Aura Neuron MT4

Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro, come martingala, griglia o scalping, rendendolo adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. Aura Neuron è alimentato da una rete neurale multistrato perceptron (MLP), che la utilizza per prevedere tendenze e movimenti di mercato. Le MLP sono un tipo di rete neurale artificiale feedforward (ANN), spesso definite reti neurali "vanilla", soprattutto quando sono costituite da un singolo strato nascosto. Una MLP include tre strati essenziali: uno strato di input, uno strato nascosto e uno strato di output. Ogni neurone, ad eccezione dei nodi di input, utilizza una funzione di attivazione non lineare. La rete viene addestrata utilizzando una tecnica di apprendimento supervisionato chiamata backpropagation. I molteplici livelli e l'attivazione non lineare dell'MLP la distinguono da un perceptron lineare, consentendole di riconoscere pattern in dati che non sono linearmente separabili. Grazie alla sua sofisticata intelligenza NN, Aura Neuron ha la capacità di identificare pattern e adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato, come i cambiamenti nei tassi di cambio o nel comportamento dei trader. La sua capacità di elaborare dati complessi le consente di fare previsioni più accurate, migliorando le prestazioni nel tempo.

Installazione (Come configurare)

Aura Neuron è progettato per prestazioni affidabili a lungo termine, alimentato da algoritmi di rete neurale. Il suo design innovativo garantisce l'assenza di strategie rischiose come la martingala o il trading a griglia, rendendolo un'opzione sicura per il trading automatizzato. Informazioni:



Coppie di trading funzionanti : XAUUSD, GOLD

XAUUSD, GOLD Periodo: H1

Deposito minimo: $ 100

Leva minima 1:20

Funziona con qualsiasi broker, anche se si consiglia un broker ECN

Caratteristiche:

Nessuna martingala

Nessuna negoziazione in rete

Nessuna media

Nessuna tecnica pericolosa di gestione del denaro

Stop loss rigido e take profit per ogni operazione

Risultati stabili dal 1999 con preventivi di qualità del 99,9%

Non sensibile alle condizioni del broker

Facile da installare e utilizzare

FTMO e Prop firm pronti

Conforme alle regole FIFO (è necessario disattivare la copertura nelle impostazioni EA) Cosa è stato fatto per evitare l'eccessiva ottimizzazione Ottimizzazione Walk-Forward: suddividere i dati storici in segmenti, ottimizzando una parte e testando quella successiva per evitare un adattamento eccessivo.

Controlli di robustezza: testare le variazioni dei parametri e applicare rumore casuale per garantire la coerenza della strategia in diversi scenari.

Fattore di profitto minimo/metriche di prestazione: imposta soglie per le metriche di prestazione chiave per evitare di selezionare parametri eccessivamente ottimizzati.

Stabilità dei parametri: garantire che i parametri ottimizzati rimangano stabili in diverse condizioni di mercato.

Controllo della distorsione dovuta al data snooping: randomizzare i periodi di test e utilizzare più set di dati per evitare di selezionare solo i risultati favorevoli.

Test cross-market: testare la strategia su vari strumenti per garantirne la solidità in diverse condizioni di mercato.

Limite ai cicli di ottimizzazione: limitare il numero di cicli di ottimizzazione per evitare un eccessivo adattamento delle curve.

Aggiungere rumore casuale ai dati: introdurre rumore casuale nei dati storici durante l'ottimizzazione per evitare di memorizzare specifici movimenti di prezzo.

Evita dati hard-coded: utilizza variabili dinamiche anziché dati storici statici per garantire flessibilità nel trading in tempo reale.

Ottimizzazione degli algoritmi genetici: utilizzare algoritmi genetici per dare priorità a set di parametri promettenti senza testare ogni combinazione, riducendo il rischio di sovra-ottimizzazione.




