EA Budak Ubat

Quando l'EA è attivo, analizzerà il grafico in base al parametro Modalità di esecuzione.

Se non ci sono posizioni esistenti sul grafico, l'EA aprirà un trade in base al parametro. Se il trend è rialzista, aprirà un trade di acquisto, mentre se è ribassista, aprirà un trade di vendita. Imposterà anche un ordine di stop loss a una certa distanza dal prezzo di apertura del trade se la variabile stop loss è maggiore di 0. 0 significa nessun stop loss.

Se ci sono posizioni esistenti sul grafico e l'ultima è in perdita, l'EA verificherà se la distanza tra il prezzo di mercato attuale e l'ordine è almeno la distanza minima impostata dall'utente, quindi aprirà un trade in base alla candela. La dimensione del lotto verrà calcolata utilizzando il metodo martingala e verrà impostato un ordine di stop loss a una certa distanza dal prezzo di apertura del trade se la variabile stop loss è maggiore di 0.

Se Hedging è impostato su false, l'EA aprirà solo trade in una direzione alla volta. Se la prima posizione è un trade di acquisto, tutte le posizioni successive della martingala devono essere trade di acquisto. Se la prima posizione è un trade di vendita, tutte le posizioni successive della martingala devono essere trade di vendita. Se Hedging è impostato su true, l'EA aprirà trade in entrambe le direzioni.