Trend Flat Histogram mq
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.57
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Trend Flat Histogram" per MT4, senza ridisegno.
- L'indicatore Trend Flat Histogram è molto sensibile e molto più efficiente di qualsiasi media mobile standard.
- È progettato per mostrare le condizioni di mercato attuali: Flat, Uptrend, Downtrend.
- L'indicatore ha 3 colori: Giallo per condizioni di mercato Flat, Rosso per downtrend e Verde per uptrend (i colori possono essere modificati nelle impostazioni).
- Con avvisi per dispositivi mobili e PC.
- È ottimo combinare questo indicatore con qualsiasi altro metodo di trading: Price Action, Scalping, Momentum trading, altri indicatori.
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.