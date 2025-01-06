Goldbot One MT4

Come impostare l'EA per il trading live:









Panoramica dei parametri:

- ShowInfoPanel -> visualizza il pannello informativo sul grafico

- Regolazione per la dimensione dell'Infopanel -> in caso di display 4K, impostare il valore su "2"

- aggiorna il pannello informativo durante il test -> disabilitato per un backtesting più rapido

- Consenti operazioni di acquisto / Consenti operazioni di vendita -> qui puoi abilitare/disabilitare le operazioni di acquisto e vendita

- Esegui strategia 1..8 -> abilita/disabilita le diverse strategie (tutte sono breakout del supporto e della resistenza giornalieri, ma con impostazioni di entrata e uscita diverse)

- Spread massimo consentito: spread massimo consentito per gli ordini in sospeso

- Ora di stop del venerdì -> se non vuoi che le negoziazioni vengano sospese durante il fine settimana, imposta un valore compreso tra 0 e 23. (25 significa "disabilitato)

- SetSL_TP_After_Entry -> abilita solo se il tuo broker non consente ordini in sospeso con SL e TP

- Utilizza Scadenza Virtuale -> abilita solo se il tuo broker non consente ordini in sospeso con data di scadenza

- Randomizzazione -> questo randomizzerà un po' i valori di entrate, uscite e TrailingSL, in modo che più utenti sullo stesso broker avranno delle negoziazioni un po' diverse. Ottimo anche per le società di proprietà. Un buon valore è "50"

- BaseMagicNumber -> il numero magico di base che verrà utilizzato per tutte le strategie

- Commento per gli scambi -> il commento da utilizzare per gli scambi

- EnableNFP_Filter -> attiva o disattiva il filtro NFP

- AutoGMT -> lascia che l'EA calcoli il corretto offset GMT per il tuo broker, in modo che l'ora dell'NFP sia corretta

- GMT_OFFSET_Winter -> per impostare manualmente l'offset GMT nel periodo invernale (quando AutoGMT è disattivato o durante il backtesting!)

- GMT_OFFSET_Summer -> per impostare manualmente l'offset GMT durante l'ora legale (quando AutoGMT è disattivato o durante il backtesting!)

- NFP_CloseOpenTrades -> forza l'EA a chiudere tutte le negoziazioni aperte quando inizia NFP (X minuti prima di NFP)

- NFP_ClosePendingOrders -> forza l'EA a eliminare tutti gli ordini in sospeso all'avvio di NFP (X minuti prima di NFP)

- NFP_MinutesBefore -> quanti minuti prima dell'evento NFP, chiudere le negoziazioni e gli ordini in sospeso

- NFP_MinutesAfter -> quanti minuti dopo l'evento NFP, prima che l'EA riprenda a fare trading

- Impostazioni uniche Propfirm -> qui puoi regolare vari parametri di entrata e di uscita per rendere il trading EA diverso da quello degli altri utenti

- Metodo di calcolo della dimensione del lotto -> qui si determina come deve essere calcolata la dimensione del lotto: dimensione del lotto fissa (utilizzare StartLots), utilizzando il rischio massimo per strategia o utilizzando LotsizeStep

- Startlots -> imposta il valore per la dimensione del lotto fissa, quando si sceglie tale opzione. Questo parametro verrà utilizzato come "dimensione del lotto minima" quando si utilizza una qualsiasi delle altre 2 opzioni per il calcolo della dimensione del lotto

- LotsizeStep -> lega la dimensione del lotto al saldo o al capitale. Quindi LotsizeStep=1000 significherebbe: 0,01 lotti per 1000 saldo. quindi un saldo di 3000 funzionerebbe a 0,03 lotti

- Rischio massimo per strategia -> La perdita massima (in %) quando una strategia raggiunge il suo drawdown storico massimo. Quindi il valore "2" significherebbe una perdita massima del 2% se viene raggiunto il drawdown storico massimo di quella strategia.

- Imposta il massimo drawdown giornaliero -> Qui puoi impostare un drawdown giornaliero massimo consentito (in %). Se viene raggiunto, l'EA chiuderà tutte le negoziazioni e gli ordini in sospeso e attenderà il giorno successivo. Questo è utile per le società di proprietà

- Utilizzare il patrimonio netto anziché il saldo -> utilizzare il patrimonio netto del conto per calcolare tutti i valori delle dimensioni del lotto

- OnlyUp -> questo impedirà che la dimensione del lotto diminuisca dopo le perdite (recupero più aggressivo ma più rapido dopo le perdite)

- Controlla il margine libero prima di impostare le negoziazioni -> Usalo quando l'EA ha problemi a impostare le negoziazioni sul tuo broker a causa di un margine basso, mentre c'è margine sufficiente

- AdjustLotsizeToVariableValues ​​-> questo adatterà la dimensione del lotto ai livelli SL/TP regolati (nel caso in cui Goldprice stesso cambi molto)







