert Advisor di alta qualità progettato a partire dal nucleo di Instant Volatility Breakout (IVB), con un Grid Engine adattivo, logica di trailing dinamica, meccanismi di chiusura parziale e voci automatizzate basate sulla volatilità. Progettata per i trader che cercano un mix di aggressività, sicurezza e adattabilità, Velora non è solo reattiva, è anche reattiva. Punti di forza principali IVB Breakout Engine:   rileva raffiche d
Gold Trend Ai Ea
Abdullah Aqeel Lafta Al Rubaye
Experts
Gold Trend_EA_BOT is an automated trading software designed to maximize forex trading profits using advanced algorithms and risk management techniques. In order for the expert to work well with you and get the best results The indicator must be loaded with the news filter and  setfile   Link to download the news filter and indicator with setfile https://shorturl.at/pLT48    Recommendations : Use on XAUUSD on H1 timeframe  You can start to trade with $ 1000 Minimum initial Deposit The recommend
Omega Code
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Introduction EA Omega Code is a core strategy that has been distilled over many years of research and optimization for the Forex and Gold markets. The strategy combines Scalper and Trailing to optimize performance and reduce risk. Trading orders have Stop Loss, Trailing for customization, and provide many other parameters to optimize the system to suit each user's trading plan. Promotion: with the purchase of Omega Code, users can access the source-code. If you are really interested in the sour
Reaper King
Frank Paetsch
Experts
Sintesi Reaper King è un EA di breakout auto-ottimizzante per MT4: agisce una sola volta per candela, piazza pendenti su massimi/minimi chiave e gestisce le posizioni per barra con grande robustezza. Italiano Completamente automatico (0–2 input) Niente set-file · Non ottimizzare Adattivo al regime (ATR/spread) Punti forti Auto-ottimizzazione per timeframe : Auto-Snap + mapping adattivo basato su ATR → nessuna ottimizzazione esterna Breakout di massimi/minimi con buffer adattivo Bias del
Silicon Ex
Nadiya Mirosh
Experts
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
Scipio Ea
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle truffe: SCIPIO EA e' distribuito solo su questo sito web: MQL5.com SCIPIO AI è il mio BOT di trading Automatico creato dopo oltre 20 anni di esperienza sui mercati finanziari, automatizza al 100% l'attività di TRADING, entrata, gestione, stop loss, giorno dopo giorno il TRADER non deve fare nulla. Questo EA apre 1 solo TRADE alla volta ed imposta subito lo STOP LOSS molto vicino, non usa grid o martingala, un trade alla volta così evita grandi DRAW DONW. Utilizza l'intelligenz
Altri dall’autore
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.71 (56)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD, XAUUSD e AUDCAD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su int
Martini EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con OpenAI Martini AI EA è un Expert Advisor avanzato per il trading, progettato per AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD e USDCHF. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività scalabile. Martini AI EA integra una strategia di scalping disciplinata, potenziata da reti neurali, apprendimento automatico e analisi basate sull'intelligenza artificiale, basate sulla più recente tecnologia ChatGPT. Questo garantisce un processo decisionale ada
Market Profile By Global Trade Live
Abhimanyu Hans
5 (5)
Indicatori
READ THE DESCRIPTION ITS IMPORTANT - ONLY TAKES 2 MINUTES - THIS IS A TOOL NOT A TRADING STRATEGY Market Profile By Global Trade Live A Market Profile is a graphical representation that combines price and time information in the form of a distribution. A Market Profile is used to determine elapsed time, number of ticks and volumes traded at specific prices, or over a price interval, over a given period. A Market Profile also makes it possible to identify prices accepted or rejected by the mark
FREE
FusionAlert StochRSI Master Indicator MT5
Abhimanyu Hans
5 (2)
Indicatori
FusionAlert StochRSI Master is an indicator available for MT4/MT5 platforms, it is a combination of RSI & Stochastic indicator which provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions combined for both indicators, results in more precise and accurate signals to be used as a wonderful tool, in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Jo
FREE
Engulfing Pattern Indicator MT5
Abhimanyu Hans
2 (1)
Indicatori
Engulfing Pattern is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when a "Bullish" or "Bearish engulfing pattern forms on the timeframe. This indicator comes with alerts options mentioned in the parameter section below. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the private link. Engulfing Pattern Indicator MT4 Other Products Try our Martini EA with 2 years of liv
FREE
Engulfing Pattern Indicator MT4
Abhimanyu Hans
Indicatori
Engulfing Pattern is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when a "Bullish" or "Bearish engulfing pattern forms on the timeframe. This indicator comes with alerts options mentioned in the parameter section below. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the private link. Engulfing Pattern Indicator MT5 Other Products Try our Martini EA with 2 years of liv
FREE
QuantumAlert CCI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
4 (1)
Indicatori
QuantumAlert CCI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the pri
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT5
Abhimanyu Hans
Indicatori
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT5
Abhimanyu Hans
Indicatori
QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the priva
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicatori
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicatori
QuantumAlert RSI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the pri
FREE
FusionAlert StochRSI Master Indicator MT4
Abhimanyu Hans
Indicatori
FusionAlert StochRSI Master is an indicator available for MT4/MT5 platforms, it is a combination of RSI & Stochastic indicator which provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions combined for both indicators, results in more precise and accurate signals to be used as a wonderful tool, in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Jo
FREE
QuantumAlert CCI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicatori
QuantumAlert CCI Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the pri
FREE
Gbpjpy Scalper EA MT4
Abhimanyu Hans
Experts
GBPJPY scalper EA is a pound yen trading expert advisor designed especially for trading GBPJPY. It is a 5 minute time frame scalper and its strategy is based on low volume trading strategy, it trades at night and day for few hours when the volume is low and there is no news in order to maximize its accuracy and minimize the risk. Join our   MQL5 group   in order to download the latest set files which will be required to back-test and run the EA on real account. You are also welcome to join our p
Martini EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (4)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con OpenAI Martini AI EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD e USDCHF. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività scalabile. Martini AI EA integra una strategia di scalping disciplinata, potenziata da reti neurali, apprendimento automatico e analisi basate sull'intelligenza artificiale, basate sulla più recente tecnologia ChatGPT. Questo garantisce un processo decisionale adattivo
AU 79 Gold EA MT4
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experts
AU 79 Gold EA è un consulente esperto nel trading di oro progettato appositamente per il trading di oro. È uno scalper con intervallo temporale di 5 minuti e la sua strategia è unica e utilizzata dalle istituzioni per scambiare oro, viene scambiato di notte per poche ore quando il volume è basso e non ci sono notizie per massimizzare la sua precisione e minimizzare il rischio. Unisciti al nostro   gruppo MQL5   per scaricare gli ultimi file impostati che saranno necessari per eseguire il backte
W Drive Forex AI EA Pro MT4
Abhimanyu Hans
5 (1)
Experts
About Warp Drive Forex AI is a GBPUSD scalper, it trades at night time when the volume is low and the winning chances are high. Its uses a high accuracy scalping strategy backed up with a unique and effective risk management technique. Join our   MQL5 group   for more useful information and products updates. Also, you can get the MT5 version   here. This is the Pro version of W Drive Forex AI, in Pro version, a user can adjust all the settings including the lot size as well. You can find the  
SafeGold Scalper EA MT4
Abhimanyu Hans
Experts
About SafeGold Scalper EA is a specialized trading expert advisor (EA) crafted specifically for XAUUSD or Gold trading. True to its name, this EA combines a robust scalping strategy with an emphasis on safety, distinguishing it from the majority of expert advisors in the market. Unlike many EAs that rely on high-risk strategies like martingale, grid, or random trading, SafeGold Scalper EA employs a disciplined and highly profitable scalping strategy, focusing on intraday trading techniques. It a
Sleep Walker EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
Experts
NEXT PRICE : $649 Sleep Walker EA is a multi-currency expert advisor based on a strong scalping strategy in the night when the market volume is low combined with a strong trade management and execution system . Trading Strategy Sleep Walker EA trades on 5  currency pairs GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, NZDUSD & USDCHF  using instant order execution. It starts taking trades on specific times with proper Stop Loss and Hidden Profit Booking mechanism when the scalping strategy probability is the highest,
Gbpjpy Scalper EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
Experts
GBPJPY scalper EA is a pound yen trading expert advisor designed especially for trading GBPJPY. It is a 5 minute time frame scalper and its strategy is based on low volume trading strategy, it trades at night and day for few hours when the volume is low and there is no news in order to maximize its accuracy and minimize the risk. Join our   MQL5 group   in order to download the latest set files which will be required to back-test and run the EA on real account. You are also welcome to join our p
AU 79 Gold EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (1)
Experts
AU 79 Gold EA è un consulente esperto nel trading di oro progettato appositamente per il trading di oro. È uno scalper con intervallo temporale di 5 minuti e la sua strategia è unica e utilizzata dalle istituzioni per scambiare oro, viene scambiato di notte per poche ore quando il volume è basso e non ci sono notizie per massimizzare la sua precisione e minimizzare il rischio. Unisciti al nostro       Gruppo MQL5       per scaricare gli ultimi file impostati che saranno necessari per eseguire i
W Drive Forex AI EA Pro MT5
Abhimanyu Hans
4 (2)
Experts
About Warp Drive Forex AI is a GBPUSD scalper, it trades at night time when the volume is low and the winning chances are high. Its uses a high accuracy scalping strategy backed up with a unique and effective risk management technique. Join our   MQL5 group   for more useful information and products updates. Also, you can get the free MT4 version   here. This is the Pro version of W Drive Forex AI, in Pro version, a user can adjust all the settings including the lot size as well. You can find th
SafeGold Scalper EA MT5
Abhimanyu Hans
5 (2)
Experts
About SafeGold Scalper EA is a specialized trading expert advisor (EA) crafted specifically for XAUUSD or Gold trading. True to its name, this EA combines a robust scalping strategy with an emphasis on safety, distinguishing it from the majority of expert advisors in the market. Unlike many EAs that rely on high-risk strategies like martingale, grid, or random trading, SafeGold Scalper EA employs a disciplined and highly profitable scalping strategy, focusing on intraday trading techniques. It a
Filtro:
BartKrab
39
BartKrab 2025.03.12 20:23 
 

I have been using the EA for a few weeks and I must say that the new Trendfilter has improved the EA a lot, very reliable entries. I use all 3 pairs, not every pair has trades every day but I guess I'd rather have less but good entries than more but less reliable entries. With the new Trendfilter I'd say it is a safe EA and higher risk settings aren't that risky.

Andy Teo
290
Andy Teo 2025.03.04 15:53 
 

After trading for close to a month, i have made 560 and have an outstanding unrealized loss at 850USD which are going to SL soon (it depends, i dont even know how the SL works. It does not show). You see it make multiple trades.. wins are usually small amounts. 1 SL loss will wipe out 20 small gains.

Abhimanyu Hans
31100
Risposta dello sviluppatore Abhimanyu Hans 2025.06.26 13:46
I want to assure you that the EA is working absolutely fine and doing an excellent job while generating consistent profits every month. Here is the proof of that : https://www.mql5.com/en/market/product/122482#!tab=comments&page=13&comment=57309648
eab7686Eric
30
eab7686Eric 2025.02.28 20:33 
 

Very safe, but effective ea. Better than any other ea I've tried.

golfnfx13
50
golfnfx13 2025.02.15 10:21 
 

I have been using this EA for about 2 months now so I figured its a good time to write my review on it. I am very impressed with this EA - I dropped it onto 4 accounts with $1000 in each account. It generates around $10 per account or 1% profits every day. It runs smooth and takes virtually no babysitting - the only thing I do is restart each account daily. The biggest drawdown I have seen is just over $50 or 5% per account. I use all the absolute lowest risk settings - as per the discussion I had with the developer. I can fully recommend this EA to anyone who is considering the purchase. Just be patient with profits.

winserlai
25
winserlai 2025.02.10 04:37 
 

Using this EA for several weeks, in the beginning, this EA works very slower and made a small profit. After contact with the seller, and under his suggestion, now this EA works smoothly. I am very appreciated the seller's assistance.

pangqiye
56
pangqiye 2025.02.05 20:33 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Abhimanyu Hans
31100
Risposta dello sviluppatore Abhimanyu Hans 2025.02.06 09:25
Hello, this section is for reviews not for questions. and Hello, kindly update to version v1.36 and join the group to receive the important news and updates. And also go through the installation and features guide as well, set files are also available there, kindly download the set files and use them, it is very important to go through the installation and features guide, I have updated everything. Links : Channel Link : https://www.mql5.com/en/channels/au79goldea
Installation And Features Guide : https://www.mql5.com/en/blogs/post/759314
HawaiiTiger
106
HawaiiTiger 2025.02.05 08:42 
 

The EA uses a Grid/Martingale system. it adds up the trades at static intervals, there is no money management, you risk 100% of the account to get 1-2%. The money management is a false promise (only Martingale). Likewise, there is no analysis of the candlestick formations, the EA simply opens new trades at static intervals. In sideways phases, the EA works well, in trend phases, such as now in gold, you lose your account. My account is now with the default settings 90% in drawdown, just before the account explosion... Please do not buy this EA under any circumstances!

Adam J.
223
Adam J. 2025.02.02 19:56 
 

Unfortunately, after almost a month of use according to the developer's recommendations, I have to consider the EA logic as very bad, not inaccurate, very bad. And the level of risk does not matter here, but the strategy itself. The EA earns from time to time but open positions exceed the profits by more than twice. You can see it even on the developer's live signal.. constant open positions at a floating big loss. Stay away from this EA, which buys very high, sells very low and creates a grid on top of that... I have not been able to get out of the sell position for 3 weeks. Waste of money. The author asked for a positive review after one week of running the EA and in return some additional bot and financial rewards... unfortunately I can't give a positive review.

Mina Melad
58
Mina Melad 2025.02.02 07:39 
 

It is a FAKE !! I have been testing the EA for around 2 weeks now The EA during the back test never opened a buy and a sell at the same time; however, during the live trades it does. Negative return up to now. probably it is coded to view a good back testing so it convinces you to buy it. I do not recommend it at all !!!

Donwanz
262
Donwanz 2025.01.30 14:58 
 

Author promise a free Martini EA license if users give him 5 star. I don't think it's right to do so. It's misleading to others into buying something that truly doesn't work as it's mentioned. Using this EA for almost 4 weeks. It has higher drawdown and few dollars profits. The Author refused to admit that it's a Grid trading system. Currently holding on to 6 sell positions trades of gold. EA is taking 0.01 sell trade when price of gold is $25 against the trade. When testing this EA on backtest, it doesn't show that it is a Grid system and backtest has SL. I'm using the low risk settings.

https://www.mql5.com/en/signals/2285721 . Good to have this link. This will show how you continue to add funds just to avoid higher drawdown. Used to claim that your account only 5% drawdown..

Abhimanyu Hans
31100
Risposta dello sviluppatore Abhimanyu Hans 2025.01.30 15:14
I’d like to address the claims made in this review, as they are misleading and based on misunderstandings. First and foremost, Martini EA is not given in exchange for a 5-star review, it is simply a complementary bonus that comes with Infinity EA as part of the package. There are no conditions attached to it, and it is not used as an incentive for ratings. Secondly, Infinity EA works exactly as intended, but like any trading system, it requires patience and proper expectations. Those who are looking for quick riches or expect unrealistic gains without understanding the strategy will struggle with any EA. The claim that it "does not work" is simply false, and the verified live trading results prove otherwise. Here is the link to the live signal as proof: https://www.mql5.com/en/signals/2285721 .Additionally, the claim that Infinity EA is a grid or martingale system is incorrect. This is a common misunderstanding among those who are not fully familiar with the system’s strategy. Unlike grid or martingale EAs, Infinity EA uses AI-driven logic to trade high-probability turning points and strategically average out trades, ensuring controlled risk management. Lastly, the backtesting argument is also misleading. The same averaging logic has been present in backtests since 2018, but it appears the reviewer may have overlooked this, possibly due to impatience. Infinity EA operates with an AI-based real-time strategy adaptation, utilizing a combination of static, dynamic, and hidden SL/TP mechanisms to optimize trade execution. The system is designed for long-term, consistent results, not reckless gambling. This review paints a false narrative that does not align with the actual live trading proof and how the EA is designed to function. Proper understanding, patience, and correct risk settings are key to making the most out of Infinity EA.
russham111
387
russham111 2025.01.24 16:52 
 

I would strongly urge against using this EA. I am convinced that look ahead bias is contained within the backtesting code as it trades nothing like it does on the backtesting, in the real world.

Edit: the developer has asked if I will take my review down and then repost after I have tested for a week, which is understandable as my review is likely to dissaude people from buying the EA. Well, I will test it for a week but I'm so convinced that it is a scam my review stands as is.

Second edit: I don't need to test this EA for a week, I now know for a FACT that Future Data in Backtesting (Look-Ahead Bias) is coded into the backtest in order to produce superior backtest results. The backtest has been coded in order to use future data to ignore trades that will generate a loss using either:

if (Close[i + 1] > Close[i]) {

// Open a buy order

}

or:

if (future_profit > 0) {

// Place trade in backtest

}

If I can save one person from losing money from this SCAM EA, then the money I lost on it will be worth it. DO NOT BUY this EA and certainly DO NOT trade with it. It is a 100% SCAM.

Abhimanyu Hans
31100
Risposta dello sviluppatore Abhimanyu Hans 2025.01.28 05:48
I want to address a recent issue regarding the misuse of my EA and the false narrative being spread as a result. I had clearly asked for your account details, including balance, broker, and leverage, so that I could provide the proper settings tailored to your account. It was crucial to follow these steps to ensure safe and optimal performance of the EA. However, you chose to ignore this important step and instead ran the EA on high risk, driven by the greed of becoming rich overnight. Now that unfavorable results have occurred due to this misuse, you are blaming me and attempting to spread a false narrative. Let me clarify that my accounts are in profit, and to further demonstrate the EA’s performance, I will be launching a live signal very soon. Additionally, I am happy to provide proof of the chat history where I specifically requested your account details in order to guide you properly. For anyone interested, feel free to contact me, and I will share the evidence. Trading requires discipline and adherence to proper risk management, and my role is to provide the tools and guidance—not to be held responsible for decisions that deviate from my recommendations.
Laszlo Daniel Toeroek
225
Laszlo Daniel Toeroek 2025.01.16 15:42 
 

I need your help. I put the robot on M15 chart for all three instruments. All three started, but the expert on the XAUUSD did not set stoploss and takeprofit values ​​for gold trading. This is very big problem. When I ran it on a tester, it always exposed the TP and SL levels. What can I do? This is bug?

Unfortunately, the problem is serious. He has already opened several trades on all three instruments, but he no longer sets stoplosses and take profits anywhere. It is not allowed to trade.

If the expert opens a search, he must indicate the TP and SL levels on the chart, regardless of whether it is static, dynamic or hidden. How to solve this?

Abhimanyu Hans
31100
Risposta dello sviluppatore Abhimanyu Hans 2025.01.16 22:08
As you know its an AI based system, so it uses static, dynamic and hidden sl tp mechanism. EA keeps an eye on trades 24x7, whether there is sl or not, its totally normal and part of the AI. And I have messaged you personally to provide proper settings as per your account details. If I have cleared your doubt about the EA, would like to request you to re consider your review. Because its not what you have mentioned and proper measures have been taken to design this program. Thank you!
gakuya0514
64
gakuya0514 2025.01.09 10:57 
 

どの時間足で設定すればいいのかわかりません。 今のところ利益はマイナスになっています。 誰か教えてください。

Abhimanyu Hans
31100
Risposta dello sviluppatore Abhimanyu Hans 2025.01.09 11:15
Thank you for your feedback. I’d like to clarify a few points to ensure a better understanding for you and others considering The Infinity EA. The Infinity EA comes with a detailed setup guide and recommended settings for optimal performance, including the appropriate time frames and parameters. It appears the issue you’re facing stems from an improper setup, which can significantly affect results. As always, I’m here to assist and provide guidance to ensure you’re able to use the EA effectively. For potential buyers, I encourage you to consider the extensive positive feedback and proven results from experienced users. Reviews like this, often based on a lack of understanding or incomplete setup, should be interpreted accordingly. My team and I are always available to support new users to help them succeed with The Infinity EA. Kindly contact me for setup guidance, and I would like to request you, reviews are for reviewing product performance, not for product setup. For setting up product properly if you new here on mql5, I am always here to help and provide settings according to your account.
NidaOguz
41
NidaOguz 2024.12.20 09:45 
 

First of all, honest and polite seller. The expert works the same way on the real account as he does on the bactest account. It has come to a whole different point after the new updates. I don't trade anymore. I left the job to the experts. I definitely recommend this expert.

Philipp Kiesel
95
Philipp Kiesel 2024.12.18 21:13 
 

Great EA which does exactly as the creater promised. i would give 6 stars if i could for the support of the creater. Just great!

Andreas Wipfli
225
Andreas Wipfli 2024.12.18 18:06 
 

Sehr guter EA. Stabile und Qualitativ saubere Signale. Ein EA der genau tut was er soll, gute Performance abliefern. Was ich auch sehr beeindruckt und überzeugt hat, ist der schnelle Support und eine kompetente Problembehandlung. Danke Abhimanyu007. Weiter so.

Victor deSouza
942
Victor deSouza 2024.12.12 15:30 
 

Excellent Seller. EA works very well so far. Communication is also very good.

Update: EA is good with low risk settings as advised by the author.

Needs more testing but the author is supportive and always looking to improve.

Mausi07
543
Mausi07 2024.12.07 00:11 
 

The Infinity EA is working on my demo-account for nearly a week now. Like others already told, it was starting very slow the first 2 or 3 days, but than it was picking up and closed the first "bigger" trade in profit. The next one went into DD till now - not to much DD, but the trade is still open. I'm very curious now, how Infinity EA will carry on working in the next few weeks. For now, I am very satisfied with the customer service and with the trading-start. It also was very easy to setup the EA. Happy customer!

Update: After all the rumor about this EA I need to update my review. As this expert advisor offers quite a lot of options and settings, I just asked the developer for advice what to do to let it run on medium risk. I got a very friendly and quick answer with clear instructions. It was very easy to follow them. Yes, at the beginning Infinity would sometimes open 2 or 3 trades in the same direction, but I never reached more than 15 to 20 % DD with all the 3 recommended pairs together and the EA made nice profits on my live account - nearly every day. I never had the feeling, it would blow up my account. So I really don't understand, how that negative reviews could appear. The developer even changed the strategy of Infinity after the wish of his customers, which made it even more safe. I am still a happy customer and can recommend this EA. It is profitable for me!

Michael John Malkinson
515
Michael John Malkinson 2024.11.21 06:24 
 

Again, dont know why this EA has so many good reviews. Yes, most trades win, but the win size is tiny, the trade frequency is almost never, maybe 3-5 a week, for like 2 dollar profit. At that rate it will take years to even pay for itself. Yet, when you run backtest it shows lots of trades every single day. When messaging seller he said an update is due an coming out last sunday, but it never came. I gave it another full week, no update, Still next to no trades. Its nice that it technically profits... but very very slowly compared to backtest. Also something fishy, when you run backtest it just completely stops trading after 8th november???

Update: Changed review from 2 star to 1 star. We have version 1.25, yet his MT5 version has had 2 updates since then, 1.26 and a1.27. Seems the seller doesnt care about his MT4 version.

Ran for a further 2 weeks since update... still does next to nothing. just occasional 0.01 lot trades no matter what risk setting i use. It opens some limit orders sometimes for bigger trades, but thye never ever hit before theyre deleted. Complete waste of money, its made me probably 20 dollars, but cost 600....

Abhimanyu Hans
31100
Risposta dello sviluppatore Abhimanyu Hans 2024.12.03 23:28
Thank you for taking the time to share your thoughts about The Infinity EA. I understand your concerns and appreciate the opportunity to clarify a few points. First, the trading frequency and profit size are designed intentionally. The EA prioritizes quality over quantity, focusing on low-risk, high-probability trades to ensure consistent and sustainable growth. While the live market may seem slower compared to backtests, this reflects the EA’s cautious and adaptive nature, which avoids unnecessary risk. Backtests simulate ideal conditions, which can sometimes differ from live results due to varying broker environments, spreads, and liquidity. However, these safeguards are what make the EA a robust and reliable tool for long-term success. Regarding updates, I’d like to clarify that version 1.27 has already been released. It seems there may have been a misunderstanding or oversight about its availability. Regular updates are an integral part of our commitment to ensuring the EA adapts to changing market conditions, and we always encourage users to check for the latest versions to maximize performance. I encourage you to give the updated version a try, as it includes several improvements based on user feedback. I also want to thank you for highlighting your concerns—it’s through such feedback that we continue to refine and enhance our products. Please feel free to reach out directly if you have further questions or need assistance updating to the latest version. Your success is our priority, and I’m confident you’ll see the value The Infinity EA offers with consistent use and the latest features in place.
demo-sray106
19
demo-sray106 2024.11.10 07:35 
 

I have only been using this EA for a few days and it is a very impressive EA with outstanding performance! The seller has been very helpful. After doing some back testing for myself I jumped on this EA before the price goes north :)

12
Rispondi alla recensione