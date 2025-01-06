Goldbot One MT4
- Experts
- Profalgo Limited
- Versione: 1.6
- Aggiornato: 17 luglio 2025
- Attivazioni: 10
PROMOZIONE DI LANCIO:
- Ne sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale!
- Prezzo finale: 990$
- NOVITÀ: acquista Goldbot One e scegli 1 EA gratis!! (per 2 account commerciali)
UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO: Clicca quiOfferta Combo Ultimate -> clicca qui
Vi presentiamo Goldbot One , un robot di trading altamente sofisticato progettato per il mercato dell'oro.
Concentrandosi sul breakout trading, Goldbot One sfrutta sia i livelli di supporto che quelli di resistenza per identificare le principali opportunità di trading.
Questo consulente esperto è pensato per i trader che cercano efficienza, affidabilità e un vantaggio strategico nel volatile mercato dei metalli preziosi.
Fatto notevole: le prestazioni dell'EA nei dati fuori campione sono perfette, in linea con i dati nel campione utilizzati per l'ottimizzazione.
Il periodo nel campione è dal 2016 al 2023. I dati fuori campione utilizzati per la conferma delle strategie sono dal 2004 al 2016 e dal 2024.
Nel 2024, la performance è stata tra le migliori degli ultimi 20 anni! Ora, questo è un ottimo indicatore per la performance futura.
Caratteristiche principali:
Approccio multi-strategia:
- 8 varianti di una strategia vincente: Goldbot One esegue otto diverse varianti della strategia breakout, ciascuna ottimizzata per diverse condizioni di mercato. Questa diversificazione assicura una buona distribuzione del rischio e crea un'aspettativa di crescita più fluida
Trading di breakout:
- Progettato appositamente per fare trading sui breakout, Goldbot One identifica i momenti chiave in cui i prezzi dell'oro rompono i livelli di supporto o resistenza stabiliti, offrendo la possibilità di aprire posizioni in momenti potenzialmente redditizi.
Gestione del rischio:
- Stop Loss e Take Profit: ogni operazione è protetta con livelli predefiniti di stop loss e take profit, salvaguardando il tuo investimento da flessioni significative e bloccando i profitti nei momenti di picco.
- Trailing Stop: il robot impiega meccanismi di trailing stop loss e trailing take profit, che gli consentono di seguire l'andamento del mercato, assicurandosi profitti quando il mercato si muove favorevolmente e prevenendo perdite dovute a inversioni improvvise.
- Trailing Takeprofit: Trailing Take Profit: il robot utilizza anche un algoritmo intelligente di trailing take profit che tenterà di uscire prima da una posizione se il prezzo si muove contro la posizione aperta.
Singola operazione per strategia:
- Goldbot One esegue una transazione per strategia per mantenere le operazioni pulite, mirate e gestibili. Questo approccio disciplinato aiuta a mantenere l'integrità della strategia senza la complessità di più transazioni simultanee per strategia.
Interfaccia intuitiva:
- Progettato sia per trader alle prime armi che esperti, l'impostazione e la personalizzazione di Goldbot One sono semplici. I parametri per ogni strategia possono essere regolati per adattarsi ai profili di rischio individuali e alle visioni di mercato.
Auto-adattabilità:
- L'EA si adatterà automaticamente al valore attuale dell'oro. Ciò significa che se l'oro dovesse continuare a salire in futuro, l'EA non avrà bisogno di nuove ottimizzazioni, ma regolerà automaticamente tutti i parametri interni.
Miglioramento continuo:
- Vengono forniti aggiornamenti regolari per adattarsi alle mutevoli dinamiche di mercato, garantendo che Goldbot One rimanga all'avanguardia della tecnologia di trading.
Perché scegliere Goldbot One?
- Specializzato per l'oro: studiato appositamente per il mercato dell'oro, per comprenderne la volatilità e le tendenze uniche.
- Strategia comprovata: il breakout trading è un metodo riconosciuto con una storia di successi se applicato con precisione.
- Solida gestione del rischio: con più livelli di protezione per ogni operazione, il tuo capitale è tutelato.
- Semplicità e raffinatezza: facile da usare ma basato su algoritmi sofisticati per risultati di trading professionali.
Inizia subito: Sfrutta il potenziale del tuo trading di oro con Goldbot One.
Che tu voglia diversificare il tuo portafoglio o specializzarti nel trading dell'oro, Goldbot One è il tuo trader automatizzato, progettato per navigare nel mercato dell'oro con precisione e redditività.
Unisciti alle fila dei trader di successo che si affidano allo standard d'oro dei bot di trading.
Come effettuare il backtest dell'EA:
- Esegui il backtest sul grafico giornaliero XAUUSD.
- Imposta "Metodo di calcolo della dimensione del lotto" su "Usa il rischio massimo per strategia"
- Imposta il rischio massimo per strategia su "3" per un rischio basso, "6" per un rischio medio o "10" per un rischio più elevato
- MT5 -> puoi usare "1minute OHLC" per la qualità della modellazione (l'EA ha comunque utilizzato internamente solo informazioni OHLC di 1 minuto)
- MT4 -> usa "ogni tick" per la qualità della modellazione
- Imposta un periodo minimo di un anno per il backtesting . Questa è una strategia a lungo termine. Più lungo è il periodo, più la stabilità dell'EA verrà fuori.
Come impostare l'EA per il trading live:
- abilita "AlgoTrading" nel tuo MT5 ("AutoTrading" in MT4)
- devi aggiungere l'URL "https : // www . worldtimeserver.com/" (rimuovi gli spazi!!) agli "URL consentiti" nel tuo terminale MT4/MT5 (strumenti -> opzioni -> consulenti esperti)
- Apri il grafico giornaliero XAUUSD
- Imposta "Metodo di calcolo della dimensione del lotto" su "Usa il rischio massimo per strategia"
- Imposta il rischio massimo per strategia su "3" per un rischio basso, "6" per un rischio medio o "10" per un rischio più elevato, oppure carica semplicemente i file impostati qui
Panoramica dei parametri:
- ShowInfoPanel -> visualizza il pannello informativo sul grafico
- Regolazione per la dimensione dell'Infopanel -> in caso di display 4K, impostare il valore su "2"
- aggiorna il pannello informativo durante il test -> disabilitato per un backtesting più rapido
- Consenti operazioni di acquisto / Consenti operazioni di vendita -> qui puoi abilitare/disabilitare le operazioni di acquisto e vendita
- Esegui strategia 1..8 -> abilita/disabilita le diverse strategie (tutte sono breakout del supporto e della resistenza giornalieri, ma con impostazioni di entrata e uscita diverse)
- Spread massimo consentito: spread massimo consentito per gli ordini in sospeso
- Ora di stop del venerdì -> se non vuoi che le negoziazioni vengano sospese durante il fine settimana, imposta un valore compreso tra 0 e 23. (25 significa "disabilitato)
- SetSL_TP_After_Entry -> abilita solo se il tuo broker non consente ordini in sospeso con SL e TP
- Utilizza Scadenza Virtuale -> abilita solo se il tuo broker non consente ordini in sospeso con data di scadenza
- Randomizzazione -> questo randomizzerà un po' i valori di entrate, uscite e TrailingSL, in modo che più utenti sullo stesso broker avranno delle negoziazioni un po' diverse. Ottimo anche per le società di proprietà. Un buon valore è "50"
- BaseMagicNumber -> il numero magico di base che verrà utilizzato per tutte le strategie
- Commento per gli scambi -> il commento da utilizzare per gli scambi
- EnableNFP_Filter -> attiva o disattiva il filtro NFP
- AutoGMT -> lascia che l'EA calcoli il corretto offset GMT per il tuo broker, in modo che l'ora dell'NFP sia corretta
- GMT_OFFSET_Winter -> per impostare manualmente l'offset GMT nel periodo invernale (quando AutoGMT è disattivato o durante il backtesting!)
- GMT_OFFSET_Summer -> per impostare manualmente l'offset GMT durante l'ora legale (quando AutoGMT è disattivato o durante il backtesting!)
- NFP_CloseOpenTrades -> forza l'EA a chiudere tutte le negoziazioni aperte quando inizia NFP (X minuti prima di NFP)
- NFP_ClosePendingOrders -> forza l'EA a eliminare tutti gli ordini in sospeso all'avvio di NFP (X minuti prima di NFP)
- NFP_MinutesBefore -> quanti minuti prima dell'evento NFP, chiudere le negoziazioni e gli ordini in sospeso
- NFP_MinutesAfter -> quanti minuti dopo l'evento NFP, prima che l'EA riprenda a fare trading
- Impostazioni uniche Propfirm -> qui puoi regolare vari parametri di entrata e di uscita per rendere il trading EA diverso da quello degli altri utenti
- Metodo di calcolo della dimensione del lotto -> qui si determina come deve essere calcolata la dimensione del lotto: dimensione del lotto fissa (utilizzare StartLots), utilizzando il rischio massimo per strategia o utilizzando LotsizeStep
- Startlots -> imposta il valore per la dimensione del lotto fissa, quando si sceglie tale opzione. Questo parametro verrà utilizzato come "dimensione del lotto minima" quando si utilizza una qualsiasi delle altre 2 opzioni per il calcolo della dimensione del lotto
- LotsizeStep -> lega la dimensione del lotto al saldo o al capitale. Quindi LotsizeStep=1000 significherebbe: 0,01 lotti per 1000 saldo. quindi un saldo di 3000 funzionerebbe a 0,03 lotti
- Rischio massimo per strategia -> La perdita massima (in %) quando una strategia raggiunge il suo drawdown storico massimo. Quindi il valore "2" significherebbe una perdita massima del 2% se viene raggiunto il drawdown storico massimo di quella strategia.
- Imposta il massimo drawdown giornaliero -> Qui puoi impostare un drawdown giornaliero massimo consentito (in %). Se viene raggiunto, l'EA chiuderà tutte le negoziazioni e gli ordini in sospeso e attenderà il giorno successivo. Questo è utile per le società di proprietà
- Utilizzare il patrimonio netto anziché il saldo -> utilizzare il patrimonio netto del conto per calcolare tutti i valori delle dimensioni del lotto
- OnlyUp -> questo impedirà che la dimensione del lotto diminuisca dopo le perdite (recupero più aggressivo ma più rapido dopo le perdite)
- Controlla il margine libero prima di impostare le negoziazioni -> Usalo quando l'EA ha problemi a impostare le negoziazioni sul tuo broker a causa di un margine basso, mentre c'è margine sufficiente
- AdjustLotsizeToVariableValues -> questo adatterà la dimensione del lotto ai livelli SL/TP regolati (nel caso in cui Goldprice stesso cambi molto)
NOTA:
Non utilizzo alcun discorso di vendita basato su "rete neurale/apprendimento automatico AI/ChatGPT/computer quantistico/backtest di linea retta perfetta", ma piuttosto offro un sistema di trading reale e onesto ,
basato su una metodologia collaudata per lo sviluppo e l'esecuzione live.
Come sviluppatore, ho +15 anni di esperienza nella creazione di sistemi di trading automatizzati. So cosa ha il potenziale per funzionare e cosa no.
Creo sistemi onesti, con la massima probabilità che il trading in tempo reale corrisponda ai backtest, senza imbrogliare.
Another state of art EA from the author. Have been using since day 1 on several accounts with different settings. I have already passed a prop firm challenge with this one. So far so good.