EA Budak Ubat
- Experts
- Syarief Azman Bin Rosli
- Versione: 1.621
- Aggiornato: 28 settembre 2025
- Attivazioni: 20
Come funziona
-
Quando l'EA è attivo, analizzerà il grafico in base al parametro Modalità di esecuzione.
-
Se non ci sono posizioni esistenti sul grafico, l'EA aprirà un trade in base al parametro. Se il trend è rialzista, aprirà un trade di acquisto, mentre se è ribassista, aprirà un trade di vendita. Imposterà anche un ordine di stop loss a una certa distanza dal prezzo di apertura del trade se la variabile stop loss è maggiore di 0. 0 significa nessun stop loss.
-
Se ci sono posizioni esistenti sul grafico e l'ultima è in perdita, l'EA verificherà se la distanza tra il prezzo di mercato attuale e l'ordine è almeno la distanza minima impostata dall'utente, quindi aprirà un trade in base alla candela. La dimensione del lotto verrà calcolata utilizzando il metodo martingala e verrà impostato un ordine di stop loss a una certa distanza dal prezzo di apertura del trade se la variabile stop loss è maggiore di 0.
-
Se Hedging è impostato su false, l'EA aprirà solo trade in una direzione alla volta. Se la prima posizione è un trade di acquisto, tutte le posizioni successive della martingala devono essere trade di acquisto. Se la prima posizione è un trade di vendita, tutte le posizioni successive della martingala devono essere trade di vendita. Se Hedging è impostato su true, l'EA aprirà trade in entrambe le direzioni.
-
L'EA modificherà il take profit di tutte le posizioni nella stessa direzione a un singolo punto di pareggio più il livello di take profit impostato dall'utente.
Parametri EA
Modalità di esecuzione:
-
Ogni nuovo bar: quando l'EA è attivo, analizzerà il grafico ad ogni nuovo bar (candela). Aprirà trade solo dopo l'apparizione di una nuova candela, ma seguirà comunque le impostazioni di distanza per il nuovo strato, ma aprirà trade solo dopo la chiusura della candela.
Ogni tick: l'EA aprirà trade immediatamente quando viene attivato e aprirà anche un nuovo strato immediatamente quando viene raggiunta la distanza tra le impostazioni degli ordini.
Modalità delle posizioni:
-
Di default, l'EA utilizza la modalità Compra & Vendi, ma può essere configurato per operare solo in Compra o solo in Vendi.
Attiva/Disattiva l'Hedging:
-
Se l'Hedging è impostato su false, l'EA aprirà solo trade in una direzione alla volta. Se la prima posizione è un trade di acquisto, tutte le posizioni successive della martingala devono essere trade di acquisto. Se la prima posizione è un trade di vendita, tutte le posizioni successive della martingala devono essere trade di vendita.
Se l'Hedging è impostato su true, l'EA aprirà trade in entrambe le direzioni.
Metodo di analisi:
-
Questo parametro serve solo all'EA per determinare la PRIMA DIREZIONE dell'ingresso se non ci sono posizioni esistenti sul grafico. Può essere impostato per utilizzare uno dei quattro altri metodi di analisi: Candela Classica (Rialzista/Ribassista), SMA20, Alligatore, Ichimoku.
-
La versione precedente di questo EA si basava sul Metodo Candela. Se la candela è rialzista, aprirà un trade di acquisto, mentre se è ribassista, aprirà un trade di vendita.
-
L'SMA20 è solo una media mobile semplice di periodo 20. Acquista sopra la linea e vende sotto la linea.
-
Con l'Alligatore, utilizza l'indicatore Alligatore e acquista sopra tutte e 3 le linee e vende sotto tutte e 3 le linee.
-
L'indicatore Alligatore Williams è uno strumento di analisi tecnica che utilizza medie mobili lisce. L'indicatore utilizza una media mobile liscia calcolata con una media mobile semplice (SMA) per iniziare. Utilizza tre medie mobili, impostate a cinque, otto e tredici periodi. Le tre medie mobili comprendono la Mandibola, i Denti e le Labbra dell'Alligatore. L'indicatore applica relazioni di convergenza-divergenza per generare segnali di trading, con la Mandibola che effettua le svolte più lente e le Labbra che effettuano le svolte più rapide.
-
-
Con l'Ichimoku, utilizza l'indicatore Ichimoku. Acquista sopra la nuvola e vende sotto di essa.
-
La Nuvola Ichimoku è una serie di indicatori tecnici che mostrano livelli di supporto e resistenza, oltre a momentum e direzione del trend. Lo fa prendendo medie multiple e tracciandole su un grafico. Utilizza anche questi dati per calcolare una "nuvola" che cerca di prevedere dove il prezzo potrebbe trovare supporto o resistenza in futuro.
-
La Nuvola Ichimoku è composta da cinque linee o calcoli, di cui due formano una nuvola in cui la differenza tra le due linee è ombreggiata.
-
Le linee includono una media di nove periodi, una media di ventisei periodi, una media delle due medie, una media di cinquantadue periodi e una linea di chiusura in ritardo.
-
La nuvola è una parte chiave dell'indicatore. Quando il prezzo è sotto la nuvola, il trend è ribassista. Quando il prezzo è sopra la nuvola, il trend è rialzista.
-
I segnali di trend sopra menzionati sono rafforzati se la nuvola si muove nella stessa direzione del prezzo. Ad esempio, durante un trend al rialzo, la parte superiore della nuvola si muove verso l'alto, mentre durante un trend al ribasso, la parte inferiore della nuvola si muove verso il basso.
-
-
Dimensione lotto iniziale:
-
La dimensione del primo ordine. Se il moltiplicatore della martingala è maggiore di 1, questo valore verrà aumentato utilizzando il valore del moltiplicatore della martingala. Se il moltiplicatore della martingala è impostato su 1, la dimensione del lotto iniziale verrà utilizzata anche come dimensione per gli ordini successivi.
Trading a griglia:
-
Puoi attivare/disattivare il Trading a griglia con Vero o Falso. Se questa funzione è disattivata, l'EA si trasformerà in un EA di ingresso singolo.
Moltiplicatore della martingala:
-
Definisce il moltiplicatore utilizzato dall'EA per incrementare la dimensione del lotto degli ordini dopo il primo. Impostarlo su 1 disabilita l'incremento e l'EA utilizza solo il valore della dimensione del lotto iniziale.
Dimensione massima del lotto:
-
Quando le dimensioni dei lotti della martingala superano il valore Max Trade, verrà inserito il valore Max Lot. Questa è solo una soluzione semplice per le dimensioni dei lotti della martingala incontrollabili.
Take Profit & Stop Loss in pips:
-
Questi due valori specificano il numero di pips utilizzati dall'EA per calcolare il Take Profit e lo Stop Loss (se configurato).
Distanza minima/massima tra gli ordini:
-
Questi due valori definiscono la distanza tra gli ordini, da un valore minimo a un massimo. Se vedi la Distanza Massima a 10 pips, si fermerà all'incremento di 10 pips dalla distanza corrente.
Incremento della distanza tra gli ordini:
-
Questo aumenterà la distanza tra le impostazioni degli ordini per il 3° strato, il 4° strato e così via.
Max Trade:
-
Questo valore indica all'EA qual è il numero massimo di ordini che può aprire in una sola direzione.
Configurazione Automatica AI:
-
Questa è un'intelligenza artificiale. Regolerà automaticamente la migliore configurazione per le coppie che stai utilizzando. Attivala e scopri la magia.
Disclaimer di Rischio:
Il trading di valute estere su margine comporta un elevato livello di rischio e potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. L'alto grado di leva finanziaria può comportare sia profitti che perdite. Prima di decidere di fare trading di valute estere, dovresti considerare attentamente i tuoi obiettivi di investimento, il tuo livello di esperienza e il tuo appetito per il rischio. Esiste la possibilità di perdere parte o la totalità del tuo investimento iniziale e, pertanto, non dovresti investire denaro che non puoi permetterti di perdere. Dovresti essere consapevole di tutti i rischi associati al trading di valute estere e consultare un consulente finanziario indipendente se hai dubbi.
